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Развлечения Фильмы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатров

Фильмы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатров

Компания не собирается продлевать лицензии

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За показ картин Disney придется заплатить компенсацию | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUЗа показ картин Disney придется заплатить компенсацию | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

За показ картин Disney придется заплатить компенсацию

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Американская корпорация The Walt Disney Company не станет продлевать лицензионные контракты с российскими видеосервисами, срок действия которых истекает в 2026 году. Это следует из отчетности ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». Таким образом, уже к концу года легальный показ фильмов и мультфильмов студии в РФ может полностью прекратиться.

Ключевые хиты — «Король Лев», «Зверополис» и «Холодное сердце» — исчезли из библиотек стримингов еще в 2023 году. На данный момент на платформах сохранилась лишь часть старой анимации. Например, на «Кионе» и «Иви» еще доступны «Леди и бродяга», а на «Кинопоиске» — «Питер Пэн» и «Дамбо». В Okko контента Disney уже нет: права на него истекли и не возобновлялись, пишет «Коммерсант».

Дальнейшее использование материалов без лицензионного договора будет нарушением авторских прав. В этом случае стриминги могут столкнуться с гражданско-правовой ответственностью, включая взыскание убытков или компенсаций. Впрочем, участники рынка полагают, что потеря оставшихся тайтлов серьезно не повлияет на просмотры — самые популярные проекты были удалены ранее.

Российское подразделение Disney — ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» — было зарегистрировано в апреле 2006 года. Компания обеспечивала прокат анимационных и художественных лент, выпуск официальных DVD, телевизионную дистрибуцию, лицензирование продукции под брендом Disney (одежда, игрушки, детские товары), издательство книг и журналов, а также производство и распространение мобильного, интернет-контента и компьютерных игр.

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Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Walt Disney Мультфильм Лицензии Россия
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Комментарии
5
Гость
14 мая, 18:10
как бы на "черный" экран не пришлось смотреть...похоже к этому приближаемся.
Гость
14 мая, 16:58
теперь мульты любимые не посмотришь просто как изгои стали
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Гость
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