НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

южн.

 745мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,68
EUR 94,46
Блиновская празднует свой 44-й день рождения
Где выгодно купить квартиру
Четверо погибли в ДТП
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославца вернули из плена
Пытаются вернуть маршрутку
Когда вернётся тепло
Судьба Суринского путепровода
Рейтинг роддомов
Схема третьего моста через Волгу
Развлечения Задержали Елену Блиновскую Елена Блиновская празднует свой 44-й день рождения в СИЗО. Что сейчас с ее семьей и детьми

Елена Блиновская празднует свой 44-й день рождения в СИЗО. Что сейчас с ее семьей и детьми

Вспоминаем последние новости из жизни блогера

491
Написать комментарий
Блогер Елена Блиновская празднует свой 44-й день рождения | Источник: Елена Блиновская / vk.comБлогер Елена Блиновская празднует свой 44-й день рождения | Источник: Елена Блиновская / vk.com

Блогер Елена Блиновская празднует свой 44-й день рождения

Источник:

Елена Блиновская / vk.com

25 августа блогеру из Ярославля Елене Блиновской исполнилось 44 года. За последние годы в ее жизни произошло множество переломных событий — от возбуждения уголовного дела за дробление бизнеса и уклонение от уплаты налогов до домашнего ареста, а затем года в СИЗО и реального уголовного срока.

В этом материале предлагаем вспомнить, за что сидит Блиновская, а также что происходит с ее мужем и детьми.

Дали пять лет колонии

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕлену Блиновскую задержали весной 2023 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елену Блиновскую задержали весной 2023 года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Уголовное преследование Елены Блиновской началось в апреле 2023 года. Блогера задержали в Смоленской области при попытке уехать в Белоруссию после начала проверки. Долгое время она была под домашним арестом, пока в декабре 2023-го не решила провести дома вечеринку в канун Нового года. Выяснилось, что на встречу пришла девушка, которая проходила по делу как свидетель. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО.

В марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую осудили на пять лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег. Кроме того, ей надо будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Блиновской дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима | Источник: Городские медиаБлиновской дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима | Источник: Городские медиа

Блиновской дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима

Источник:

Городские медиа

Общий срок будет сокращен, так как до суда блогер провела около девяти месяцев под домашним арестом и более года — в СИЗО. Выйти на свободу она может в феврале 2028 года.

Сейчас Елена Блиновская по-прежнему находится в СИЗО и пробудет там до рассмотрения апелляции на приговор.

Где муж Елены Блиновской

После начала уголовного преследования Елены правоохранители занялись и ее мужем, Алексеем Блиновским. В 2024 году он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Однако в октябре того же года его розыск был прекращен, а уголовное дело приостановлено, поскольку Блиновский находился в зоне проведения специальной военной операции, куда он отправился по контракту, по сообщению РИА Новости, весной 2024 года.

На днях, 21 августа, Алексея Блиновского заметили в Москве. Он попал в ДТП. Фото и видео с бизнесменом с забинтованной головой облетели соцсети.

По данным ТАСС, Блиновский ехал на мотоцикле, сломал зеркало автомобиля такси, после чего водитель легковушки ударил его, и он получил ссадины и ушибы.

Кадры с места происшествия

Источник:

РИА Новости / Telegram

С кем остались дети

У ярославского блогера Елены Блиновской четверо детей: старшему сыну 16 лет, близнецам по 14 лет и младшей дочери пять лет.

По словам Олега Останина в интервью Super, дети живут в Ярославле. После задержания Елены и отправления Алексея Блиновского на службу опекунство над детьми взяли на себя его родители.

По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор.

Олег Останин

отец Елены Блиновской

Ежемесячно Елене Блиновской предоставляются два свидания с родственниками.

Что с «марафоном желаний»?

После приговора Блиновской к пяти годам лишения свободы и запрета на ведение коммерческой деятельности ее проект «Марафон желаний» официально завершен. Все курсы, тренинги и марафоны приостановлены. Кроме того, блогер была признана банкротом, а ее имущество подлежит реализации.

Пост был опубликован в соцсетях Блиновской 19 августа | Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пост был опубликован в соцсетях Блиновской 19 августа | Источник: elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пост был опубликован в соцсетях Блиновской 19 августа

Источник:

elena_blinovskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В августе 2025 года аккаунт Елены Блиновской в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) был взломан. На странице появился пост о «возвращении», в котором якобы она благодарила подписчиков за поддержку и обещала «кое-что особенное». На самом деле злоумышленники разместили ссылку на сайт с «розыгрышем», где после вращения виртуального колеса пользователи переводились в чат с «менеджером», и их просили вводить данные банковской карты.

Следите за уголовным делом Елены Блиновской?

Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Блиновская СИЗО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление