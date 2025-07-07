«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери

Дочь Маши Токмаковой в этом году окончила 9-й класс Источник: Мария Токмакова, Дмитрий Гладышев /72.RU

Одни родители праздновали окончание школы детей в ресторане, вторые — на природе. За организацию праздника, ресторан и подарки родители отстегнули кругленькую сумму. Сколько конкретно денег надо, чтобы выпустить ребенка из школы, как всё организовать и каких нервов это стоит, рассказала наша тюменская коллега, журналистка 72.RU Мария Токмакова. Дальше — от первого лица.

Мария Токмакова Журналист 72.RU

Я мать довольно взрослой девочки. В этом году она окончила 9-й класс. В течение этого учебного года мы прошли через многое. Были недопонимания из-за учебы, были страхи, как дочь сдаст эти экзамены, были размышления о том, что будем делать после 9-го класса и как пройдет наш грядущий выпускной.

Если начать готовиться в начале года, можно хорошо сдать экзамены

Если честно, в начале года было мало надежд, что мы сдадим все экзамены на «хорошо». Поэтому нам с дочкой пришлось взять себя в руки и начать работать в первую очередь над собой. За веру в нас и за надежду, что за несколько месяцев можно подтянуться по учебе, спасибо нашим учителям и репетиторам. Со стороны классных руководителей не было никакого нагнетания, никто никого не пугал. Была лишь поддержка и советы. Учителя наши говорили: вот прямо сейчас соберитесь, работайте и занимайтесь, и это приведет к результату. В принципе, так оно и вышло. По двум предметам я с дочерью занималась, еще по двум — репетиторы. Сама дочь учила, очень старалась, сдала всё прекрасно. Она планирует пойти дальше, в 10-й. Но это, конечно, отдельная история.

Деньги на выпускной лучше откладывать заранее

В этом году я проявила инициативу по организации выпускного. А инициатива, как известно, наказуема. Это я говорю в хорошем смысле этого слова, хотя во время организационных моментов были недопонимания и даже споры. Ну это всё уже в прошлом. Случилось это спонтанно и из-за того, что я решила скорее забронировать ресторан, чтобы на выпускной не остаться без места. Добавлю, что я выявила несколько конкретных действий, которые реально надо делать своевременно, если вы занимаетесь организацией выпускного. А также поняла, что денег на выпускной нужно не немножко, поэтому, если ваш ребенок тоже в скором времени выпускается из школы, лучше поднакопить деньги на праздник. Можно откладывать по тысяче хотя бы, и тогда в канун выпускного это будет не так накладно для вашей семьи.

Как и когда бронировать ресторан? Сколько он стоит?

Выпускной — это расходы как на последний звонок, так и конкретно на праздник, например в ресторане. Раньше я думала, что ресторан бронируют за месяц-два до выпускного, но оказалось, что это совсем не так.

После нового, 2025 года по рекомендации учителей мы стали искать варианты, где будем праздновать. Я лично стала обзванивать рестораны. К своему удивлению, была в шоке от того, что уже в январе большая часть хороших ресторанов в Тюмени забронирована выпускниками из разных школ. К примеру, другая мама из нашего класса звонила в ресторан, он был свободен, узнавала там про условия, обсудила это всё с родителями, и затем в это заведение перезвонила я. Администратор сообщила мне, что всё, пока мы решали по этому ресторану, его забронировали другие. А времени-то прошло каких-то полчаса. В итоге нам улыбнулась удача, и мы нашли ресторан в центре за неплохой средний чек — 3500 рублей с человека. Кстати, общаясь с родителями выпускников из других школ, я узнала, что некоторые платят по 5 или 6 тысяч за человека.

В нашем же случае в ресторан нужно было подъехать в короткое время и внести предоплату в 30 тысяч. Мы оперативно сорвались и поехали туда. Оформили нужные бумаги и получили бронь на конец июня. Потом с каждого родителя я собирала по тысяче за человека в качестве гарантии, что они пойдут в ресторан, перекрыть расходы за предоплату. Скажу за себя: в итоге от нашей семьи за ресторан мы отдали 10 500 рублей.

