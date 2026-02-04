День, который многое решит: любовный гороскоп на 14 февраля от Кажетты Ахметжановой

Не важно, влюблены вы или нет, 14 февраля станет особенным днем для многих. Некоторые получат неожиданное признание, а другие поймут, что уже давно рядом с ними совсем не тот человек. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит», как лучше всего провести день каждому знаку зодиака и каких сюрпризов стоит ждать.
Овен
Для Овнов День всех влюбленных будет праздником по всем канонам романтической комедии. Однако это произойдет, если вы не будете давить на своего партнера. Не стоит из-за желания сделать как лучше забирать всю власть себе: от идеи, как вы проведете этот день, до бронирования места. Дайте вашему партнеру тоже почувствовать себя важным и нужным.
Одинокие Овны не будут в этот день без пары. Возможно, в преддверии праздника вы получите неожиданное приглашение на свидание или ламповую посиделку. В любом случае после 14 февраля станет ясно, с кем вам по пути дальше, а с кем нет.
Телец
У Тельцов праздник пройдет без фейерверков и шоу-сюрпризов, но, возможно, вам это и не нужно. Вкусняшки, любимый сериал и вечер в обнимку — сценарий идеального праздника. В любом случае Кажетта Ахметжанова рекомендует заранее обсудить с партнером, чего каждый из вас хочет.
Если у вас нет пары, не стоит расстраиваться, что проведете праздник в одиночестве. Уже во второй половине месяца вы можете встретить свою вторую половинку.
Близнецы
Перед праздником Близнецы всё чаще будут ловить себя на мысли: вроде всё хорошо, но хочется, чтобы отношения перешли на новый уровень. 14 февраля эта тема снова всплывет, так что готовьтесь к серьезному разговору о планах на будущее.
Одинокие Близнецы, не запирайте себя в четырех стенах. Идите в бар, на концерт или выставку — вы будете в центре внимания, и не исключено, что встретите партнера мечты. Однако не ожидайте, что сразу 14 февраля на вас посыплются открытки, букеты и зазвучат серенады под окном, сам день пройдет спокойно, но даст хороший задел на будущее.
Рак
14 февраля Раки окунутся в море эмоций. Для одних это станет поводом сблизиться с партнером, открыть ему что-то новое или вывести отношения на новый уровень. Другие, пересматривая старые видео и размышляя о жизни, могут внезапно захотеть написать бывшему. Прежде чем действовать, подумайте дважды. Если оставите прошлое позади, вы почувствуете готовность к новым отношениям.
Лев
Львы особенно чувствительны к знакам внимания. 14 февраля хочется, чтобы эмоции били через край и всё было с приставкой «сверх». Праздник может получиться именно таким, если вы дадите свободу и простор для фантазии своему партнеру.
Свободные Львы могут в праздник получить признание в любви. Не факт, что дальше оно перерастет во что-то серьезное, но уже после праздников у вас будет возможность это понять.
Дева
Для Дев 14 февраля — обычный день, который ничем не отличается от других. Однако даже если вы не планируете со своей второй половинкой его отмечать, вас всё равно ждет очень приятный вечер, который вы проведете так, как захотите сами.
Одинокие Девы в День всех влюбленных по-другому взглянут на свое окружение. Возможно, именно в этот день вы поймете, что ваша истинная любовь всегда была рядом, но вы этого не замечали.
— После праздника появится желание навести порядок не только в делах, но и в чувствах, — считает Кажетта Ахметжанова.
Весы
У Весов 14 февраля отношения пройдут проверку на прочность. Даже если вы не планировали серьезный разговор или какой-то квест на сближение, жизнь сама задаст сценарий и расставит всё по своим местам.
Одиноким Весам Кажетта рекомендует 14 февраля встретиться с друзьями или коллегами. В компании вы почувствуете, что одна пара глаз смотрит на вас особенно пристально, и под конец вечера уйдете уже не один.
Скорпион
Со стороны может показаться, что Скорпионам праздник безразличен, но это не так. 14 февраля вы проведете в каком-то важном для вас месте или получите признание от второй половинки, которое давно ждали. В любом случае день станет особенным для вас.
Скорпионы без пары недолго будут одиноки. В преддверии 14 Февраля вы встретите человека, в котором разглядите родственную душу. Насколько крепкими и серьезными будут ваши отношения, вы поймете во второй половине февраля.
Стрелец
Для Стрельцов 14 Февраля — отличный шанс устроить незабываемое приключение. Дома сидеть не хочется, душа жаждет романтики: поездок, мастер-классов для двоих и особенного вечера. В начале месяца грандиозных планов может и не быть, но не исключено, что идея куда-то рвануть спонтанно посетит вас в шесть утра в День святого Валентина.
Тем, у кого еще нет кольца на безымянном пальце, Кажетта советует не бежать от серьезных отношений. Подходящего кандидата вы можете встретить уже 14 февраля, и только от вас зависит, будет ли это любовь на всю жизнь или мимолетный роман.
Козерог
Шарики, валентинки и розовые гирлянды — это не про Козерогов. Вам важнее не то, как вы проведете 14 Февраля, а то, каким в этот день будет ваш партнер. В День всех влюбленных вы особенно зорко будете наблюдать за ним и за тем, насколько он вовлечен в ваши отношения.
Одинокие Козероги, готовьтесь к сюрпризам. Кто-то из вашего окружения в вас давно влюблен и 14 февраля наконец решится оказать знак внимания. Во второй половине февраля вы почувствуете, что обычный флирт вас не устраивает, и вам захочется серьезных отношений.
Водолей
Какие бы планы ни строили Водолеи на 14 февраля, день может пойти совсем по другому сценарию. Но от этого он не станет менее приятным и запоминающимся. Важнее всего будет не то, как вы проведете праздник, а с кем и в какой обстановке. Близкий человек подберет правильные и нужные слова, которые станут главным незабываемым подарком.
14 февраля свободные представители знака внезапно ощутят влюбленность. Причем объект их чувств не будет соответствовать привычным критериям идеального партнера. Эти перемены заставят переосмыслить представления о любви и планы на будущее.
Рыбы
Для Рыб 14 Февраля может стать скромным, но теплым и семейным днем. Такой сценарий идеально подойдет для создания уютной атмосферы, где вы сможете уделить внимание своему партнеру и осознать, насколько он для вас значим.
В День всех влюбленных одинокие Рыбы могут посвятить время себе. Отдохните от суеты, посмотрите любимый фильм и решите, кто из героев кажется вам идеалом. После 14 февраля вы сможете использовать список критериев идеального партнера для его поиска.