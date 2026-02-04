День, который многое решит: любовный гороскоп на 14 февраля от Кажетты Ахметжановой

Для Овнов День всех влюбленных будет праздником по всем канонам романтической комедии. Однако это произойдет, если вы не будете давить на своего партнера. Не стоит из-за желания сделать как лучше забирать всю власть себе: от идеи, как вы проведете этот день, до бронирования места. Дайте вашему партнеру тоже почувствовать себя важным и нужным.

Одинокие Овны не будут в этот день без пары. Возможно, в преддверии праздника вы получите неожиданное приглашение на свидание или ламповую посиделку. В любом случае после 14 февраля станет ясно, с кем вам по пути дальше, а с кем нет.