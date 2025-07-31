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Елена Летучая в отпуске
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Развлечения Ярославская телеведущая отправилась в отпуск во Францию. Фото роскошного путешествия

Ярославская телеведущая отправилась в отпуск во Францию. Фото роскошного путешествия

Елена Летучая поделилась кадрами со своего отпуска

658
7 комментариев
Елена Летучая отдыхает во Франции | Источник: Елена Летучая / TelegramЕлена Летучая отдыхает во Франции | Источник: Елена Летучая / Telegram

Елена Летучая отдыхает во Франции

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Телевудущая из Ярославля, 46-летняя Елена Летучая, проводит свой отпуск во Франции. Туда звезда программы «Ревизорро» поехала с подругой 19 июля.

«Я давно признавалась вам, что спокойно отношусь к Франции, мне ближе Италия. Но взять MG B 1978 и угнать в сторону Нормандии на север Франции — особое настроение!» — подписала фото из отпуска телеведущая.

Судя по кадрам из телеграм-канала Елены Летучей, она поехала во Францию с подругой.

Телеведущая на кабриолете поехала в Нормандию | Источник: Елена Летучая / TelegramТелеведущая на кабриолете поехала в Нормандию | Источник: Елена Летучая / Telegram

Телеведущая на кабриолете поехала в Нормандию

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Но по дороге не забыла про фотосессию на фоне живописных гор | Источник: Елена Летучая / TelegramНо по дороге не забыла про фотосессию на фоне живописных гор | Источник: Елена Летучая / Telegram

Но по дороге не забыла про фотосессию на фоне живописных гор

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Во время поездки в Нормандию Летучая забежала на экскурсию в дом-музей французского живописца Клоде Моне. Его особняк находится в Живерни.

Телеведущая прогулялась по дому художника, не упустила возможности сфотографироваться в его цветущем саду.

Клод Моне родился и жил в Париже. Но однажды приехав в Живерни, влюбился в этот город и проводил там много времени за написанием своих картин | Источник: Елена Летучая / TelegramКлод Моне родился и жил в Париже. Но однажды приехав в Живерни, влюбился в этот город и проводил там много времени за написанием своих картин | Источник: Елена Летучая / Telegram
Окна его комнаты выходили на сад, который был организован таким образом, чтобы круглогодично там были цветущие растения | Источник: Елена Летучая / TelegramОкна его комнаты выходили на сад, который был организован таким образом, чтобы круглогодично там были цветущие растения | Источник: Елена Летучая / Telegram
Из этого дома сейчас сделали музей | Источник: Елена Летучая / TelegramИз этого дома сейчас сделали музей | Источник: Елена Летучая / Telegram

20 июля 2025 года в Париже прошел концерт Джастина Тимберлейка (16+). Елена Летучая также побывала на выступлении американского певца.

«Обожаю музыкальные фестивали, и если есть возможность попасть на какой-то из них, непременно ею пользуюсь. Так совпало, что когда в этот мой приезд в Париж в городе проходил фестиваль Lollapalooza Paris (18+)», — написала Летучая.

На концерт телеведущая надела блестящий топ, короткую черную юбку и кожаную куртку | Источник: Елена Летучая / TelegramНа концерт телеведущая надела блестящий топ, короткую черную юбку и кожаную куртку | Источник: Елена Летучая / Telegram

На концерт телеведущая надела блестящий топ, короткую черную юбку и кожаную куртку

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Судя по публикациям в соцсетях, Летучая до сих пор находится во Франции.

К слову, телеведущая много путешествует и частно рассказывает о своих перемещениях у себя в соцсетях. Например, еще в начале июля Летучая с мужем отдыхала на Мальдивах. Ранее она делилась кадрами отпуска в Карелии.

Любите смотреть, как отдыхают телезвезды?

Да, всегда интересно следить за путешествиями медийных людей
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая Отпуск Франция
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Комментарии
7
Гость
1 час
это кто?
Гость
1 час
Кому это интересно кроме самой редакции?
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