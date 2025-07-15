Подарки учителям, школе и наряд: ярославская мама рассказала, во сколько обошелся выпускной дочери

Сколько стоит выпускной в 2025 году, рассказала мама школьницы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из самых стрессовых периодов каждого школьника и их родителей — сдача экзаменов, мучительный выбор вуза и поступление. Однако немало переживаний доставляет и подготовка к выпускному.

Пока одиннадцатиклассницы ломают голову над выбором платья, прически и туфель, родители с тревогой подсчитывают расходы и гадают, откуда взять столько денег на торжество.

Мама выпускницы 2025 года из Ярославля рассказала, во сколько ей обошелся праздник дочки. По словам Натальи Фадеевой, деньги с родителей начали собирать еще в начале учебного года, то есть осенью 2024-го.

Всё торжество в ресторане с ведущим, подарками для учителей и школы и выпускным альбомом обошлось в 20 тысяч рублей. Однако это без учета затрат на наряд дочки.

«Платье стоило 7500 рублей, 7000 — туфли, столько же сумка. Итого: 21 500 рублей», — поделилась в беседе с 76.RU Наталья.

Подробная статья расходов на выпускной Источник: Наталья Фадеева

Наталья отметила, что два года назад, когда дочка выпускалась из 9-го класса, расходы на торжество также обошлись в 20 тысяч рублей.

«Думаю, это нормальная сумма за выпускной 11-й класс», — отметила ярославна.