«Это как запрещать конструктор лего». В России предложили создать свой аналог заблокированного Roblox — реально ли это

В России предложили создать отечественный аналог Roblox Источник: Екатерина Мизулина / T.me, Roblox(.com)

Блокировка игровой платформы Roblox в России оставила миллионы детей без привычной цифровой песочницы. Подростки ищут, во что играть теперь. Пока они осваивают альтернативные платформы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб высказал мнение, что в кратчайшие сроки необходимо создать отечественный аналог приложения.

«Я считаю, что если нет Roblox, то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это все-таки важно для наших детей», — заявил он ТАСС.

По его мнению, следовало сначала инвестировать миллиарды рублей в российскую платформу-аналог, а уже потом ограничивать доступ к зарубежному сервису.

«Давайте всегда при отключении чего-то давать альтернативу и развивать российскую платформу», — добавил Гриб в беседе с MSK1.RU.

Но эксперты игровой индустрии смотрят на такую идею скептически. Они признают техническую возможность создания такого продукта, но указывают на колоссальные затраты денег и времени.

Технически сложно, долго и дорого

«Создать отечественный аналог Roblox, конечно, возможно, — рассказал MSK1.RU эксперт по коммуникациям в игровой индустрии Ярослав Мешалкин. — Если делать с нуля, то это займет от 5 лет и потребует несколько миллиардов рублей вложений. И это только на разработку».

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для снятия блокировки Roblox пока нет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Эту оценку поддерживает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Он оценивает необходимые инвестиции в сотни миллионов, если не миллиарды рублей, а общее время на создание и раскрутку полноценной экосистемы — в несколько лет.

Он отметил, что разработка современных видеоигр — это далеко не дешевое занятие. Более того, если в эпоху рассвета видеоигр продукт можно было сделать за несколько месяцев, то сейчас, по словам эксперта, это процесс, растягивающийся на годы.

Может уйти от 4–5 до 8 лет. Это гигантский инфраструктурный процесс, который просто так не может быть сделан к завтрашнему дню из-за того, что у нас что-то запретили. Александр Кузьменко независимый эксперт по видеоиграм

Владислав Гриб, однако, смотрит на вопрос иначе и подчеркивает, что проект может быть коммерчески успешным.

«Нужны огромные инвестиции с привлечением партнеров и зарубежных, и отечественных, и из Китая, это огромные инвестиции, это понятно. Но это окупаемо, это бизнес-проект. Рынок — это десятки миллионов людей, дети, подростки, да и взрослые иногда играют. Это очень доходная индустрия», — высказал свое мнение в беседе с MSK1.RU заместитель секретаря Общественной палаты (ОП).

Владислав Гриб уверен, что сроки создания напрямую зависят от вложенных ресурсов.

Есть такое явление в экономике: чем больше денег дадут, тем меньше времени потребуется. Даже если это будет год, два, три, это всё равно надо начать делать. С оценкой в 5 лет я не согласен. Владислав Гриб заместитель секретаря Общественной палаты РФ

IT-специалист Иван Калмыков согласен, что создать такую игру можно быстрее, чем за пять лет, если ограничиться самым простым функционалом и нанять достаточное количество разработчиков. Но опять-таки полноценный аналог Roblox требует также достаточной пиар-компании и времени на раскрутку.

Ситуация с Roblox в России остается прежней: блокировку снимать не планируют Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

«Создание базовой версии платформы с минимальной функциональностью может занять 2–3 года при достаточном финансировании и команде из 50 и более опытных разработчиков», — рассказал MSK1.RU IT-специалист.

Но достижение масштаба и качества оригинального Roblox, который имеет десятки миллионов активных пользователей в России, потребует 5–7 лет и инвестиций в сотни миллионов долларов. Иван Калмыков IT-специалист

Ключевые сложности в создании подобной платформы, по мнению IT-эксперта Ивана Калмыкова, заключаются в трех основных задачах. Необходимо построить мощную инфраструктуру для поддержки миллионов одновременных игроков, разработать удобный инструмент для создания контента (аналог Roblox Studio, доступ к которому в России теперь ограничен) и, наконец, сформировать живую экосистему создателей контента.

Стоило ли вообще блокировать Roblox? Мнения специалистов

Эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко ставит под сомнение саму логику запрета. По его мнению, бороться нужно не с платформой, а с авторами опасного контента.

«Roblox — это просто инструмент. Запрещать Roblox — это как запрещать конструктор лего… Можно же из конструктора соорудить прекрасное здание, хоть Кремль, а можно с его помощью собрать матерное ругательство, — объяснил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Конечно, нужно контролировать не сам конструктор, а то, что плохие люди, взрослые дяди и тети, делают через эту игру».

Давайте не будем запрещать детям кубики или простые детские площадки, потому что даже там найдутся какие-то плохие дяди и тети, которые могут плохо повлиять на наших детей. Александр Кузьменко независимый эксперт по видеоиграм

Александр Кузьменко как отец четверых детей назвал блокировку недальновидным поступком и предложил иной путь.

«Российским властям нужно было, вместо того чтобы уничтожать инструмент одним днем, связаться с основателями Roblox и обсудить ситуацию», — добавил эксперт.

Источник: Roblox(.com)

По мнению эксперта, создатели платформы также заинтересованы в том, чтобы бороться с вредоносными пользователями, и, скорее всего, сотрудничали бы с российскими властями.

Владислав Гриб, комментируя блокировку, также призвал более взвешенно подходить к решениям, затрагивающим интересы детей.

«Нужно было сначала озаботиться созданием аналога. Я считаю всегда, что, если что-то хочешь удалить из поля внимания, надо что-то дать в поле внимания. Сейчас создался вакуум. А теперь какой контент дети будут искать? Я в целом борюсь с повсеместным детским уходом от реальности в игры, но я считаю, что мы должны были предложить аналог», — сказал он.

В России обсуждают создание российского аналога игровой платформы Roblox Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Тем временем официальная позиция Роскомнадзора и поддерживающих ведомство экспертов категорична. Они указывают на риски, которые несла платформа, и среди них не только педофилы, но и массовое распространение материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, а также травли.

«Эта платформа стала проводником запрещенного контента и площадкой кибербуллинга для детей и подростков, а опасность утечки персональных данных может стать реальным риском не только моральному, но и физическому здоровью», — заявлял ТАСС проректор Государственного университета просвещения Дмитрий Куликов.

Куда уходит аудитория и есть ли готовые решения?

Пока идут дискуссии об отечественном аналоге, миллионы юных игроков уже ищут альтернативы. По разным данным, российская аудитория Roblox составляла от 2 до 18 миллионов человек, в основном это дети и подростки.

Ближайшим по функционалу считается браузерный проект KoGaMa. Популярностью пользуется мобильный Blockman Go, сознательно копирующий формулу Roblox. Более серьезной графикой и инструментами для разработки обладает Core. Для ценителей социального взаимодействия подойдет кроссплатформенный Rec Room. Но ни одна из перечисленных игр не сделана в России, а значит, вполне вероятно, повторит судьбу Roblox.

Безусловным лидером среди творческих «песочниц» остается Minecraft, представляющий собой огромную мультиплатформенную экосистему с тысячами пользовательских серверов. Там, к слову, познакомились SHAMAN и Мизулина.

Эксперт Ярослав Мешалкин также указал на потенциального отечественного «преемника» Roblox — проект Sumo Tatami, который, по его словам, сейчас остро нуждается в инвестициях.