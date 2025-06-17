Сериал «Князь Андрей»: что известно об одной из самых ожидаемых премьер 2025 года

Скоро не останется ни одной эпохи, в которой мы бы не представляли людей с лицом Сергея Безрукова Источник: кадр из сериала «Князь Андрей» (16+), реж. Давид Ткебучава, кинокомпания «Москино», 2025 год











Фестиваль сериалов «Пилот» обнародовал список участников в номинации «Самый ожидаемый сериал». Первое место заняла историческая драма «Князь Андрей» (16+). Согласно данным «Кинопоиска», больше двух тысяч человек уже ждут премьеру. Многие считают, что именно этот сериал станет фаворитом: здесь и славянская эстетика, и Сергей Безруков, хотя и не в главной роли, и эпичные сцены сражений с потрясающими видами российской природы.

Чего ждать от сериала «Князь Андрей»

Сериал «Князь Андрей» переносит зрителя в XII век, эпоху Древней Руси. Андрей Боголюбский возвращается из Византии. Его отец, Юрий Долгорукий, не желает терять власть и готов мириться с тем, чтобы одно из княжеств действовало независимо. Он отправляет сына править в Суздаль, где молодой князь планирует создать новый центр Руси. Однако осуществить задуманное оказывается не так просто.

Источник: Смотрим / Vk.com

По сюжету мы увидим противостояние Боголюбского как отцу и старым порядкам, так и боярам, которые в любой момент готовы свергнуть любимого народом князя. Наравне с дворцовыми интригами и политическими распрями, немало времени создатели выделили для любовной линии между Андреем и его первой женой Улитой.

Для создателей это уже не первая картина в древнерусском антураже. Продюсер Екатерина Жукова до этого выпустила «Годунова» (16+) и «Софию» (16+) Источник: кадр из сериала «Князь Андрей» (16+), реж. Давид Ткебучава, кинокомпания «Москино», 2025 год











Судя по трейлеру, сценаристы сериала «Князь Андрей» сделают историю более романтичной и нежной, чем ее описывают историки.

Кто снимется в сериале «Князь Андрей»

Каст сериала «Князь Андрей» богат на известные имена. В роли Юрия Долгорукого снялся народный артист России Александр Балуев. Для актера это уже не первая роль в историческом сериале, до этого он играл и российских князей, и бояр, и самого Петра I.

Практически все сцены в княжеских палатах снимали в специально для сериала отстроенных павильонах Источник: кадр из сериала «Князь Андрей» (16+), реж. Давид Ткебучава, кинокомпания «Москино», 2025 год











— Я вообще люблю подобных персонажей несколько с пьедестала снимать и подводить ближе к людям, к тем, кто будет смотреть эту картину, кому интересна история страны и ее герои, — рассказал Александр Балуев.

В сериале «Князь Андрей» Сергей Безруков исполнил отрицательную роль — боярина Кучко. Исторически его отца, согласно летописям, казнил Юрий Долгорукий, после чего захватил Московские земли.

Возможность показать своего князя Андрея досталась Александру Голубеву. Для актера это совсем не простая задача, так как уже после премьеры трейлера и первых кадров зрители начали обвинять его в том, что он совсем не похож на исторический персонаж, но Александр находит, что на это ответить.

Источник: кадр из сериала «Князь Андрей» (16+), реж. Давид Ткебучава, кинокомпания «Москино», 2025 год











— Я видел где-то плюс-минус четыре лика — попытки сбора портрета. Они абсолютно разные! Не всегда сам себя я узнаю в зеркале, но это помогает образу, — поделился в одном из интервью актер сериала «Князь Андрей».

Когда выйдет сериал «Князь Андрей»

Красавицу Улиту в сериале сыграет Аглая Шиловская Источник: кадр из сериала «Князь Андрей» (16+), реж. Давид Ткебучава, кинокомпания «Москино», 2025 год











Сериал «Князь Андрей» покажут сразу на трех площадках: на канале «Россия 1», на «Кинопоиске» и медиаплатформе «Смотрим». Съемки картины полностью завершились в феврале, а выход восьми серий первого сезона запланирован до конца года.