В конце этого блока хочется сказать родителям будущих выпускников: ищите ресторан как можно заранее. Особенно хорошо разбирают места в центре и популярные заведения. Подумайте об этом и бронируйте себе место за полгода или хотя бы месяцев за пять. Также можно объединиться с классами из параллели, но как это всё происходит на практике, сказать не могу. Мы праздновали своим классом.

Расходы на последний звонок и другие затраты

Помимо этого, были расходы и на последний звонок. Сюда входят подарки, украшение зала, чаепитие с пиццей, видеооператор, выпускные ленты. Что касается ресторана, еще мы скидывались на ведущего и на торт. На это всё у меня конкретно ушло порядка 6 тысяч рублей. От фотографа и оператора в ресторане мы отказались.

Как бронировать ведущего? Зачем он вообще нужен?

Про ведущего отдельно хочу сказать. Конечно, без такого человека на празднике не обойтись. Это и конкурсы, и лотереи, и настроение, и сплоченность, и веселье. Я смутно себе представляю выпускной без ведущего: все такие пришли в ресторан нарядные и сели. Поели, сами как-то потанцевали и пошли домой?! Ну такое себе.

Средний чек ведущего на выпускной — в районе 40–50 тысяч рублей. Именно от ведущего зависит, каким будет ваш праздник в ресторане. Мы после бронирования ресторана задумались над тем, кого возьмем к нам ведущим. У меня знакомых — ведущих праздников много. Но зимой, когда я стала писать то одним, то другим, они были уже заняты. Как выяснилось, многие родители также очень заранее бронируют себе ведущих. Важный совет номер 3: бронируйте ведущего за несколько месяцев до праздника. А лучше даже сразу в начале учебного года.

Памятные альбомы

Пойдемте дальше. Из важного: конечно, мы заказывали памятные альбомы выпускников. Они очень классные и стильные. За свою дочь я отдала 5100 рублей. Также заплатила 900 рублей дополнительно за фотки дочки на диске.

Отдали в итоге больше 20 тысяч

Были и другие небольшие расходы, о которых подробно нет смысла рассказывать. Если суммировать потраченные деньги, то на выпускной у нашей семьи ушло в районе 22 тысяч рублей. Это не считая нарядов на праздник и другие мелкие затраты.

А праздничных нарядов нужно как минимум два. В ресторан и на вручение аттестатов. Девочкам — платья, мальчикам — костюмы или брюки с рубашкой. На последний звонок дети по традиции приходят в парадной школьной форме.

Каково это — организовывать выпускной?

Временами казалось, что я сойду с ума. Здесь надо договориться, туда надо съездить, там надо проверить, это нужно закупить и отчитаться, тут пришел перевод, и надо срочно обновить список сдавших деньги родителей. Как устроить клевый праздник? Что там с меню? Какая программа будет в ресторане? Как найти ведущего? Почему так дорого? Как и когда украшать зал? Куда перевести деньги за альбом? Тут надо поучаствовать в опросе, а там — создать опрос самой. Одним родителям объяснить, зачем это надо, и пояснить, почему мы собираем деньги. Самой надо спросить, как лучше воплотить в жизнь ту или иную идею для праздника. Такая вот непростая ситуация с организацией праздника. Благо занималась я этим не одна. Еще несколько мамочек подключились и помогли. Например, одна нашла ведущего, договорилась с ним. Вторая заказала альбомы. Третья собирала деньги на дополнительные расходы и купила подарки.

Самое дорогое во всём этом — время и нервы, которые пришлось потратить за эти месяцы. У меня была большая надежда на то, что всё пройдет хорошо. А по итогу всё очень понравилось нашим детям и нам тоже. Выпускной вышел веселым и запоминающимся.