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Развлечения Клава Кока готовится к свадьбе с лучшим другом: что известно о ее прошлых неудачных романах. Видео

Клава Кока готовится к свадьбе с лучшим другом: что известно о ее прошлых неудачных романах. Видео

Певица и блогер Дима Масленников долго держали отношения в секрете

849

Посмотрите, что известно о романах Клавы Коки

Источник:

Городские медиа

Певица Клава Кока выходит замуж за популярного блогера Диму Масленникова. Звёзды просто дружили больше 10 лет, однако год назад между ними пробежала искра. Тогда они поняли, что между ними есть нечто большее. Теперь одна из самых обсуждаемых пар 2026 года живет вместе и готовится к свадьбе.

До этого Клаве не раз приписывали романы со знаменитостями: Димой Биланом, Егором Кридом и так далее. Но на сегодня известно лишь о трех избранниках, с которыми она строила серьезные отношения.

Первым бойфрендом Клавы, о котором она рассказывала, стал Дмитрий Курышкин из Москвы. Они начали встречаться в 2013 году, до популярности певицы. Всё закончилось из-за ревности со стороны Дмитрия и недопониманий.

О двухлетних отношениях Клавы с популярным автомобильным видеоблогером Димой Гордеем стало известно только в 2021 году, когда их история закончилась. Тогда он опубликовал прощальный пост с видеовоспоминаниями и признался в своих чувствах.

Своего третьего, но тоже уже бывшего парня Александра Поверина певица встретила на шоу «Сердце Клавы». После расставания она объясняла, что влюбленные не смогли сойтись в некоторых моментах: она призналась, что ее целью было построить семью. Вместе они были лишь год.

Всё, что известно о старых и новых отношениях Клавы Коки, смотрите в видео выше.

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Комментарии
3
Гость
21 апреля, 23:25
Счастья ей...
Гость
21 апреля, 19:53
Это кто?
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Гость
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