НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, дождь

ощущается как +7

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
Когда включат отопление. Точная дата
Момент тройного ДТП
Почему дежурят патрули ДПС
Ярославский бренд покорил Россию
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Смягчили приговор экс-депутату
Что будет с «панельками»
Развлечения Обзор «Это шутка такая?»: Утяшева сыграет в новой версии «Служебного романа» — зрители в шоке

«Это шутка такая?»: Утяшева сыграет в новой версии «Служебного романа» — зрители в шоке

Теперь Калугина — не мымра, а успешная бизнес-леди

188
Ляйсан не только в шоу не появляется без мужа, но и в кино тоже | Источник: пресс-служба ТНТЛяйсан не только в шоу не появляется без мужа, но и в кино тоже | Источник: пресс-служба ТНТ

Ляйсан не только в шоу не появляется без мужа, но и в кино тоже

Источник:

пресс-служба ТНТ

Канал ТНТ взял за традицию каждый год радовать шокировать зрителей новой музыкальной комедией. Под перо сценаристов в прошлые годы попали «Ирония судьбы, или С легким паром!» (18+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) и «Бриллиантовая рука» (18+). Теперь очередь дошла до «Кавказской пленницы» (6+) и «Служебного романа» (6+). В этот раз шоураннеры не стали мелочиться и готовят к Новому году винегрет из двух советских классических фильмов под общим названием «Невероятные приключения Шурика» (18+).

Источник: пресс-служба ТНТИсточник: пресс-служба ТНТ
Источник:

пресс-служба ТНТ

По сюжету Тимур Батрутдинов, играющий Шурика и Фореста Гампа в одном флаконе, рассказывает историю своей любви к прекрасной девушке Нине. В отличие от классики место действия не ограничивается лишь Кавказом, а в какой-то момент вообще переносит зрителей в декорации «Служебного романа». Правда, в директорском кресле статистического учреждения теперь сидит Ляйсан Утяшева, а в числе ее подчиненных — Павел Воля.

— Герои стали современнее, динамичнее, но сама суть — поиск любви и принятия — осталась. Мы не переписывали классику, а разговариваем с ней на языке сегодняшнего дня, — описала нашим коллегам из издания «СтарХит» Ляйсан.

Такой профессиональный макияж пятьдесят лет назад Калугиной мог только сниться | Источник: пресс-служба ТНТТакой профессиональный макияж пятьдесят лет назад Калугиной мог только сниться | Источник: пресс-служба ТНТ

Такой профессиональный макияж пятьдесят лет назад Калугиной мог только сниться

Источник:

пресс-служба ТНТ

Утяшева вместе с мужем уже появлялись в серии новогодних комедий, в «Небриллиантовой руке» (18+). Тогда ведущая пробыла в кадре всего несколько секунд, а теперь ей предстоит отыграть полноценную сюжетную линию.

— Думаю, во мне увидели коктейль: и твердость, и уязвимость. Ну и, наверное, я слишком уж мечтала сыграть Калугину, и мечты, как известно, материализуются, — не может нарадоваться Ляйсан.

Судя по взгляду, Воля только во время съемок задумался о том, куда попал | Источник: пресс-служба ТНТСудя по взгляду, Воля только во время съемок задумался о том, куда попал | Источник: пресс-служба ТНТ

Судя по взгляду, Воля только во время съемок задумался о том, куда попал

Источник:

пресс-служба ТНТ

Как уже повелось в ремейках, от оригинала тут останется мало. Новая Калугина будет очень отдаленно напоминать героиню Алисы Фрейндлих и, по описанию Утяшевой, скорее станет второй Мирандой Пристли из «Дьявол носит Prada» (18+).

Зрители от подобных вольностей с любимыми героями пока пребывают в шоке.

— Кошмар. И это опошлить надо, — пишут те, кто увидел первые кадры фильма.

— Зачем эти потуги? Почему не запретят эти вещи? Видимо, некуда деньги девать, — недовольны в Сети.

— Это шутка такая? Очередная карикатура на шедевры. Похоже, это надо только Лясе и Паше, а не зрителю. Слишком много их стало на экранах, перебор, утомили своими лицами, — горячатся зрители.

— Зачем переделывать? Лучше оригинала точно не будет, — категоричны пользователи Сети.

— То есть всё настолько плохо, что даже сценарий нормальный придумать не могут, а про актеришек даже не знаешь, что сказать, — недоумевают в комментариях.

Несмотря на критику, фильм может завоевать признание зрителей во время премьеры в декабре. Так произошло в прошлом году с «Небриллиантовой рукой», которая скрасила зрителям 31 декабря и 1 января и, судя по отзывам, в итоге понравилась.

Будете смотреть будущий хит?

Чего все такие серьезные? Забавный фильм должен получиться
Если больше ничего интереснее не будет, гляну
Под оливье и селедку под шубой всё потянет
Посмотрел бы, если бы играли не Утяшева с Волей
Остановите планету, я сойду
Не смотрю телевизор и теперь понимаю почему
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Российский фильм Ляйсан Утяшева Павел Воля Новогодний фильм Комедия Советская комедия Телевидение Отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
44 минуты
Калугина отлично справится с ролью бизнес-леди!
Гость
43 минуты
Надеюсь, Калугина добавит изюминку в новый образ!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление