Ярославская телеведущая отправилась в отпуск во Францию. Фото роскошного путешествия

Елена Летучая отдыхает во Франции Источник: Елена Летучая / Telegram

Телевудущая из Ярославля, 46-летняя Елена Летучая, проводит свой отпуск во Франции. Туда звезда программы «Ревизорро» поехала с подругой 19 июля.

«Я давно признавалась вам, что спокойно отношусь к Франции, мне ближе Италия. Но взять MG B 1978 и угнать в сторону Нормандии на север Франции — особое настроение!» — подписала фото из отпуска телеведущая.

Судя по кадрам из телеграм-канала Елены Летучей, она поехала во Францию с подругой.

Телеведущая на кабриолете поехала в Нормандию Источник: Елена Летучая / Telegram Но по дороге не забыла про фотосессию на фоне живописных гор Источник: Елена Летучая / Telegram

Во время поездки в Нормандию Летучая забежала на экскурсию в дом-музей французского живописца Клоде Моне. Его особняк находится в Живерни.

Телеведущая прогулялась по дому художника, не упустила возможности сфотографироваться в его цветущем саду.

20 июля 2025 года в Париже прошел концерт Джастина Тимберлейка (16+). Елена Летучая также побывала на выступлении американского певца.

«Обожаю музыкальные фестивали, и если есть возможность попасть на какой-то из них, непременно ею пользуюсь. Так совпало, что когда в этот мой приезд в Париж в городе проходил фестиваль Lollapalooza Paris (18+)», — написала Летучая.

На концерт телеведущая надела блестящий топ, короткую черную юбку и кожаную куртку Источник: Елена Летучая / Telegram

Судя по публикациям в соцсетях, Летучая до сих пор находится во Франции.

К слову, телеведущая много путешествует и частно рассказывает о своих перемещениях у себя в соцсетях. Например, еще в начале июля Летучая с мужем отдыхала на Мальдивах. Ранее она делилась кадрами отпуска в Карелии.