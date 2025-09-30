«Позорище — это мягко сказано»: зрители беспощадно разгромили фильм «Август»

Никите Кологривому не раз икнулось после премьеры фильма Источник: кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год

В кинотеатрах не так часто случаются громкие премьеры, и каждая из них тут же попадает под пристальное внимание зрителей. Новая военная драма Никиты Высоцкого «Август» не стала исключением и вызвала настоящую бурю эмоций. Это уже третья попытка перенести на экран знаменитый роман Владимира Богомолова «Моменты истины» о работе контрразведчиков Смерша в Белоруссии 1944 года. И, судя по отзывам, мнения разделились. Давайте разберемся, что же так зацепило, а что разочаровало публику.

Главная претензия многих зрителей, знакомых с первоисточником, — вольное обращение с сюжетом романа Богомолова. Кроме того, что создатели убрали часть описания и сцен, они добавили собственных деталей сюжета, которые лишь запутали тех, кто только знакомится с историей.

— Первые минуты еще ничего, пока сюжет более-менее следует сюжету романа. Потом фантазия авторов нового фильма пустилась вскачь. И прочь от здравого смысла, от действительных реалий тех лет. То, как решили изменить сюжет, ничего, кроме недоумения и неприятия, не вызывает, — отмечает Юрий Загорский в комментариях к фильму.

Источник: kinopoisk.ru

Среди всех перемен людей особенно возмутила искаженная цель, которая не передает в полной мере всю трудность работы разведчиков. Если по сюжету книги героям нужно было на огромной территории найти лишь троих агентов, то теперь они выслеживают группировку из трех тысяч человек.

— Сегодня посмотрела этот экшен. Я испытала ужас от увиденного. Позорище — это мягко сказано. Я разочарована полностью. Нет логики в фильме совершенно. Одно вытекает непонятно откуда, — отозвалась о фильме зрительница Наталья. — Кто не читал роман, может, и пойдет такой винегрет. Богомолов, наверное, уже перевернулся от этих экранизаций.

Прошлись зрители и по финалу фильма, который отличается от того, что в романе. Если в книге герои называют кодовую фразу и завершают операцию, то в фильме в конце еще появляются масштабные батальные сцены.

— Если рассматривать это кино как экранизацию «Момента истины», то возникает много вопросов. Я очень внимательно читала знаменитый роман В. Богомолова о работе Смерша и не могу понять, для чего авторам нужно было искажать его сюжет. Выдумывать несуществующую баталию в финале (хотя книга оканчивается словами «Бабушка приехала!»), — написала одна из зрительниц. — Если бы я не читала книгу, то вообще бы запуталась… Да, фильм красивый, однако он лишен сюжетной целостности и превращен в некое постмодернистское полотно, не очень связанное с романом.

Многие неизбежно во время просмотра вспоминали предыдущую экранизацию — фильм 2001 года «В августе 44-го» (18+) с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным в главной роли. И во время сравнения перевес оказывался не на стороне новинки.

Источник: кадр из фильма «В августе 44-го» (18+), реж. Михаил Пташук, «Беларусьфильм», 2001 год

— Жалкая пародия на фильм «В августе 44-го». В том фильме показана вся мощь службы контрразведки, а здесь так… смех да и только, — недовольны поклонники старого фильма.

Камнем преткновения стал и выбор актеров. В фильме 2025 года главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. И, по мнению некоторых зрителей, их типажи совсем не подошли под образы мужественных разведчиков.

Источник: кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция Кино», 2025 год

— Если у создателей стояла задача замарать и изуродовать образ советских контрразведчиков, то, пригласив на главные роли Безрукова и Кологривого, они с этим справились. Худший выбор актеров из всех возможных. Можно сколько угодно говорить про талант актера, но образы и типажи, устоявшиеся в сознании людей благодаря эмпирическому опыту и литературе, не вытравить, — категорично настроен Алексей Иванов.

Однако Кологривый оказался по обе стороны баррикад. Пока одни отплевываются от его игры, другие остались от нее в полном восторге и готовы петь дифирамбы фильму.

— Главное достоинство фильма — это Никита Кологривый. Тут он играет роль бывалого старшего лейтенанта Смерша, который ко всему относится легко и с юмором, — делится впечатлениями Вячеслав Королев.

Защитники «Августа», а их появляется всё больше, не ограничиваются похвалой в сторону актеров. После просмотра зрители остались под впечатлением от музыки и визуальной составляющей, благодаря которым два с половиной часа пролетают незаметно.

— Зловещий лес, где происходят события, словно является самостоятельным действующим лицом. Съемки очень красивые, — делится впечатлениями зрительница Ольга.

Некоторые посчитали, что главное достоинство фильма — умело поданная главная мысль: нужно учиться думать самостоятельно и принимать решения в сложных ситуациях, ведь от этого может зависеть множество жизней. Уже за это, несмотря на возрастное ограничение 16+, зрители рекомендуют смотреть фильм не только взрослым, но и подросткам.

— Фильм однозначно к просмотру и даже, возможно, в образовательных учреждениях в качестве воспитательной программы, как урок бдительности, ибо даже в блаженной старушке, «потерявшей на фронте сына» (легенда), может быть враг! Уже во время просмотра появляется устойчивое желание перечитать роман Богомолова, — подмечает пользователь Сети под именем Константин.