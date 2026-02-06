Съездить за границу на одну зарплату — легко! Список мест для весеннего отпуска за копейки

Время выбирать место для отдыха Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если вам кажется, что пора отправляться в отпуск, то вам совсем не кажется. Тем более что весной можно съездить к морю на одну зарплату. Пляжный отдых за рубежом для россиян в это время года начинается от 70 тысяч рублей на человека, сообщил вице‑президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Так, туры в ОАЭ с проживанием в отеле у пляжа стартуют от 70 тысяч рублей. Весной в Эмиратах комфортная погода: днем температура держится около +27 °C, а перелет занимает сравнительно немного времени, рассказал Артур Мурадян в беседе с РИА Новости. При этом стоит учитывать, что море в это время еще не слишком теплое. Примерно в ту же цену — от 70 тысяч рублей — обойдутся поездки в Египет, куда включен перелет и отдых по системе «всё включено». Жаркая погода там устанавливается во второй половине марта, и туристы уже активно бронируют туры на этот период.

Отдохнуть в Таиланде можно начиная от 75 тысяч рублей за человека. Не менее популярен в этом сезоне Вьетнам: спрос высокий, и свободных мест в отелях немного, однако подходящие варианты по цене от 75 тысяч рублей всё же находятся.

В диапазоне от 75 до 80 тысяч рублей предлагаются туры на курорты Индии (Гоа) и Шри‑Ланки. Сезон на этих направлениях длится до начала дождей. При этом поездка в Индию стала чуть выгоднее: с 1 января для россиян отменен визовый сбор.