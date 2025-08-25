Елена Блиновская празднует свой 44-й день рождения в СИЗО. Что сейчас с ее семьей и детьми

Блогер Елена Блиновская празднует свой 44-й день рождения Источник: Елена Блиновская / vk.com

25 августа блогеру из Ярославля Елене Блиновской исполнилось 44 года. За последние годы в ее жизни произошло множество переломных событий — от возбуждения уголовного дела за дробление бизнеса и уклонение от уплаты налогов до домашнего ареста, а затем года в СИЗО и реального уголовного срока.

В этом материале предлагаем вспомнить, за что сидит Блиновская, а также что происходит с ее мужем и детьми.

Дали пять лет колонии

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Уголовное преследование Елены Блиновской началось в апреле 2023 года. Блогера задержали в Смоленской области при попытке уехать в Белоруссию после начала проверки. Долгое время она была под домашним арестом, пока в декабре 2023-го не решила провести дома вечеринку в канун Нового года. Выяснилось, что на встречу пришла девушка, которая проходила по делу как свидетель. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО.

В марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую осудили на пять лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег. Кроме того, ей надо будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Блиновской дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима Источник: Городские медиа

Общий срок будет сокращен, так как до суда блогер провела около девяти месяцев под домашним арестом и более года — в СИЗО. Выйти на свободу она может в феврале 2028 года.

Сейчас Елена Блиновская по-прежнему находится в СИЗО и пробудет там до рассмотрения апелляции на приговор.

Где муж Елены Блиновской

После начала уголовного преследования Елены правоохранители занялись и ее мужем, Алексеем Блиновским. В 2024 году он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Однако в октябре того же года его розыск был прекращен, а уголовное дело приостановлено, поскольку Блиновский находился в зоне проведения специальной военной операции, куда он отправился по контракту, по сообщению РИА Новости, весной 2024 года.

На днях, 21 августа, Алексея Блиновского заметили в Москве. Он попал в ДТП. Фото и видео с бизнесменом с забинтованной головой облетели соцсети.

По данным ТАСС, Блиновский ехал на мотоцикле, сломал зеркало автомобиля такси, после чего водитель легковушки ударил его, и он получил ссадины и ушибы.

Кадры с места происшествия Источник: РИА Новости / Telegram

С кем остались дети

У ярославского блогера Елены Блиновской четверо детей: старшему сыну 16 лет, близнецам по 14 лет и младшей дочери пять лет.

По словам Олега Останина в интервью Super, дети живут в Ярославле. После задержания Елены и отправления Алексея Блиновского на службу опекунство над детьми взяли на себя его родители.

По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор. Олег Останин отец Елены Блиновской

Ежемесячно Елене Блиновской предоставляются два свидания с родственниками.

Что с «марафоном желаний»?

После приговора Блиновской к пяти годам лишения свободы и запрета на ведение коммерческой деятельности ее проект «Марафон желаний» официально завершен. Все курсы, тренинги и марафоны приостановлены. Кроме того, блогер была признана банкротом, а ее имущество подлежит реализации.

Пост был опубликован в соцсетях Блиновской 19 августа Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В августе 2025 года аккаунт Елены Блиновской в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) был взломан. На странице появился пост о «возвращении», в котором якобы она благодарила подписчиков за поддержку и обещала «кое-что особенное». На самом деле злоумышленники разместили ссылку на сайт с «розыгрышем», где после вращения виртуального колеса пользователи переводились в чат с «менеджером», и их просили вводить данные банковской карты.