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Развлечения «Суперниндзя» Позвали на кастинг после видео с тренировки: 12-летняя ярославна засветилась в экстремальном ТВ-шоу

Позвали на кастинг после видео с тренировки: 12-летняя ярославна засветилась в экстремальном ТВ-шоу

Станислава Голицына стала участницей передачи «Суперниндзя. Дети»

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Ярославская школьница снялась в экстремальном шоу на ТВ | Источник: Ксения Голицына Ярославская школьница снялась в экстремальном шоу на ТВ | Источник: Ксения Голицына

Ярославская школьница снялась в экстремальном шоу на ТВ

Источник:

Ксения Голицына

12-летняя Станислава Голицына из Ярославля приняла участие в спортивном шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС. Юная спортсменка занимается гонками с препятствиями с восьми лет, в этом году девочка решила попробовать свои силы в популярной программе на ТВ.

В разговоре с 76.RU мама Стаси рассказала об изнанке съемок и подготовке к участию в федеральном телешоу.

«Суперниндзя. Дети» — это перезапуск программы «Суперниндзя» (16+), в которой нужно пройти полосу препятствий, продемонстрировав спортивную подготовку и выносливость. К участию допускаются дети с 9 до 14 лет.

Как попала на съемки в шоу

На фото Стася с одним из ведущих шоу&nbsp;Василием Артемьевым | Источник: Ксения ГолицынаНа фото Стася с одним из ведущих шоу&nbsp;Василием Артемьевым | Источник: Ксения Голицына

На фото Стася с одним из ведущих шоу Василием Артемьевым

Источник:

Ксения Голицына

Участие в шоу «Суперниндзя. Дети» для Стасти стало возможностью испытать свои силы.

«Когда объявили кастинг на второй сезон, мы сразу подали заявку и ждали звонка. Через месяц после подачи анкеты редакторы написали Стасе в социальных сетях, увидев ее видео с тренировок, и пригласили на кастинг», — рассказала мама девочки Ксения Голицына.

Кастинг проходил в два этапа: проверка спортивной подготовки и интервью. Через месяц после очного кастинга в Москве Станиславу утвердили в проекте.

Про подготовку к съемкам

Стася занимается гонками с препятствиями уже четыре года | Источник: Ксения ГолицынаСтася занимается гонками с препятствиями уже четыре года | Источник: Ксения Голицына

Стася занимается гонками с препятствиями уже четыре года

Источник:

Ксения Голицына

Мама Станиславы Голицыной отметила, что отдельно к съемкам в шоу девочка не готовилась. У нее и так тренировки проходят почти каждый день, поэтому дополнительные занятия были ни к чему.

«Специальной подготовки у Стаси не было, так как она и так тренируется пять-шесть раз в неделю, иногда и семь. Физически она была готова к прохождению полосы препятствий. Большой соревновательный опыт также помог морально подготовиться и справиться с волнением на съемках», — рассказала Ксения Голицына.

Куда сложнее для Стаси стал сам процесс записи шоу. По словам мамы, самым сложным для ее дочери было давать интервью и работать на камеру. Такого опыта у Стаси ранее не было.

<p>Ксения Голицына</p><p>Ксения Голицына</p>

Стася очень стеснялась, иногда были трудности с ответами на некоторые вопросы редакторов. Но когда она выходит на трассу, выглядит максимально спокойно и уверенно. Спортивная часть ей больше по душе.

Ксения Голицына

мама Станиславы Голицыной, участницы шоу «Суперниндзя. Дети»

«У нее нет времени на лишние дела»

Стася участвовала в соревнованиях в Дубае | Источник: Ксения ГолицынаСтася участвовала в соревнованиях в Дубае | Источник: Ксения Голицына

Стася участвовала в соревнованиях в Дубае

Источник:

Ксения Голицына

Стася учится в шестом классе 86-го лицея в Ярославле. Учеба требует много времени и сил, но, несмотря на это, девочка находит время для спорта и не пренебрегает школьными занятиями.

«В лицее довольно серьезная нагрузка, но Стасе помогает ее спортивный характер и дисциплина: она постоянно находится в рабочем режиме, — отметила мама спортсменки. — У нее нет времени на лишние дела, всё строго по расписанию. На уроки уходит немного времени, потому что она понимает, что нужно быстро сделать домашние задания и успеть на тренировку».

Стася любит путешествовать в перерывах между тренировками и учебой | Источник: Ксения ГолицынаСтася любит путешествовать в перерывах между тренировками и учебой | Источник: Ксения Голицына

Стася любит путешествовать в перерывах между тренировками и учебой

Источник:

Ксения Голицына

В школе мало кто знает и выражает особый интерес к тому, что Станислава стала участницей «Суперниндзя. Дети». А вот друзья с тренировок по гонкам с препятствиями с нетерпением ждут выхода программы с участием Стаси, болеют и переживают за нее.

Программа с юной спортсменкой выйдет в эфир 8 июня в 17:00 на телеканале СТС. Пока идет отборочный этап в полуфинал шоу. После уже будут выбирать участников финала и победителей. Тройка сильнейших поделит между собой главный денежный приз — шесть миллионов рублей. Стася эти деньги хочет потратить на участие в международных соревнованиях.

<p>Ксения Голицына</p><p>Ксения Голицына</p>

В случае выигрыша она будет ездить на международные соревнования и старты в Европу, Америку, Китай… Это ее мечта.

Ксения Голицына

мама Станиславы Голицыной, участницы «Суперниндзя. Дети»
Стася дружит с победителем первого сезона «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным из Ярославля | Источник: Ксения ГолицынаСтася дружит с победителем первого сезона «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным из Ярославля | Источник: Ксения Голицына

Стася дружит с победителем первого сезона «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным из Ярославля

Источник:

Ксения Голицына

К слову, в 2024 году в первом сезоне «Суперниндзя. Дети» победил 12-летний школьник из Ярославля Валерий Шубин. В качестве приза он получил два миллиона рублей.

Среди зрителей СТС также проходило голосование на лучшего участника. И там Валерий одержал первое место, выиграв для города ниндзя-площадку, которую установили в Юбилейном парке в Ярославле осенью 2024 года.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Суперниндзя. Дети
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