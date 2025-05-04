Быстрый тест на деменцию: вам нужно найти лишнюю букву за 10 секунд

Кто бы мог подумать, что один короткий тест может рассказать о вас больше, чем вы сами о себе знаете. Как раз один такой — перед вами. В нём вам предстоит посмотреть на картинку и найти в ней одну букву, которая отличается от всех остальных. Со стороны кажется, что это предельно просто, но имейте в виду: время ограничено — на всё про всё у вас есть 10 секунд. Это нужно для того, чтобы проверить, как шустро работает ваш мозг и насколько вы склонны к деменции.
Сначала посмотрите на эту картинку с сотней одинаковых букв. Среди них затесалась всего одна, отличающаяся от остальных. Засеките время и попробуйте ее найти.
Задания, подобные этому, часто используют для экспресс-оценки когнитивных способностей. Они помогают выяснить, насколько быстро способен ваш мозг переключаться, обрабатывать информацию и распознавать мелкие детали.
Конечно, ставить себе диагноз после прохождения теста преждевременно — этим должны заниматься специально обученные люди. Но проверить бодрость мозга никогда не помешает.
Что ж, самое время проверить, действительно ли вы нашли ту самую лишнюю букву.
Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти лишнюю букву?
До десяти секунд
До 30 секунд
До минуты
Больше минуты
Так и не удалось найти
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