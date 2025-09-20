НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Обзор Сентябрь. Включить ТВ И чилилить: 10 лучших российских сериалов этой осени

Сентябрь. Включить ТВ И чилилить: 10 лучших российских сериалов этой осени

Оглушительные премьеры и возвращение полюбившихся героев

2 653
В этом сезоне нас ждет много новинок, и каждая претендует на звание лучшего сериала осени. Как тут выбрать? | Источник: кадр из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), реж.: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, студии «Водород», «НМГ Студия», 2025 годВ этом сезоне нас ждет много новинок, и каждая претендует на звание лучшего сериала осени. Как тут выбрать? | Источник: кадр из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), реж.: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, студии «Водород», «НМГ Студия», 2025 год

В этом сезоне нас ждет много новинок, и каждая претендует на звание лучшего сериала осени. Как тут выбрать?

Источник:

кадр из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), реж.: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, студии «Водород», «НМГ Студия», 2025 год

Хотите знать, чем будет занят каждый ваш вечер этой осенью? Запасайтесь попкорном, пледами и носовыми платками, ведь осень-2025 готовит российской аудитории настоящий фейерверк премьер, способных затмить даже турецкие сериалы. В новом сезоне продюсеры наконец-то убили главного злодея — предсказуемость. Мы изучили все анонсы и собрали для вас десятку самых громких и ожидаемых российских сериалов, которые спасут вас от скучных вечеров.

«Жар»

Гастрономическая тема выходит за пределы ток-шоу и захватывает сериальный мир. В премьере этой осени, сериале «Жар» (16+), прославленный шеф-повар Марк, который был звездой гастрономической индустрии, из-за своего характера в одно мгновение оказался изгнанным с кулинарного олимпа и никому не нужным.

Зрителям этого сериала точно будет жарко | Источник: кадр из сериала «Жар» (16+), реж. Андрей Стемпковский, «ИВИ», 2025 годЗрителям этого сериала точно будет жарко | Источник: кадр из сериала «Жар» (16+), реж. Андрей Стемпковский, «ИВИ», 2025 год

Зрителям этого сериала точно будет жарко

Источник:

кадр из сериала «Жар» (16+), реж. Андрей Стемпковский, «ИВИ», 2025 год

Однако отчаяние диктует странные повороты судьбы. Последний шанс Марка вернуть былой успех — пари с судьбой и юный протеже, с которым его свел случай. Их цель — не просто открыть заведение, а совершить гастрономическую революцию.

Чтобы поймать удачу за хвост и найти деньги на воплощение мечты в жизнь, они обращаются к бескомпромиссным кредиторам — клану сербских братков, чьи аппетиты простираются далеко за пределы высокой кухни. Теперь в меню Марка — не только изысканные блюда, но и план выживания, где каждый шаг может стать последним для него и тех, кого он невольно втянул в эту мясорубку.

Источник:

Marvelstudiya / YouTube

«Дыши»

Поклонники драм, доставайте носовые платки и не пропустите премьеру этой осени — сериал «Дыши» (18+). В центре событий Лера — акушер от Бога, чье имя в медицинских кругах стало синонимом безупречной репутации. Ее кредо — философия естественного материнства, позволяющая женщинам обрести силу в самый ответственный момент жизни.

Этот сериал наверняка больше понравится женщинам | Источник: кадр из сериала «Дыши» (18+), реж. Анна Кузнецова, студия «Место силы» и Originals Production, 2025 годЭтот сериал наверняка больше понравится женщинам | Источник: кадр из сериала «Дыши» (18+), реж. Анна Кузнецова, студия «Место силы» и Originals Production, 2025 год

Этот сериал наверняка больше понравится женщинам

Источник:

кадр из сериала «Дыши» (18+), реж. Анна Кузнецова, студия «Место силы» и Originals Production, 2025 год

Но однажды в ее практике появляется Маша — юная и таинственная пациентка, скрывающая статус содержанки могущественного олигарха Шахова. Девушка готова произвести на свет наследника этого влиятельного человека и воплотить его главную амбицию.

Однако роды оборачиваются кошмаром: жизнь новорожденного висит на волоске из-за внезапно нахлынувших осложнений. Шахов, ослепленный яростью, запускает машину мести. Под угрозой — существование самой клиники, а на Леру обрушивается поток обвинений. Теперь ей предстоит борьба не только за право остаться врачом, но и за собственную судьбу.

Источник:

okkomovies / YouTube

«Неземная»

Идея встречи смертного и божественного посланника стара как мир — вспомнить хотя бы классический голливудский сюжет фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». Но у сериала «Неземная» (18+) есть свои, куда более жесткие правила.

