Фильмы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатров

За показ картин Disney придется заплатить компенсацию Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Американская корпорация The Walt Disney Company не станет продлевать лицензионные контракты с российскими видеосервисами, срок действия которых истекает в 2026 году. Это следует из отчетности ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». Таким образом, уже к концу года легальный показ фильмов и мультфильмов студии в РФ может полностью прекратиться.

Ключевые хиты — «Король Лев», «Зверополис» и «Холодное сердце» — исчезли из библиотек стримингов еще в 2023 году. На данный момент на платформах сохранилась лишь часть старой анимации. Например, на «Кионе» и «Иви» еще доступны «Леди и бродяга», а на «Кинопоиске» — «Питер Пэн» и «Дамбо». В Okko контента Disney уже нет: права на него истекли и не возобновлялись, пишет «Коммерсант».

Дальнейшее использование материалов без лицензионного договора будет нарушением авторских прав. В этом случае стриминги могут столкнуться с гражданско-правовой ответственностью, включая взыскание убытков или компенсаций. Впрочем, участники рынка полагают, что потеря оставшихся тайтлов серьезно не повлияет на просмотры — самые популярные проекты были удалены ранее.