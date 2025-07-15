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Развлечения Подарки учителям, школе и наряд: ярославская мама рассказала, во сколько обошелся выпускной дочери

Подарки учителям, школе и наряд: ярославская мама рассказала, во сколько обошелся выпускной дочери

Кажется, нужно за год начинать откладывать деньги на торжество

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7 комментариев
Сколько стоит выпускной в 2025 году, рассказала мама школьницы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит выпускной в 2025 году, рассказала мама школьницы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит выпускной в 2025 году, рассказала мама школьницы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из самых стрессовых периодов каждого школьника и их родителей — сдача экзаменов, мучительный выбор вуза и поступление. Однако немало переживаний доставляет и подготовка к выпускному.

Пока одиннадцатиклассницы ломают голову над выбором платья, прически и туфель, родители с тревогой подсчитывают расходы и гадают, откуда взять столько денег на торжество.

Мама выпускницы 2025 года из Ярославля рассказала, во сколько ей обошелся праздник дочки. По словам Натальи Фадеевой, деньги с родителей начали собирать еще в начале учебного года, то есть осенью 2024-го.

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Всё торжество в ресторане с ведущим, подарками для учителей и школы и выпускным альбомом обошлось в 20 тысяч рублей. Однако это без учета затрат на наряд дочки.

«Платье стоило 7500 рублей, 7000 — туфли, столько же сумка. Итого: 21 500 рублей», — поделилась в беседе с 76.RU Наталья.

Подробная статья расходов на выпускной | Источник: Наталья ФадееваПодробная статья расходов на выпускной | Источник: Наталья Фадеева

Подробная статья расходов на выпускной

Источник:

Наталья Фадеева

Наталья отметила, что два года назад, когда дочка выпускалась из 9-го класса, расходы на торжество также обошлись в 20 тысяч рублей.

«Думаю, это нормальная сумма за выпускной 11-й класс», — отметила ярославна.

Вопрос для родителей: а во сколько обошелся выпускной у вашего ребенка?

До 10 тысяч рублей
От 10 до 20 тысяч рублей
От 20 до 30 тысяч рублей
От 30 до 40 тысяч рублей
От 40 до 50 тысяч рублей
Больше 50 тысяч рублей
Мы не пошли на выпускной
Свой вариант напишу в комментариях

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
7
Ярпортал
2 часа
С выпускного в армию, там дадут одежду.
Гость
1 час
Вроде аттестат выдают бесплатно. Зачем вся эта лишняя трата денег не понятно. хватит кормить организаторов и учителей
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