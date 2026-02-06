НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 741мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Развлечения Съездить за границу на одну зарплату — легко! Список мест для весеннего отпуска за копейки

Съездить за границу на одну зарплату — легко! Список мест для весеннего отпуска за копейки

Рассказываем, где можно недорого отдохнуть

1 080
Время выбирать место для отдыха | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВремя выбирать место для отдыха | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Время выбирать место для отдыха

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если вам кажется, что пора отправляться в отпуск, то вам совсем не кажется. Тем более что весной можно съездить к морю на одну зарплату. Пляжный отдых за рубежом для россиян в это время года начинается от 70 тысяч рублей на человека, сообщил вице‑президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Так, туры в ОАЭ с проживанием в отеле у пляжа стартуют от 70 тысяч рублей. Весной в Эмиратах комфортная погода: днем температура держится около +27 °C, а перелет занимает сравнительно немного времени, рассказал Артур Мурадян в беседе с РИА Новости. При этом стоит учитывать, что море в это время еще не слишком теплое. Примерно в ту же цену — от 70 тысяч рублей — обойдутся поездки в Египет, куда включен перелет и отдых по системе «всё включено». Жаркая погода там устанавливается во второй половине марта, и туристы уже активно бронируют туры на этот период.

Отдохнуть в Таиланде можно начиная от 75 тысяч рублей за человека. Не менее популярен в этом сезоне Вьетнам: спрос высокий, и свободных мест в отелях немного, однако подходящие варианты по цене от 75 тысяч рублей всё же находятся.

В диапазоне от 75 до 80 тысяч рублей предлагаются туры на курорты Индии (Гоа) и Шри‑Ланки. Сезон на этих направлениях длится до начала дождей. При этом поездка в Индию стала чуть выгоднее: с 1 января для россиян отменен визовый сбор.

Премиальным вариантом для весеннего отдыха остаются Мальдивы, где стоимость поездки начинается от 150 тысяч рублей с человека.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Весна Заграница
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Рекомендуем