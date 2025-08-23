НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Поиск «новой русскости»: ученые объяснили, почему звезд 90-х вроде Кадышевой и Булановой теперь обожают зумеры

Поиск «новой русскости»: ученые объяснили, почему звезд 90-х вроде Кадышевой и Булановой теперь обожают зумеры

Но причины не только в трендах

156
Написать комментарий
На выступления Надежды Кадышевой сейчас ходят люди всех возрастов | Источник: Надежда Кадышева / Vk.comНа выступления Надежды Кадышевой сейчас ходят люди всех возрастов | Источник: Надежда Кадышева / Vk.com

На выступления Надежды Кадышевой сейчас ходят люди всех возрастов

Источник:

Надежда Кадышева / Vk.com

В последние пару лет среди зумеров приобрели новую популярность звезды 90-х. Что Надежда Кадышева, что Буланова собирают полные залы. Билетов на их концерты не достать.

Как комментируют ученые Пермского политеха со ссылкой на данные агентства «Интермедия», только у Надежды Кадышевой количество проданных билетов за последнее время увеличилось более чем в 30 раз и превысило 274 тысячи.

По мнению ученых, на популярность звезд 90-х влияют соцсети. Как говорит кандидат психологических наук Ольга Юрьева, блогеры, создающие контент для молодежи от 12 до 27 лет, активно используют музыку прошлых лет, что интегрирует ее в цифровую культуру зумеров.

«В результате эффекта повсеместности, когда музыка постоянно мелькает в информационном поле, у аудитории складывается впечатление о ее всеобщей популярности и культурной значимости», — говорит Ольга Юрьева.

Но интерес молодежи связан и с другим более широким культурным трендом — поиском «новой русскости». В ней сочетаются и народные промыслы, и советские нарративы, переосмысленные в настоящем, замечает кандидат политических наук Юлия Лекторова. Поэтому музыканты времени позднего СССР, чьи хиты вписываются в тренд, оказываются на волне новой популярности.

На концертах Татьяны Булановой тоже полный аншлаг | Источник: Татьяна Буланова / Vk.comНа концертах Татьяны Булановой тоже полный аншлаг | Источник: Татьяна Буланова / Vk.com

На концертах Татьяны Булановой тоже полный аншлаг

Источник:

Татьяна Буланова / Vk.com

Немаловажно и то, что артисты 90-х обращаются к вечным темам: любви, одиночеству, страданию.

«Для молодежи 18–25 лет эти вопросы особенно актуальны на фоне эмоционального становления и поиска глубоких смыслов, например в творчестве Татьяны Булановой, Владимира Преснякова, Леонида Агутина, Юрия Шатунова или группы „Руки Вверх!“. На контрасте с зачастую более фривольной или электронной современной музыкой искренняя и драматичная подача этих вечных тем воспринимается как аутентичная и лишенная фальши, что и формирует устойчивый эмоциональный запрос у данной возрастной группы», — дополняет Ольга Юрьева.

Кандидат социологических наук Константин Антипьев считает, что общество при обращении к культурным артефактам прошлого фактически убегает от реальности.

«Музыкальные реликвии представляют собой предсказуемый и эмоционально безопасный „якорь“, возвращающий в эпоху, которая субъективно воспринимается как более простая и стабильная. Этот механизм универсален: в США идеализируют 60-е или 80-е, в России — ностальгируют по культурному ландшафту 90-х (музыке, кино), сознательно отделяя его от сложной социально-экономической реальности того времени», — рассказывает Константин Антипьев.

Кроме того, психологи объясняют, что в возрасте 30–40 лет людей традиционно настигает ностальгия. И поп-индустрия реагирует на этот запрос.

«Сейчас того самого „возраста ностальгии“ достигло многочисленное поколение миллениалов (рожденные в 80–90-е), которое обладает большой покупательной способностью. Индустрия всегда реагирует на крупнейшие и самые платежеспособные демографические группы, переиздавая хиты и организуя туры, что обеспечивает звездам новую волну популярности», — говорит Константин Антипьев.

До этого мы публиковали рассказ культовой фолк-рок-артистки о том, почему «Матушка-земля» стала популярной.

Юлия Рожкова
Юлия Рожкова
корреспондент
Надежда Кадышева Татьяна Буланова