Сериал затрагивает вечные темы | Источник: кадр из сериала «Неземная» (18+), реж. Дарья Мороз, KION, 2025 годСериал затрагивает вечные темы | Источник: кадр из сериала «Неземная» (18+), реж. Дарья Мороз, KION, 2025 год

Сериал затрагивает вечные темы

Источник:

кадр из сериала «Неземная» (18+), реж. Дарья Мороз, KION, 2025 год

Каждый день небесная канцелярия рассылает своим сотрудникам, ангелам смерти, выписки из Великого Свитка. В них имена, даты, часы, минуты и предписанный сценарий ухода человека из мира живых. Задача ангела — лишь обеспечить безукоризненное исполнение воли высшего порядка. Малейшее отклонение — и хрупкий баланс бытия дает сбой, последствия которого непредсказуемы.

Михаил, блестящий травматолог, спасающий чужие жизни в городском госпитале, сам давно потерял вкус к своей. Он живет почти на автопилоте, пока однажды в баре его путь не пересекается с Асей. Она олицетворение всего, во что он перестал верить: загадка, свет, неземное спокойствие.

Мужчина влюбляется с первого взгляда, еще не ведая, что холодная и безупречная красота Аси — отблеск иной, вечной реальности, а ее профессиональный долг — не лечить, а забирать жизни. И что в ее выписке из Великого Свитка значится только одно имя: Михаил.

«Айда!»

Когда выросший в кругу волгоградской элиты Гриша оказывается на улицах Казани, он понимает, что его прежний статус здесь ничего не значит. Новая жизнь — это джунгли с другими законами, где выживает не самый сильный, а самый хитрый. Чтобы не стать жертвой, ему приходится впитывать новую, жестокую реальность с ее особым кодексом чести и системой иерархии.

Поклонники «Слова пацана» оценят этот сериал | Источник: кадр из сериала «Айда!» (18+), реж. Олег Асадулин, START, 2025 годПоклонники «Слова пацана» оценят этот сериал | Источник: кадр из сериала «Айда!» (18+), реж. Олег Асадулин, START, 2025 год

Поклонники «Слова пацана» оценят этот сериал

Источник:

кадр из сериала «Айда!» (18+), реж. Олег Асадулин, START, 2025 год

Его проводником в этом мире становится харизматичный и опасный Захаревич — архитектор молодежной банды «Тяп-Ляп». Под маской философа и старшего товарища скрывается гениальный стратег, превращающий подростковую тоску и жажду признания в инструмент для построения криминальной империи.

Единственным, кто видит не просто разборки, а четкий и холодный расчет, является майор Никонов. Он первым осознает, что волна подростковой преступности — не случайность. За фасадом уличных стычек скрывается схема, бросающая вызов самим основам общества. Никонов вступает в гонку со временем, где на кону стоит будущее целого поколения.

Внимательные зрители могут заметить, что сериал «Айда!» (18+) созвучен с нашумевшим «Словом пацана» (18+). Успех одного громкого проекта о подростковом криминале 80-х открыл путь к основанным на реальных событиях историям о молодежи на перепутье. Сериал «Айда!» продолжает важную дискуссию, но переносит ее в современный контекст. К тому же сложно не заметить, как некоторые актеры перекочевали из одного сериала в другой.

«Няня Оксана»

Успех легендарного комедийного сериала «Моя прекрасная няня» (6+) с Анастасией Заворотнюк стал вызовом для нового поколения продюсеров. Что если перенести проверенную временем историю в сегодняшний день, добавив ему актуальности и социальной остроты?

Удастся ли няне Оксане затмить няню Вику&nbsp;— покажет время | Источник: кадр из сериала «Няня Оксана» (16+), реж. Евгения Абдель-Фаттах, студия Norm Production, 2025 годУдастся ли няне Оксане затмить няню Вику&nbsp;— покажет время | Источник: кадр из сериала «Няня Оксана» (16+), реж. Евгения Абдель-Фаттах, студия Norm Production, 2025 год

Удастся ли няне Оксане затмить няню Вику — покажет время

Источник:

кадр из сериала «Няня Оксана» (16+), реж. Евгения Абдель-Фаттах, студия Norm Production, 2025 год

В центре сериала «Няня Оксана» (16+) — молодая девушка родом с Кубани, которая приезжает в Москву к жениху, построившему карьеру в крупной IT-компании. Но вместо свадьбы ее ждет жестокое разочарование — возлюбленный встречает Оксану сообщением, что их отношения закончены.

Оставшись одна в чужом мегаполисе без связей и работы, Оксана случайно знакомится с харизматичным ресторатором Иваном Самсоновым. Он вдовец с тремя непростыми детьми (тут отсылка к персонажу Заворотнюк просто-таки прямая) и отчаянно нуждается не просто в помощнице, а в человеке, который сможет вернуть в его дом тепло и порядок. Не имея педагогического образования, но обладая природной смекалкой и безграничной душевностью, Оксана оказывается в эпицентре жизни одной московской семьи.

Источник:

PREMIER / YouTube

«Москва слезам не верит. Всё только начинается»

Впрочем, истории провинциалок, покоряющих столицу, — вечный источник вдохновения для создателей сериалов. В проекте «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), который старшее поколение наверняка будет сравнивать с фильмом-прототипом, судьбы трех совершенно разных женщин. На заре нулевых они оказываются вместе в одной московской коммуналке.

В качестве декораций&nbsp;— шикарные виды Москвы | Источник: кадр из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), реж.: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, студии «Водород», «НМГ Студия», 2025 годВ качестве декораций&nbsp;— шикарные виды Москвы | Источник: кадр из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), реж.: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, студии «Водород», «НМГ Студия», 2025 год

В качестве декораций — шикарные виды Москвы

Источник:

кадр из сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), реж.: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, студии «Водород», «НМГ Студия», 2025 год

Ксюша бежит в столицу от мужа-тирана с маленьким ребенком на руках, без гроша в кармане. Практичная Оля, будущий врач, днями и ночами корпит над учебниками, веря, что только знания дадут ей пропуск в лучшую жизнь. А романтичная и ветреная Маша живет в мире иллюзий, где ее ждет прекрасный принц-иностранец и беззаботная жизнь за границей.

Их дружба, рожденная на тесной кухне, среди общих проблем и надежд, помогает в борьбе за выживание в жестоком мегаполисе. Они прошли через всё: унизительные поиски работы, предательства мужчин, выбор между принципами и выживанием.

Спустя 20 лет судьба вновь сводит этих женщин вместе. У каждой — своя жизнь, свои победы и поражения. Но когда одна из них получает второй шанс, который может изменить всё, подруги понимают: их трио снова в сборе. И на этот раз они играют по своим правилам.

Источник:

WinkRus / YouTube

«Майор Гром: Сериал»

Этот проект — очередной пример того, как масштабная киносага обретает новое дыхание в сериальном формате. Легендарный майор полиции, известный своей принципиальностью и страстью к шаверме, продолжает защищать город от самых изощренных злодеев. Его ждут новые столкновения с таинственным призраком и другими угрозами, бросившими вызов спокойствию мегаполиса.

Сериал стал логичным продолжением культовых фильмов | Источник: кадр из сериала «Майор Гром: Сериал» (16+), реж. Александр Пьяных, студия Bubble Studios, 2025 годСериал стал логичным продолжением культовых фильмов | Источник: кадр из сериала «Майор Гром: Сериал» (16+), реж. Александр Пьяных, студия Bubble Studios, 2025 год

Сериал стал логичным продолжением культовых фильмов

Источник:

кадр из сериала «Майор Гром: Сериал» (16+), реж. Александр Пьяных, студия Bubble Studios, 2025 год

В расследованиях майору Грому помогают верные соратники: проницательный напарник и журналистка, чьи профессиональные амбиции удачно сочетаются с личными чувствами к майору.

Проект объединит и переосмыслит сюжетные линии всех предыдущих картин, включая историю главного героя в сложные девяностые. Зрителей ждут насыщенные событиями эпизоды, которые кардинально расширят киновселенную «Майора Грома» (16+).

«Кибердеревня-2»

Новый сезон порадует поклонников качественного отечественного контента долгожданными продолжениями культовых проектов. Самый неожиданный сериальный возврат осени 2025 — «Кибердеревня-2» (12+). Это фантастическая комедия о марсианском фермере Николае, роботах и межпланетных заговорах.

Если смешать галактические пространства и жизнь российской глубинки, получится просто бомбезный сериал | Источник: кадр из сериала «Кибердеревня-2» (12+), реж. Сергей Васильев, студии «Место силы», «Плюс Студия», 2025 годЕсли смешать галактические пространства и жизнь российской глубинки, получится просто бомбезный сериал | Источник: кадр из сериала «Кибердеревня-2» (12+), реж. Сергей Васильев, студии «Место силы», «Плюс Студия», 2025 год

Если смешать галактические пространства и жизнь российской глубинки, получится просто бомбезный сериал

Источник:

кадр из сериала «Кибердеревня-2» (12+), реж. Сергей Васильев, студии «Место силы», «Плюс Студия», 2025 год

После относительного затишья на Красной планете жизнь главного героя снова превращается в хаос. Его бывший друг Барагозин, а ныне — успешный космический магнат, предпринимает попытку рейдерского захвата уникальной фермы. Однако в ходе противостояния происходит непредвиденное: сознание бизнесмена оказывается запертым в теле робота-помощника, а его физическое тело начинает жить собственной жизнью.

