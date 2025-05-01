Блогер из России собирает миллионы просмотров, публикуя странные фото и видео (посмотрите эти ролики)

Блогер рассказала, как создает необычные и смешные ролики Источник: Кристина Полевая

Люди со всего мира смотрят лайфхаки блогера из Архангельска. Алина Григоряк обрабатывает фотографии с помощью искусственного интеллекта и показывает, как сделать фото на Бали, если вы там никогда не были. Спойлер: картинка получается далекой от идеала, больше похожей на альтернативную реальность. В видео выше девушка рассказала, как создает ролики, которые смешат миллионы пользователей запрещенной соцсети.

39-летняя Алина Григоряк около 10 лет назад оставила офисную работу и уехала жить в теплые страны. Там начала вести блог сначала о путешествиях по Азии, а теперь о жизни в Португалии. Лайфстайл перешел в юмористический формат, когда все заговорили об искусственном интеллекте.

— Я реально хотела сделать полезный лайфхак, как сделать классное фото на Новый год не выходя из дома. Думаю: сейчас дам пользу людям. И конечно же, всё пошло не так. Запостила, и тогда это видео набрало несколько миллионов, и я поняла, что надо двигаться в этом направлении, — рассказывает Алина.

Новая рубрика полюбилась многотысячной аудитории. Алина монтирует ролики, которые смотрят до конца: десять пальцев и три ноги не самое страшное, что может сотворить генерация искусственного интеллекта.

Вариант до и после: как сделать фото на море не выходя из дома Источник: из блога Алины Григоряк









