Киркоров загорелся во время концерта, но продолжил его, несмотря на ожоги: звездные новости недели

В соцсетях опубликовали видео, как во время выступления пиротехника нанесла травму руки королю эстрады Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Алина Кабаева снова вызывает множество вопросов о своей личной жизни, Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства, Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой, Алла Пугачева выпустила уже третью новую песню, а Филипп Киркоров вспыхнул во время собственного концерта.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Кабаева взбудоражила публику кольцом на безымянном пальце

На этой неделе в «Сириусе» прошел детский фестиваль по художественной гимнастике «Алина-2025». 41-летняя Алина Кабаева присутствовала на нем в нежно-голубом платье с цветочным узором и белым поясом. Внимание привлекло кольцо на ее безымянном пальце.

О личной жизни чемпионки России мало что известно. Например, с 2002 по 2006 год она встречалась с Давидом Муселиани, но до свадьбы не дошло. В 2015 и 2019 годах в СМИ появлялись слухи о том, что Кабаева несколько раз стала мамой, но они не подтвердились.

«Я не знаю, есть ли дети. Она разве об этом объявляла официально? Мы любим обсуждать, но это личная жизнь. Какое мне дело до личной жизни Алины Кабаевой, если честно. Мы можем поговорить о спорте, о разных вещах. Но она разве будет меня спрашивать о личном? Мне кажется, это безнравственно», — рассказывал как-то в интервью спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В 2021 году Кабаева появилась на федеральном канале в красном платье, и тогда снова все обсуждали ее кольцо, передает Starhit.ru.

Комиссаренко и Романова лишили гражданства

Известных стендап-комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Кроме того, юмористам запретили въезд в страну. Подробности об этом рассказали в Федеральной службе безопасности. В ведомстве считают, что артисты представляют угрозу для национальной безопасности.

«В ходе своих концертов на территории стран Европейского союза выступают против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Сейчас Комиссаренко объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь (клевета в отношении президента Республики Беларусь). После этого артист уехал на Украину, где заявил о «незаконном уголовном преследовании». Романов тоже покинул Россию.

Гонорары Кадышевой взлетели

Вы удивитесь, но солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева после выхода хита «Веночек» завоевала сердца молодежи. Теперь большинство зрителей концертов Кадышевой — это подростки и студенты, которые с удовольствием посещают выступления «Золотого кольца» и делятся своими танцами под музыку Кадышевой в блогах.

Сейчас группа переживает новый виток популярности. Недавно руководители «Золотого кольца» сообщили, что им стало тесно в небольших залах, и теперь они будут выступать на стадионах и во Дворцах спорта.

Основатель коллектива и супруг Кадышевой, Александр Костюк, не удивился внезапному успеху. Он считает, что сейчас тренд на всё российское, и хорошие хиты всегда в цене.

«Интернет не может создать хит. Там все звуки получаются железными. Надо писать, вкладывая свою душу. У нас уже столько хитов, что мы со счета сбились, — рассказал Александр Костюк в беседе с журналистами „КП“.

Пугачева выпустила новую песню

Алла Пугачева не перестает удивлять публику. Она представила новую песню, уже третью из цикла «Поцелуи войны». Композиция была написана на музыку ленинградского композитора Андрея Мисина и стихи Андрея Ордынца.

Запись была опубликована 24 апреля на официальном YouTube-канале певицы 24 апреля.

«Заключительная песня из цикла „Поцелуи войны“, посвященная моему отцу и его друзьям-фронтовикам. Светлая память…» — говорит Примадонна в начале видео.

Песня называется «Верьте или не верьте». В ней есть такие строки: «Верьте или не верьте, крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить. Верьте мне или не верьте, трудно порой решить: легче бояться смерти или бояться жить?»

Источник: «Верьте или не верьте» / Алла Пугачева / YouTube.com











Ранее на музыку Андрея Мисина уже были написаны песни «Поцелуи войны» и «Мама». В первом случае автором текста был Андрей Ордынец, во втором — сама Алла Пугачева, пишут наши коллеги с «Фонтанки».

Киркоров вспыхнул на сцене

Во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге народный артист России Филипп Киркоров в прямом смысле вспыхнул. В соцсетях опубликовали видео, как во время выступления пиротехника нанесла травму руки королю эстрады.

На видео заметно, как король эстрады терпит боль во время ожога Источник: Алена, Блин! / Telegram

«Видео, от которого стынет кровь: Филипп Киркоров обжег руку во время сольника в Санкт-Петербурге, который проходит в эти минуты», — сообщает Telegram-канал «Алена, Блин!».

Это был один из двух концертов в Санкт-Петербурге, второй состоится завтра Источник: Алена, Блин! / Telegram

Рукав от костюма Киркорова сгорел во время шоу с пиротехникой Источник: Алена, Блин! / Telegram









