Над Россией взойдет Клубничная Луна: что она принесет

Что вам принесет Клубничная Луна — сладкую жизнь или аллергическую реакцию? Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











В июне нас ждет необычное астрономическое событие со сладким названием — Клубничная Луна. Это первое летнее полнолуние в году, и пройдет оно в знаке Стрельца. В это время эмоции могут зашкаливать, старые дела — напоминать о себе, а внутренние запросы — требовать серьезных решений. Как не потерять равновесие и сохранить силы в этот чувствительный период, рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Когда Клубничная Луна в 2025 году

11 июня 2025 года в 10:44 по московскому времени произойдет одно из самых символичных полнолуний года — Клубничная Луна. Это последний пик Луны перед летним солнцестоянием, который будет происходить на фоне обостренного духовного поиска и потребности расставить акценты в жизни.

Астрологически полнолуние произойдет в знаке Стрельца, в 20°38', в оппозиции к Солнцу в Близнецах. Это создает сильное напряжение между двумя полюсами: разумом и верой, логикой и интуицией, фактами и смыслами.

Почему Клубничная Луна

Название «Клубничная Луна» пришло из традиций индейских племен, проживавших в Северной Америке. Именно в это время у них начинался сбор клубники. В европейской традиции июньское полнолуние также ассоциируется с началом теплого сезона, ростом и плодородием, да и в России июнь — самое время полакомиться сочными, вкусными ягодами. «Клубничное» полнолуние отмечает переход от весны к лету не только в природе, но и во внутреннем состоянии человека.

Астрологическая картина дня

Полнолуние в Стрельце — это всегда про поиск смысла и формулирование личной правды, отмечает Александра Курникова. Это момент, когда становится ясно: то, что раньше было нормой, теперь не вдохновляет. Во время Клубничной Луны наступает потребность выйти за рамки привычного, увидеть перспективу, задать себе вопросы: «зачем» и «куда дальше».

В 2025 году картина полнолуния усложняется рядом факторов:

Юпитер, управитель Стрельца, с 9 июня перешел в знак Рака, усиливая эмоциональный контекст и возвращая внимание к внутренним и семейным темам. Юпитер идет по первому градусу Рака, где считается экзальтированным, но уже формирует напряженный аспект (квадрат) к Сатурну в Овне. Этот аспект станет точным 15 июня, но его влияние мы почувствуем до этого срока. Такое положение в небесной канцелярии создает внутренний конфликт между стремлением к росту и необходимостью соблюдать дисциплину. Дополнительное напряжение добавляет нарастающий квадрат между Марсом в Льве и Ураном в Тельце — аспект неожиданных сбоев, вспышек агрессии, резкой смены курса.

На этом фоне полнолуние 11 июня может восприниматься не как легкая кульминация, а как точка осознания, что старые смыслы больше не работают, а новые еще только формируются.

Энергия дня

11 июня будет насыщенным днем в ментальном, эмоциональном и социальном плане. Возможны:

внутренние озарения;

конфликты на тему убеждений и «кто прав»;

перегрузка информацией;

желание резко изменить планы, уехать, начать сначала.

Что делать 11 июня

Это не лучший день для принятия импульсивных решений, но хороший для того, чтобы услышать то, что вы долго игнорировали. Поэтому сегодня лучше всего:

не торопиться с важными решениями;

выделить время для тишины и честного разговора с собой;

записать, что вы поняли о себе и своем пути;

отпустить то, что больше не несет смысла.

— Клубничная Луна — это не просто красивое астрономическое явление. Это точка, в которой становится ясно, куда вы уже не хотите возвращаться. А значит, путь вперед открыт, — отмечает Александра Курникова

Прогноз на 11 июня для всех знаков зодиака

Астропсихолог Александра Курникова подготовила подробный прогноз для всех 12 знаков зодиака на «клубничное» полнолуние.

Овен

Представители этого знака зодиака могут резко осознать: то, за что вы так долго боролись, больше не вдохновляет. Возможны споры на фоне убеждений, поэтому сегодня стоит сменить угол зрения.

Телец

Сегодня обострятся темы контроля, долгов, близости. Не торопитесь принимать решение: это не самый подходящий момент для активных действий, а время переоценки приоритетов.

Близнецы

Полнолуние напротив вашего Солнца. 11 июня у вас возможны важные разговоры, развязки старых драм, выводы о существующем партнерстве. Поэтому сегодня вам лучше слушать, чем спорить.

Рак

Фокус на здоровье, теле, повседневности. День может выявить перегрузки, от которых пора отказаться. Юпитер в вашем знаке усиливает чувствительность.

Лев

Сегодня тема самовыражения выходит на первый план. Но будьте осторожны: желание внимания может обернуться конфликтом. Поэтому лучше выбрать тихое творчество.

Дева

День может высветить проблемы дома, семьи, личной базы. Возможны перемены в настроении, желание всё переделать. Не принимайте сегодня спонтанных решений.

Весы

Клубничная Луна сулит вам много общения, поездок, дел. Возможна важная новость. Но фоном вы почувствуете усталость и придет ощущение, что вам «слишком много всего». Совет: отфильтруйте сегодня весь шум.

Скорпион

Полнолуние поднимает тему личной ценности и финансов. Возможны расходы, необходимость решить старые денежные вопросы. Сегодня будет полезно пересмотреть бюджет: как семейный, так и компании.

Стрелец

Сегодня ваше личное полнолуние. Всё, что назревало последние месяцы, может прорваться в эмоциях, решениях, откровениях. Поэтому вам в течение всего дня лучше не спорить, а наблюдать за тем, как будут разворачиваться события.

Козерог

Фокус вашего внимания уходит внутрь. Возможно, вы почувствуете сегодня сильную усталость, желание побыть в одиночестве. 11 июня — это день, когда лучше слушать тишину, чем шуметь.

Водолей

На первый план выходит тема друзей, окружения, общих дел. Сегодня к вам может прийти важная идея или внезапное осознание, с кем вам больше не по пути.

Рыбы

Полнолуние затрагивает карьерную зону. Сегодня вам важно не поддаваться иллюзиям и уточнить: вы работаете ради цели или по инерции? День подходит для пересмотра планов.