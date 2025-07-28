Неделя кардинальных перемен: гороскоп с 28 июля по 3 августа от астролога Богдана Глобы

Эта неделя обещает быть временем перемен и успеха. Астролог Богдан Глоба уверяет: удача будет особенно благоволить тем, кто умеет подстраиваться под ситуацию, не любит сидеть сложа руки и четко представляет свою цель. Впрочем, будет время, когда посидеть дома в кругу семьи окажется не такой уж плохой идеей. Подробнее обо всём — в гороскопе на каждый день с 28 июля по 3 августа.
- 28 июля, понедельник
- 29 июля, вторник
- 30 июля, среда
- 31 июля, четверг
- 1 августа, пятница
- 2 августа, суббота
- 3 августа, воскресенье
28 июля, понедельник
Если вы давно откладывали важные дела, сегодня — ваш день. Успех приходит к тем, кто усердно работает. Не обращайте внимания на мелкие замечания и незначительные неприятности. Они не помешают вам, если вы не будете придавать им значения. Понедельник может быть неспокойным: возможны скандалы и интриги. Не ввязывайтесь в них. И помните о здоровье — оно у нас одно.
29 июля, вторник
День продолжает тенденции понедельника. Будьте осторожны и тщательно обдумывайте свои слова. Избегайте обмана и мошенничества, не доверяйте заманчивым предложениям «надежных» вложений и легких денег. Будьте внимательны на дороге, даже если идете в магазин за хлебом.
30 июля, среда
В среду важно правильно организовать свой день. Не тратьте много времени на раскачку, начните с важных дел. Лучше всего решить все ключевые вопросы до обеда, чтобы вечером посвятить время семье. К задачам подходите творчески — время, что вы потратите на нестандартный подход, с лихвой окупится. Среда — подходящее время, чтобы выйти в свет и с кем-то познакомиться.
31 июля, четверг
В четверг важно уделить время семье и близким, ведь личные дела выходят на первый план. Если вы давно планировали вложиться в дачный домик или обновить кухонный гарнитур, то перед августом — самое подходящее время. Астролог предупреждает, что вечером день станет особенно беспокойным, поэтому лучше провести это время дома и не планировать важные встречи или активный отдых.
1 августа, пятница
Постарайтесь завершить все важные дела до обеда. Распределяйте силы разумно и не берите на себя больше, чем можете осилить, ни в спорте, ни на работе. Учтите, что по лунному календарю в пятницу будет 9-й день цикла, который считается обманчивым и неблагоприятным. Поэтому лучше избегать сомнительных встреч и поспешных решений, которые могут обернуться неприятностями.
2 августа, суббота
В субботу ваши планы могут резко измениться. Это может быть что-то незначительное, например, отмена поездки на дачу из-за дождя. Или же серьезные изменения, такие как смена работы или отмена отпуска. Но не стоит расстраиваться, всё, что ни делается, всё к лучшему. Избегайте споров, не пытайтесь убедить других людей в вашей правоте — только нервы потратите.
3 августа, воскресенье
Даже в воскресенье не всегда удается отдохнуть. Кто-то может попытаться нарушить ваш покой — будь то начальник или лучший друг. В таких ситуациях пригодится дипломатия. Неожиданные люди могут оказать вам поддержку. Например, сосед, с которым вы часто спорите о границах участка, может стать вашим союзником. На отдыхе лучше избегать экстрима: вместо прыжков с парашютом или катания на квадроциклах лучше позагорать на шезлонге или почитать книгу.