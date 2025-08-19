НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области

«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области

Публикуем ее колонку от первого лица

Туристка рассказала, что ее впечатлило в Самарской области | Источник: из архива Марии Остроумовой

Туристка рассказала, что ее впечатлило в Самарской области

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Жительница Ярославля Мария Остроумова побывала в Самаре и Тольятти. Девушка приехала в Самарскую область на фестиваль «Фламенко над Волгой» — он прошел в филармонии автограда. Мария провела в городах по два дня, которые, как призналась девушка, оставили у нее самые приятные воспоминания.

О том, что ее особенно впечатлило, а что (немного) расстроило танцовщица, фитнес-тренер, артист, организатор концертов и фестивалей рассказала в своей авторской колонке. Далее ее текст — от первого лица.

Сытный ужин после долгого ожидания перелета восстановил силы девушек-путешественниц | Источник: из архива Марии Остроумовой

Сытный ужин после долгого ожидания перелета восстановил силы девушек-путешественниц

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Самара. День первый

Точнее, это был не день, а вечер, почти ночь. Самолёт из Туношны (Ярославль) в Курумоч (Самара) задержали, поэтому в отель мы приехали только около девяти вечера — уставшие и голодные. К счастью, жили мы в центре Самары, где много заведений с хорошим меню и поздним закрытием. После вкусного ужина и приятного общения настроение улучшилось, и мы отправились гулять. Не хватало красивой вечерней подсветки фасадов, но в целом Самара произвела тёплое впечатление.

Компания танцовщиц поселилась в центре Самары | Источник: из архива Марии Остроумовой

Компания танцовщиц поселилась в центре Самары

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Наткнулись на атмосферное место — арт-дворик «АРТиста», целый кластер креатива! На той же Ленинградской улице (частично пешеходной) множество интересных муралов, скульптур и других достопримечательностей.

Некоторые учреждения в Самаре поразили гостью архитектурой | Источник: из архива Марии Остроумовой

Некоторые учреждения в Самаре поразили гостью архитектурой

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Меня поразили масштабы и инфраструктура набережной. Здесь Волга примерно вдвое шире, чем в Ярославле, да и сама набережная шире, с тенистым зелёным парком. Правда, есть нюанс: с центральных улиц на набережную ты легко мчишься по довольно крутой горке (или лестнице), а вот обратно подниматься уже не так просто! Жаль, не бывает запасных ног: отстегнул уставшие — пристегнул свежие. Я бы первой встала в очередь за такими!

Второй нюанс — в Самарской области (как, впрочем, и во многих других местах) нестабильно работает мобильный интернет и геолокация. Мы решили проблему, скачав офлайн-карту 2ГИС, но с такси могли возникнуть сложности.

Ну и третий момент — в центре Самары очень мало светофоров! Для меня это удивительно: машин довольно много, а большинство переходов оборудованы только знаком и «зеброй».

Самара. День второй

Как я уже писала, набережная Волги в Самаре — шикарная, в чём мы ещё раз убедились днём после пешеходной экскурсии по центральным улицам города. В центре — интересная архитектура, сочетание зданий разных стилей: от модерна до готики, от классицизма до конструктивизма.

Гостьям понравился самарский «Арбат» — улица Ленинградская | Источник: из архива Марии Остроумовой

Гостьям понравился самарский «Арбат» — улица Ленинградская

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Они прекрасно соседствуют друг с другом, не конкурируя, а создавая атмосферу — менее строгую, чем в Санкт-Петербурге (хотя отдалённо его напоминающую), но более современную, чем в Ярославле. В центре множество кафе, пекарен, кофеен, клубов, караоке-баров и других заведений — на любой вкус, цвет и кошелёк. Любителям пеших прогулок стоит учесть: между набережной и остальными улицами есть значительный перепад высоты.

Что огорчило: много заброшенных исторических зданий, которые постепенно разрушаются (речь о действительно ценных памятниках архитектуры и культуры). В городе, к сожалению, мало подсветки центральных улиц и красивых фасадов. В центре не хватает больших парков — только небольшие скверы. Озеленение могло бы быть интереснее, особенно с учётом местного ландшафта, который позволяет воплотить множество вариантов.

Тольятти. Дни третий и четвертый

Девушки приехали в Тольятти на «Ласточке». Вид из окон электропоезда наших гостей впечатлил | Источник: из архива Марии Остроумовой

Девушки приехали в Тольятти на «Ласточке». Вид из окон электропоезда наших гостей впечатлил

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Утренняя электричка «Ласточка» мчала нас по маршруту Самара — Тольятти мимо Грушинского фестиваля и Жигулёвского моря.

Красивые палос — а так называют движения во фламенко — на фоне филармонии Тольятти | Источник: из архива Марии Остроумовой

Красивые палос — а так называют движения во фламенко — на фоне филармонии Тольятти

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Филармония Тольятти по архитектуре совсем не похожа на привычные классические концертные залы других городов. Радостно было вновь оказаться в бурлящем, жужжащем и разноцветном фламенко-сообществе, встретить старых знакомых и обзавестись новыми! Наша гримёрка располагалась очень удобно, и всё необходимое для наведения марафета было под рукой.

Мы полюбовались выступлениями других участников, а затем представили свою постановку — фарукку*. После гала-концерта сил хватило только на то, чтобы добраться до гостиницы.

*Фарукка (Farruca) — это один из стилей (палос) фламенко, который относится к категории «канте хондо» (глубокого, драматического пения).

На набережной Тольятти Мария почувствовала себя на южном море | Источник: из архива Марии Остроумовой

На набережной Тольятти Мария почувствовала себя на южном море

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Центральный район Тольятти, где находятся Филармония (главная концертная площадка фестиваля) и наша гостиница (выбранная по принципу максимальной близости к ней), сильно отличается от центральных районов большинства городов. Обычно в центре сосредоточены самые красивые локации, интересные музеи и места притяжения туристов и местных жителей. Но только не здесь. Центральный район Тольятти — это наше «Брагино на минималках» (да простят меня жители Дзержинского района, но, думаю, все поняли, о чём я).

Еще удивило, что в воскресенье — казалось бы самый туристический день — все музеи были закрыты.

Фигура девушки-ныряльщицы ей тоже понравилась | Источник: из архива Марии Остроумовой

Фигура девушки-ныряльщицы ей тоже понравилась

Источник:

из архива Марии Остроумовой

Как оказалось, гораздо привлекательнее Автозаводский район, особенно его набережная, куда мы и отправились в последний день — благо, погода стояла солнечная и тёплая.

Прогулка по набережной немного реабилитировала моё впечатление о городе: можно было почувствовать себя на южном морском курорте с горами на горизонте. Меня поразил масштаб благоустройства: например, огромное количество специально завезённого песка, чтобы превратить галечный пляж в песчаный (в Самаре, кстати, тоже так делают).

До свидания, Тольятти! Маленькие путешествия делают жизнь прекраснее!

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Автор мнения
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Юлия Дроглева
Юлия Дроглева
журналист
Внутренний туризм Путешествие Фестиваль Самара Тольятти Отзыв туриста
