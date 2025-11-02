Бобровая Луна в ноябре 2025-го: что ждать от мощного суперлуния каждому знаку зодиака

В суперлуние каждый из нас почувствует особую, почти магическую вибрацию этого момента Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В ноябре 2025 года на небе развернется настоящее астрономическое шоу — суперлуние, которое еще называют и охотничьей, и бобровой луной. Почему у этого полнолуния столько имен и как использовать его энергию для достижения своих целей? Астролог Яна Пустовалова не только раскрыла тайны этого явления, но и подготовила детальный прогноз для всех знаков зодиака. Узнайте, какие возможности откроются вам в этот особенный период.

Самое яркое суперлуние года

В 2025 году ноябрьское полнолуние станет по-настоящему особенным — оно превратится в суперлуние. Это происходит, когда полная луна подходит к Земле на самое близкое расстояние. В результате лунный диск кажется значительно крупнее и ярче.

5 ноября Луна не только войдет в полную фазу, но и приблизится к Земле на 356 832 километра. Это станет самым большим и ярким суперлунием года — блеск небесного светила усилится на 16%.

Кстати, у ноябрьского полнолуния есть поэтичные названия. В Северной Америке его зовут бобровой луной из-за традиционной осенней охоты на бобров. Одни индейские племена дали ноябрьскому суперлунию имя морозной луны, отмечая приход первых холодов, а другие называют торговой луной. В Китае в ходу название белая луна, а жители Южного полушария дали имена кукурузная, молочная, цветочная и даже заячья луна.

Ноябрьское суперлуние в астрологии

5 ноября 2025 года каждого человека ждет сильный энергетический подъем. Астрологи связывают это с особым положением планет и главным событием месяца — суперлунием, или мощным полнолунием, которое пройдет в знаке Тельца.

— Это противостояние Луны и Солнца, поэтому этот день будет достаточно напряженным, — рассказала астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова. — Нам необходимо настроиться на довольно тонкие энергии и слышать свое тело и душу. Всё для того, чтобы энергетически вы были насыщены и смогли реализовать все свои планы.

Чем заниматься во время суперлуния

Во время суперлуния и в течение трех дней до и после него благоприятно направлять энергию в созидательное русло — это поможет гармонизировать пространство и привлечь положительные изменения.

Посещайте места силы — подойдут как храмы, так и горы. Заряжайте амулеты и денежные купюры. Очистите свое пространство от мусора, а себя — от лишнего негатива. Занимайтесь творчеством — рисуйте картины, танцуйте или вяжите, вышивайте. Слушайте спокойную или классическую музыку.

Чтобы сохранить внутренний баланс во время суперлуния, стоит воздержаться от действий, которые могут нарушить ваше равновесие:

принимать решения на эмоциях;

начинать стартапы, проекты и т. д.;

употреблять спиртные напитки или любые продукты, которые могут вызывать зависимость.

Что ждать от ноябрьского суперлуния в 2025 году

Ноябрьское суперлуние 2025 года станет не только ярким астрономическим явлением, но и значимым периодом для личного развития. Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова рассказывает, как каждому знаку зодиака использовать эту возможность для роста и каких сфер жизни коснутся ключевые изменения.

Овен

Сейчас важно сосредоточиться на заработке, но не просто ради денег. Прислушайтесь к себе — действуйте только тогда, когда чувствуете искренний интерес и азарт. Именно такой подход откроет финансовые потоки.

Телец

В период суперлуния вам лучше всего тренировать свои коммуникативные способности и навыки. Кстати, это будет касаться не только работы, но и семейных отношений. Поэтому ваши дипломатические способности как раз помогут.

Близнецы

Представители этого воздушного знака будут чувствовать себя будто на американских горках, но сумеют превратить эту нестабильность в новые возможности. Неожиданные повороты событий откроют перспективы для творческой реализации и финансового роста, а ваша способность легко справляться с переменами вызовет восхищение окружающих.

Рак

Окружающие будут считать вас везунчиками и завидовать, так как удача буквально сама идет к вам в руки. Вам могут поступить выгодные предложения сотрудничества, повышение и новые возможности. Главное — не терять голову от изобилия и выбирать не по размеру оплаты, а по зову души.

Лев

Представителям самого харизматичного знака ни в коем случае нельзя помогать всем подряд. Вам необходимо решать все свои задачи с холодной головой и только потом думать о других. Отключайте эмоции, ведь они могут вам помешать достичь желаемого.

Дева

Cтоит освободиться от всего, что потеряло актуальность в вашей жизни. Прежние обязательства и привычки мешают движению вперtд, а непонимание окружающих лишь усиливает внутреннее напряжение. Чтобы наполниться свежими силами, попробуйте открыться новому — будь то интересное хобби или знакомства с людьми, которые разделяют ваши устремления.

Весы

Покажите максимальный интерес к новым проектам, особенно масштабным. Беритесь за новое без сомнений и сожалений, при этом забудьте об одиночной игре и учитесь перенимать опыт у своих коллег и не только. Это откроет вам новые карьерные перспективы.

Скорпион

Вас ждет период роста во всех сферах — от финансов до личного развития. Важно поддерживать баланс между этими направлениями, но иногда стоит решиться на смелые шаги, даже если они кажутся пугающими. Выход из зоны комфорта откроет новые перспективы.

Стрелец

Сейчас вам важно завершить все незаконченные дела. Нерешенные вопросы сдерживают ваше развитие и мешают движению вперед. Доведите начатое до конца — это принесет долгожданное признание и откроет новые возможности для роста.

Козерог

В начале ноября вам лучше избегать необдуманных решений и финансовых рисков. Для стабильного результата сосредоточьтесь на проверенных направлениях, а возможные займы или крупные траты отложите на более подходящее время.

Водолей

Сейчас вам предстоит наладить контакт с малознакомыми людьми, но не стоит тратить силы на тех, кто не проявляет взаимного интереса. Новые знакомства могут предложить сотрудничество, однако сначала спросите себя, действительно ли это вам нужно. Если чувствуете сомнения — вежливо откажите и двигайтесь дальше.

Рыбы