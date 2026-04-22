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Развлечения Обзор «Стараемся обходиться без сюрпризов»: футболист Матвей Сафонов раскрыл секрет счастливых отношений

«Стараемся обходиться без сюрпризов»: футболист Матвей Сафонов раскрыл секрет счастливых отношений

Даже если один предпочитает моду, а другой спорт, это может сблизить, а не развести

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Пара старается собирать фэмили-луки для совместных выходов | Источник: digital-book Marie ClaireПара старается собирать фэмили-луки для совместных выходов | Источник: digital-book Marie Claire

Пара старается собирать фэмили-луки для совместных выходов

Источник:

digital-book Marie Claire

Считается, что идеальная пара — это когда «муж и жена — одна сатана»: одинаковые вкусы, привычки, взгляды на жизнь. Но в реальности всё чаще работает обратная формула: не совпадать, а дополнять. Не искать зеркальное отражение, а учиться жить на стыке разных миров.

В digital-book Marie Claire футболист Матвей Сафонов и его жена, основатель fashion-бренда Марина Кондратюк, честно рассказали, как в их отношениях уживаются лед и пламя — спорт и мода, прагматичность и креатив. И почему именно различия становятся их главным ресурсом.

Марина пристально следит за миром моды уже много лет. Она знает, что творится на модных показах, и следит за инфлюенсерами. Для нее это не только любимое дело, но и работа, ведь она основательница собственного бренда одежды и аксессуаров «Речи».

— Я внимательно слежу за модой. Владею брендом одежды и аксессуаров. Мне интересны тренды, цвета, заигрывания с формами, — поделилась Кондратюк.

Главная любовь у супругов&nbsp;— оверсайз | Источник: digital-book Marie ClaireГлавная любовь у супругов&nbsp;— оверсайз | Источник: digital-book Marie Claire

Главная любовь у супругов — оверсайз

Источник:

digital-book Marie Claire

Следить за тем, что в моде в последнем сезоне, и подолгу стоять перед шкафом, подбирая идеальное сочетание в одежде, — это не про Матвея. Долгое время он жил по простому принципу: понравилась вещь — купил ее. Захотелось ее надеть? Снимаешь с вешалки и натягиваешь на себя.

Продолжать жить в таком же режиме и носить первое, что под руку попадется, с Мариной было бы невозможно, поэтому Матвей выбрал другую стратегию. Он доверился любимой, которой нравится разбираться в моде.

— Я доверяю Марише и немного — себе. Наверное, я неспособен вдохновляться (смеется). Просто покупаю понравившиеся вещи. К тому же при моем росте и телосложении приходится обращать внимание не столько на дизайн одежды и обуви, сколько на подходящий размер, — рассказал Сафонов.

Иногда Матвей всё же пытался заходить на территорию Марины и покупать ей одежду, но зачастую инициатива наказуема.

— Я часто пытаюсь выбрать одежду или обувь для Мариши, но, по моим подсчетам, у меня примерно 50% попаданий в цель. Недавно, например, после онлайн-шоппинга мне пришлось вернуть пять вещей из шести, — признается Сафонов.

За время отношений Матвей и Марина вынесли для себя несколько правил счастливой совместной жизни. Первое — заранее обсуждать, в чем хочет пойти каждый, чтобы работать единой командой. Чаще всего Сафонов уточняет у любимой, какой образ она планирует, и подбирает под него одежду для себя. Второе и не менее важное — всё обсуждать и договариваться.

— Сюрпризы должны быть приятными, но мы стараемся обходиться без них, поскольку оба любим, чтобы всё было прозрачно и понятно, — раскрыла Кондратюк.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Любовь Отношения Мода Стиль Семья
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