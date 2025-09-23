«Это шутка такая?»: Утяшева сыграет в новой версии «Служебного романа» — зрители в шоке

Ляйсан не только в шоу не появляется без мужа, но и в кино тоже Источник: пресс-служба ТНТ

Канал ТНТ взял за традицию каждый год радовать шокировать зрителей новой музыкальной комедией. Под перо сценаристов в прошлые годы попали «Ирония судьбы, или С легким паром!» (18+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) и «Бриллиантовая рука» (18+). Теперь очередь дошла до «Кавказской пленницы» (6+) и «Служебного романа» (6+). В этот раз шоураннеры не стали мелочиться и готовят к Новому году винегрет из двух советских классических фильмов под общим названием «Невероятные приключения Шурика» (18+).

Источник: пресс-служба ТНТ

По сюжету Тимур Батрутдинов, играющий Шурика и Фореста Гампа в одном флаконе, рассказывает историю своей любви к прекрасной девушке Нине. В отличие от классики место действия не ограничивается лишь Кавказом, а в какой-то момент вообще переносит зрителей в декорации «Служебного романа». Правда, в директорском кресле статистического учреждения теперь сидит Ляйсан Утяшева, а в числе ее подчиненных — Павел Воля.

— Герои стали современнее, динамичнее, но сама суть — поиск любви и принятия — осталась. Мы не переписывали классику, а разговариваем с ней на языке сегодняшнего дня, — описала нашим коллегам из издания «СтарХит» Ляйсан.

Такой профессиональный макияж пятьдесят лет назад Калугиной мог только сниться Источник: пресс-служба ТНТ

Утяшева вместе с мужем уже появлялись в серии новогодних комедий, в «Небриллиантовой руке» (18+). Тогда ведущая пробыла в кадре всего несколько секунд, а теперь ей предстоит отыграть полноценную сюжетную линию.

— Думаю, во мне увидели коктейль: и твердость, и уязвимость. Ну и, наверное, я слишком уж мечтала сыграть Калугину, и мечты, как известно, материализуются, — не может нарадоваться Ляйсан.

Судя по взгляду, Воля только во время съемок задумался о том, куда попал Источник: пресс-служба ТНТ

Как уже повелось в ремейках, от оригинала тут останется мало. Новая Калугина будет очень отдаленно напоминать героиню Алисы Фрейндлих и, по описанию Утяшевой, скорее станет второй Мирандой Пристли из «Дьявол носит Prada» (18+).

Зрители от подобных вольностей с любимыми героями пока пребывают в шоке.

— Кошмар. И это опошлить надо, — пишут те, кто увидел первые кадры фильма.

— Зачем эти потуги? Почему не запретят эти вещи? Видимо, некуда деньги девать, — недовольны в Сети.

— Это шутка такая? Очередная карикатура на шедевры. Похоже, это надо только Лясе и Паше, а не зрителю. Слишком много их стало на экранах, перебор, утомили своими лицами, — горячатся зрители.

— Зачем переделывать? Лучше оригинала точно не будет, — категоричны пользователи Сети.

— То есть всё настолько плохо, что даже сценарий нормальный придумать не могут, а про актеришек даже не знаешь, что сказать, — недоумевают в комментариях.

Несмотря на критику, фильм может завоевать признание зрителей во время премьеры в декабре. Так произошло в прошлом году с «Небриллиантовой рукой», которая скрасила зрителям 31 декабря и 1 января и, судя по отзывам, в итоге понравилась.