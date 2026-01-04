«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»

Герои нового «Буратино» с непониманием смотрят на всех, кому не понравился фильм Источник: Art Pictures Studio

Если долго сидеть в кинотеатре и смотреть российское кино, то рано или поздно можно увидеть, как среди потока разношерстных неудач всплывает что-то действительно стоящее. В эти каникулы спасательным кругом отечественного кинематографа стал «Буратино» (6+) Игоря Волошина. Казалось бы, от режиссера, нагревшего всех с «Волшебником Изумрудного города» (6+) год назад, стоило ждать очередного подвоха, но его, к счастью, не вышло. Зато получилась зрелищная сказка, которую вы наверняка будете пересматривать всей семьей.

Что действительно получается в последнее время у Волошина и компании, так это зрелище. Уйдя от «Ольги» (16+) и «Физрука» (18+), режиссер на радость зрителям открыл для себя мир сказок. Территория заведомо неблагодарная. Ведь на ней тебя обязательно будут поджидать те, кто скажет «раньше было лучше» или «я бы на это своих детей не повела». Но когда это мы стали решать за своих детей абсолютно всё? Да и с прежними вариациями на тему сравнивать нового «Буратино» — совершенно пустое занятие.

Пытаясь найти дыры в волошинском фильме, критики и рецензенты непременно начнут зарывать себя. Потому что это кино, которое надо смотреть не головой, в которой за годы накопилось порядочно мусора (его необязательно выставлять на всеобщее обозрение), а сердцем. Авторы «Буратино», дорогой умудренный опытом взрослый зритель, дают тебе билет в детство. Твоя задача элементарна — не профукать эту возможность. Но даже ее, как выяснилось, многие с треском проваливают.

Не отпускайте пап в кинотеатр одних: они непременно влюбятся в Лису Алису Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, НМГ, Art Pictures Studio, 2025 год

Любителям сравнивать новые фильмы с их советскими предшественниками в случае с «Буратино» можно сказать только одно: не ходите. В зрительных залах в каникулы и без вас мест не слишком много, так что не создавайте толпу, товарищи совколюбы. Пересмотрите лучше фильм 1975 года, попивая «Байкал» у себя в квартале: там и трава зеленее, и небо светлее, и главного героя играет живой мальчик.

У нового «Буратино» совершенно другая эстетика. Мрачная, местами готическая. В ней порой больше от «Парфюмера» (18+) Тома Тыквера, чем от традиционной детской истории Алексея Толстого. Да и главный герой, кажется, частично списан с Жана-Батиста Гренуя. Один никогда не знал любви, другой хотел ее заслужить. Один был жестоким по своей сути, другой лишь казался таким в глазах других, когда повелся на уловки Кота Базилио и Лисы Алисы. Но в финале и тот и другой получают ту самую любовь, к которой так стремились.

Оммажи на «Парфюмера» даже искать не стоит — они сами бросаются в глаза Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, НМГ, Art Pictures Studio, 2025 год

Еще одна удачная калька — Арлекин Рузиль Минекаев, до чертиков похожий на Пеннивайза образца 2019 года. В Мальвине Анастасии Талызиной вы без лишнего труда угадаете молодую Миссис Ловетт, подругу демона-парикмахера с Флит-стрит. Пьеро Степан Белозеров — меланхоличная версия клоуна Арта из «Ужасающего» (18+). Разве что Артемону Марку Эйдельштейну сложно найти отражение, но отчего-то кажется, что он без лишнего труда может превратиться в Куджо. Сделать это ему мешает разве что Карабас-Барабас, держащий всю эту шайку в крепком на первый взгляд кулаке.

Даже к Карабасу-Барабасу вы проникнитесь особыми чувствами Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, НМГ, Art Pictures Studio, 2025 год

Карабас, к слову, получился отменный. Это без шуток лучшая роль Федора Бондарчука после князя Мышкина в «Даун Хаусе» (18+). Бородач, которого все с детства знали как властного угнетателя артистов, в «Буратино» раскрывается с новой стороны. Это оказался герой со своей личной трагедией, которая и превратила его в главное зло отдельно взятой сказки. Раскрытие персонажа происходит ровно настолько, чтобы зритель не начал ему вдруг сопереживать. Но и в этом случае видно, что создатели фильма даже к такому абьюзеру подошли с особой, папакарловской, любовью.

Новый «Буратино» объясняет многое, в том числе как именно появился деревянный мальчишка Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, НМГ, Art Pictures Studio, 2025 год

Именно любовь становится лучом света в этом мрачном царстве. И создателей к своим персонажам, и героев друг к другу. Недостает ее разве что в рядах кинотеатра. И это, наверное, самая большая беда отечественного кино — зрительская неблагодарность.

Если же вы открыты новому, не ждете, что фильм будет дословно следовать сказке Алексея Толстого, внимательны к деталям, не скупитесь на эмоции и готовы открыть свое сердце, впустите в него на пару часов нового «Буратино».

Илья Ненко Шеф-редактор национальной редакции