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Развлечения Обзор Поздравления с 23 Февраля — 2026: теплые слова в стихах и прозе

Поздравления с 23 Февраля — 2026: теплые слова в стихах и прозе

Выбирайте лучшие пожелания

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Носочный букет к 23 Февраля, как обычно? Нет, в этот раз всё будет по-другому | Источник: Дарья Пона / 74.RUНосочный букет к 23 Февраля, как обычно? Нет, в этот раз всё будет по-другому | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Носочный букет к 23 Февраля, как обычно? Нет, в этот раз всё будет по-другому

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

23 Февраля — день, когда мужчины получают заслуженные поздравления, даже если их главный подвиг — поход в магазин без списка. Но если среди ваших знакомых есть настоящие защитники — от военных до просто надежных людей, которые всегда готовы помочь, то не скупитесь на добрые слова. Мы подготовили для вас подборку поздравлений в стихах и прозе к 23 Февраля, которые точно попадут в цель. Выбирайте подходящее и радуйте своих защитников!

Как отдыхаем на 23 Февраля

День защитника Отечества — государственный праздник, который отмечается в России и ряде стран бывшего СССР. Его история началась в 1918 году, а название менялось несколько раз. Ранее он был известен как День Советской армии и Военно-морского флота и ничем не отличался от остальных календарных дней. Лишь в 2002 году 23 Февраля объявили официальным выходным.

В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому отдых продлится 3 дня: с 21 по 23 февраля.

Поздравления с 23 Февраля в прозе

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник символизирует мужество, стойкость и верность долгу. Пусть сила духа помогает преодолевать любые преграды, а рядом всегда будут надежные друзья и родные. Желаем вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Товарищи! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже мира и безопасности. Пусть отвага и честь будут вашими неизменными спутниками, а уверенность в завтрашнем дне придает сил для новых свершений!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 23 Февраля — праздником мужества и достоинства! Пусть ваша энергия, решительность и настойчивость помогают достигать новых высот, а удача и здоровье всегда будут верными спутниками. Спасибо за ваш труд и профессионализм!

С Днем защитника Отечества! Желаем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия во всех сферах жизни. Пусть силы, смелость и решительность ведут вас только к победам!

Этот день — символ силы, надежности и защиты. Пусть ваш характер и стойкость помогают справляться с любыми вызовами, а поддержка родных и друзей вдохновляет на новые достижения. Успехов, здоровья и счастья! Поздравляем с 23 Февраля!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Пусть тебя не покидают поводы гордиться собой и уверенность в завтрашнем дне, а любимые люди всегда будут рядом. Ты настоящий герой для тех, кто тебя ценит!

С Днем защитника Отечества! Пусть у тебя будет железное здоровье, стальные нервы и золотые руки! И чтобы главные бои в жизни были только на диване с пультом от телевизора!

С 23 Февраля, боец! Желаю, чтобы твои подвиги ограничивались только спортивными победами, а командир в лице жены давал побольше увольнительных. Пусть рядом всегда будет надежный тыл и полный боезапас сил, терпения и хорошего настроения!

Поздравления с 23 Февраля в стихах

С Днем защитника, герой,
Смелый, сильный, боевой.
Пусть стороной беда проходит
И во всём всегда везет!

***

Самые мужественные, надежные,
Сильные, храбрые и благородные.
Вашей отвагой гордимся мы вновь,
В ваших сердцах живет честь и любовь!

С праздником вас от души поздравляем,
Счастья, успехов, удачи желаем!
Пусть этот день принесет вам тепло,
Радость, здоровье и только добро!

***

Поздравляем вас, мужчины,
С Двадцать третьим февраля!
Пусть впереди будут вершины,
Смело идите к ним всегда!

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
23 Февраля Поздравление в стихах День защитника Отечества Праздник Поздравление
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Комментарии
7
Гость
8 февраля, 14:45
Этот день есть и будет днём рождения Легендарной и Непобедимой, в боях познавшей радость Побед Красной Армии и Военно Морского флота. И ни когда не будет другим у истинно верных Великой России Людей, патриотов Родины.
Гость
21 февраля 2025, 08:22
К сожалению в этом году праздника не будет. А жаль.
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