Неделя кардинальных перемен: гороскоп с 28 июля по 3 августа от астролога Богдана Глобы

Если вы давно откладывали важные дела, сегодня — ваш день. Успех приходит к тем, кто усердно работает. Не обращайте внимания на мелкие замечания и незначительные неприятности. Они не помешают вам, если вы не будете придавать им значения. Понедельник может быть неспокойным: возможны скандалы и интриги. Не ввязывайтесь в них. И помните о здоровье — оно у нас одно.