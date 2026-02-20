Поздравления с 23 Февраля — 2026: теплые слова в стихах и прозе

Носочный букет к 23 Февраля, как обычно? Нет, в этот раз всё будет по-другому Источник: Дарья Пона / 74.RU

23 Февраля — день, когда мужчины получают заслуженные поздравления, даже если их главный подвиг — поход в магазин без списка. Но если среди ваших знакомых есть настоящие защитники — от военных до просто надежных людей, которые всегда готовы помочь, то не скупитесь на добрые слова. Мы подготовили для вас подборку поздравлений в стихах и прозе к 23 Февраля, которые точно попадут в цель. Выбирайте подходящее и радуйте своих защитников!

Как отдыхаем на 23 Февраля

День защитника Отечества — государственный праздник, который отмечается в России и ряде стран бывшего СССР. Его история началась в 1918 году, а название менялось несколько раз. Ранее он был известен как День Советской армии и Военно-морского флота и ничем не отличался от остальных календарных дней. Лишь в 2002 году 23 Февраля объявили официальным выходным.

В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому отдых продлится 3 дня: с 21 по 23 февраля.

Поздравления с 23 Февраля в прозе

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник символизирует мужество, стойкость и верность долгу. Пусть сила духа помогает преодолевать любые преграды, а рядом всегда будут надежные друзья и родные. Желаем вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Товарищи! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже мира и безопасности. Пусть отвага и честь будут вашими неизменными спутниками, а уверенность в завтрашнем дне придает сил для новых свершений!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 23 Февраля — праздником мужества и достоинства! Пусть ваша энергия, решительность и настойчивость помогают достигать новых высот, а удача и здоровье всегда будут верными спутниками. Спасибо за ваш труд и профессионализм!

С Днем защитника Отечества! Желаем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия во всех сферах жизни. Пусть силы, смелость и решительность ведут вас только к победам!

Этот день — символ силы, надежности и защиты. Пусть ваш характер и стойкость помогают справляться с любыми вызовами, а поддержка родных и друзей вдохновляет на новые достижения. Успехов, здоровья и счастья! Поздравляем с 23 Февраля!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Пусть тебя не покидают поводы гордиться собой и уверенность в завтрашнем дне, а любимые люди всегда будут рядом. Ты настоящий герой для тех, кто тебя ценит!

С Днем защитника Отечества! Пусть у тебя будет железное здоровье, стальные нервы и золотые руки! И чтобы главные бои в жизни были только на диване с пультом от телевизора!

С 23 Февраля, боец! Желаю, чтобы твои подвиги ограничивались только спортивными победами, а командир в лице жены давал побольше увольнительных. Пусть рядом всегда будет надежный тыл и полный боезапас сил, терпения и хорошего настроения!

Поздравления с 23 Февраля в стихах

С Днем защитника, герой,

Смелый, сильный, боевой.

Пусть стороной беда проходит

И во всём всегда везет!

***

Самые мужественные, надежные,

Сильные, храбрые и благородные.

Вашей отвагой гордимся мы вновь,

В ваших сердцах живет честь и любовь!

С праздником вас от души поздравляем,

Счастья, успехов, удачи желаем!

Пусть этот день принесет вам тепло,

Радость, здоровье и только добро!

***