Преодолевая абсурдные трудности и отражая атаки из разных уголков галактики, Коля и Робогозин почти достигают долгожданной развязки, когда ситуация приобретает совершенно неожиданный оборот. Появляется новый антагонист — коварная женщина, которую никто не мог заподозрить в предательстве. В результате Николай оказывается в межпланетном заключении, корпорация переходит под контроль цифрового двойника, а Барагозину в теле робота грозит утилизация.

Теперь незадачливым партнерам предстоит совершить невозможное: организовать побег из самой защищенной тюрьмы Солнечной системы и отправиться в межпланетное путешествие. Их цель — найти способ остановить восставшую голограмму, узурпировавшую власть над космической империей.

Источник:

kinopoisk_new / YouTube

«Волшебный участок — 2»

Осень 2025 года готовит зрителям еще одно возвращение — комедийного сериала «Волшебный участок» (18+). Второй сезон переносит хаотичный, но удивительно эффективный полицейский участок из Москвы в Санкт-Петербург, где мистические традиции города на Неве идеально сливаются с безумными приключениями наших героев. Проект сохраняет все лучшие черты первого сезона — трогательную историю главного героя, эксцентричных персонажей и остроумные отсылки к фольклору.

Классические криминальные драмы надоели? Тогда обязательно посмотрите этот сериал | Источник: кадр из сериала «Волшебный участок&nbsp;— 2» (18+), реж. Степан Гордеев, студия Okko, 2025 годКлассические криминальные драмы надоели? Тогда обязательно посмотрите этот сериал | Источник: кадр из сериала «Волшебный участок&nbsp;— 2» (18+), реж. Степан Гордеев, студия Okko, 2025 год

Классические криминальные драмы надоели? Тогда обязательно посмотрите этот сериал

Источник:

кадр из сериала «Волшебный участок — 2» (18+), реж. Степан Гордеев, студия Okko, 2025 год

Бывший снайпер Леха Попов продолжает нести службу в самом необычном отделе полиции. Его подопечные — сказочные персонажи, которые пытаются интегрироваться в человеческое общество. Однако они совсем не торопятся соблюдать законы Российской Федерации.

Главной интригой сезона становится загадочная смерть главы питерского ОБСП — Отдела Безопасности Сказочных Персонажей. Расследование поручают московской команде во главе с Лехой. На помощь ему приходят новые союзники: говорящий пес Палыч, знающий все дворы города, и уставший от бессмертия волшебник Мерлин, предпочитающий магии криминалистику.

Им противостоит прежний злодей — Кощей, вселившийся в тело Василисы и стремящийся захватить контроль над магическим сообществом России. А Санкт-Петербург с его мистической аурой становится идеальным плацдармом для его планов.

Источник:

okkomovies / YouTube

«Монастырь-2»

Поклонники психологической драмы в новом сезоне смогут увидеть продолжение истории о вечном противостоянии духовного и мирского. Второй сезон сериала «Монастырь» (18+) станет зеркальным отражением первого: если раньше герои искали спасения за монастырскими стенами, то теперь они вынуждены искать себя в шумном мегаполисе.

Главная идея сериала&nbsp;— о вечном поиске гармонии между душой и окружающим миром | Источник: кадр из сериала «Монастырь-2» (18+), реж. Сергей Попов, студии «Плюс Студия», «Лунапарк», 2025 годГлавная идея сериала&nbsp;— о вечном поиске гармонии между душой и окружающим миром | Источник: кадр из сериала «Монастырь-2» (18+), реж. Сергей Попов, студии «Плюс Студия», «Лунапарк», 2025 год

Главная идея сериала — о вечном поиске гармонии между душой и окружающим миром

Источник:

кадр из сериала «Монастырь-2» (18+), реж. Сергей Попов, студии «Плюс Студия», «Лунапарк», 2025 год

Юный послушник Юра, который провел всю жизнь в уединенной обители, впервые сталкивается с хаотичной реальностью Москвы. Его ждет не только нагрузка в университете, но и сложные социальные взаимодействия, открытие цифрового мира и неожиданная встреча со сводной сестрой — популярной блогершей. Им предстоит распутать клубок семейных тайн, которые годами скрывались от обоих.

Параллельно отец Варсонофий, оставшись в монастыре, сталкивается с новыми вызовами — от необходимости осваивать новые технологии до решения проблем современной паствы, всё чаще ищущей духовности в цифровом пространстве. Оба героя, разделенные километрами и связанные глубокой духовной связью, практически параллельно ищут пути адаптации к меняющемуся миру.

Какой сериал будете смотреть?

«Жар»
«Дыши»
«Неземная»
«Айда!»
«Няня Оксана»
«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
«Майор Гром: Сериал»
«Кибердеревня-2»
«Волшебный участок — 2»
«Монастырь-2»
Всё и сразу!
Не люблю и не смотрю сериалы
Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
