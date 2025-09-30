НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 770мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ярославский бренд покорил Россию
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Афиша концертов
Развлечения Обзор «Позорище — это мягко сказано»: зрители беспощадно разгромили фильм «Август»

«Позорище — это мягко сказано»: зрители беспощадно разгромили фильм «Август»

За что критикуют драму

432
Никите Кологривому не раз икнулось после премьеры фильма | Источник: кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 годНиките Кологривому не раз икнулось после премьеры фильма | Источник: кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год

Никите Кологривому не раз икнулось после премьеры фильма

Источник:

кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год

В кинотеатрах не так часто случаются громкие премьеры, и каждая из них тут же попадает под пристальное внимание зрителей. Новая военная драма Никиты Высоцкого «Август» не стала исключением и вызвала настоящую бурю эмоций. Это уже третья попытка перенести на экран знаменитый роман Владимира Богомолова «Моменты истины» о работе контрразведчиков Смерша в Белоруссии 1944 года. И, судя по отзывам, мнения разделились. Давайте разберемся, что же так зацепило, а что разочаровало публику.

Главная претензия многих зрителей, знакомых с первоисточником, — вольное обращение с сюжетом романа Богомолова. Кроме того, что создатели убрали часть описания и сцен, они добавили собственных деталей сюжета, которые лишь запутали тех, кто только знакомится с историей.

— Первые минуты еще ничего, пока сюжет более-менее следует сюжету романа. Потом фантазия авторов нового фильма пустилась вскачь. И прочь от здравого смысла, от действительных реалий тех лет. То, как решили изменить сюжет, ничего, кроме недоумения и неприятия, не вызывает, — отмечает Юрий Загорский в комментариях к фильму.

Источник:

kinopoisk.ru

Среди всех перемен людей особенно возмутила искаженная цель, которая не передает в полной мере всю трудность работы разведчиков. Если по сюжету книги героям нужно было на огромной территории найти лишь троих агентов, то теперь они выслеживают группировку из трех тысяч человек.

— Сегодня посмотрела этот экшен. Я испытала ужас от увиденного. Позорище — это мягко сказано. Я разочарована полностью. Нет логики в фильме совершенно. Одно вытекает непонятно откуда, — отозвалась о фильме зрительница Наталья. — Кто не читал роман, может, и пойдет такой винегрет. Богомолов, наверное, уже перевернулся от этих экранизаций.

Прошлись зрители и по финалу фильма, который отличается от того, что в романе. Если в книге герои называют кодовую фразу и завершают операцию, то в фильме в конце еще появляются масштабные батальные сцены.

— Если рассматривать это кино как экранизацию «Момента истины», то возникает много вопросов. Я очень внимательно читала знаменитый роман В. Богомолова о работе Смерша и не могу понять, для чего авторам нужно было искажать его сюжет. Выдумывать несуществующую баталию в финале (хотя книга оканчивается словами «Бабушка приехала!»), — написала одна из зрительниц. — Если бы я не читала книгу, то вообще бы запуталась… Да, фильм красивый, однако он лишен сюжетной целостности и превращен в некое постмодернистское полотно, не очень связанное с романом.

Многие неизбежно во время просмотра вспоминали предыдущую экранизацию — фильм 2001 года «В августе 44-го» (18+) с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным в главной роли. И во время сравнения перевес оказывался не на стороне новинки.

Источник: кадр из фильма «В августе 44-го» (18+), реж. Михаил Пташук, «Беларусьфильм», 2001 годИсточник: кадр из фильма «В августе 44-го» (18+), реж. Михаил Пташук, «Беларусьфильм», 2001 год
Источник:

кадр из фильма «В августе 44-го» (18+), реж. Михаил Пташук, «Беларусьфильм», 2001 год

— Жалкая пародия на фильм «В августе 44-го». В том фильме показана вся мощь службы контрразведки, а здесь так… смех да и только, — недовольны поклонники старого фильма.

Камнем преткновения стал и выбор актеров. В фильме 2025 года главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. И, по мнению некоторых зрителей, их типажи совсем не подошли под образы мужественных разведчиков.

Источник: кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 годИсточник: кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год

— Если у создателей стояла задача замарать и изуродовать образ советских контрразведчиков, то, пригласив на главные роли Безрукова и Кологривого, они с этим справились. Худший выбор актеров из всех возможных. Можно сколько угодно говорить про талант актера, но образы и типажи, устоявшиеся в сознании людей благодаря эмпирическому опыту и литературе, не вытравить, — категорично настроен Алексей Иванов.

Однако Кологривый оказался по обе стороны баррикад. Пока одни отплевываются от его игры, другие остались от нее в полном восторге и готовы петь дифирамбы фильму.

— Главное достоинство фильма — это Никита Кологривый. Тут он играет роль бывалого старшего лейтенанта Смерша, который ко всему относится легко и с юмором, — делится впечатлениями Вячеслав Королев.

Защитники «Августа», а их появляется всё больше, не ограничиваются похвалой в сторону актеров. После просмотра зрители остались под впечатлением от музыки и визуальной составляющей, благодаря которым два с половиной часа пролетают незаметно.

— Зловещий лес, где происходят события, словно является самостоятельным действующим лицом. Съемки очень красивые, — делится впечатлениями зрительница Ольга.

Некоторые посчитали, что главное достоинство фильма — умело поданная главная мысль: нужно учиться думать самостоятельно и принимать решения в сложных ситуациях, ведь от этого может зависеть множество жизней. Уже за это, несмотря на возрастное ограничение 16+, зрители рекомендуют смотреть фильм не только взрослым, но и подросткам.

— Фильм однозначно к просмотру и даже, возможно, в образовательных учреждениях в качестве воспитательной программы, как урок бдительности, ибо даже в блаженной старушке, «потерявшей на фронте сына» (легенда), может быть враг! Уже во время просмотра появляется устойчивое желание перечитать роман Богомолова, — подмечает пользователь Сети под именем Константин.

А вы уже посмотрели фильм, как он вам?

Сходил в кино, он восхитительный!
Актерская игра выше всех похвал
Читал книгу — фильм ни о чем по сравнению с ней
Кологривый и Безруков не попали в образы
Еще не смотрел фильм, но хочу
Начитался отзывов и теперь не хочу смотреть
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Кино Российское кино Никита Кологривый Сергей Безруков Вторая мировая война
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
А зачем тратить время на фильм, который не вызывает интереса? Есть много других достойных картин.
Гость
49 минут
Не тратьте время на эту чушь. Ни ради леса, ни ради актеров. Не стОит оно того. Совсем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление