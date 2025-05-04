Быстрый тест на деменцию: вам нужно найти лишнюю букву за 10 секунд

Кто бы мог подумать, что один короткий тест может рассказать о вас больше, чем вы сами о себе знаете. Как раз один такой — перед вами. В нём вам предстоит посмотреть на картинку и найти в ней одну букву, которая отличается от всех остальных. Со стороны кажется, что это предельно просто, но имейте в виду: время ограничено — на всё про всё у вас есть 10 секунд. Это нужно для того, чтобы проверить, как шустро работает ваш мозг и насколько вы склонны к деменции.