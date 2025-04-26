«Нужно устраивать трешак». Модель сбежала из «Дома-2» и раскрыла всю правду о скандальном шоу

Модель рассказала, как побывала на «Доме-2» Источник: _stefani__s_ / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











22-летняя модель plus size и блогер Стефания Константинова из Екатеринбурга приняла участие в реалити-шоу «Дом-2» (16+), которое идет на телеканале «Ю». На проекте она пробыла всего две недели и даже попыталась построить любовь. Стефания раскрыла E1.RU изнанку скандальной программы. Она рассказала, платят ли участникам, живут ли они по сценарию, а также объяснила, почему сбежала с телестройки.

Посмотрите, как Стефания появилась на лобном месте Источник: «Дом-2» / телеканал «Ю»

Стефания объяснила, что продюсеры проекта сами вышли на нее в социальных сетях с предложением пройти кастинг. После этого она отправила видеовизитку и получила положительный ответ:

— Я поехала в Москву, мне оплатили все билеты. Когда я приехала, в этот же день у меня начались съемки: лобное место, заход новых участников, и всё пошло-поехало.

Блогер успешно прошла кастинг и отправилась в Москву Источник: Стефания Константинова

Не все в семье Стефании одобрили ее идею таким способом найти любовь.

— Семья поделилась на два лагеря. Одни: «Вау, круто, езжай, телевидение, покажешь себя». А другая сторона сказала: «Фу, зачем тебе это, разврат, ужасная передача». Но главное, что поддержала мама. Она сказала: «Стеша, конечно, езжай», чуть ли не пинком выкинула. Но когда программа стала выходить, я заметила, что смотрели все, — поясняет Стефания.

В первый день участница шоу сильно переживала, был мандраж, из-за которого хотелось поехать домой. На площадке Стефанию успокоил режиссер: он объяснил, какие вопросы ей может задать ведущая.

— Нас хорошо встретили сами участники — тактично, без истерии, криков, скандалов, как там обычно бывает. Я пришла с симпатией к участнику Вадиму Ползову. У нас сразу закрутилась история. Мы понравились друг другу, начались свидания, ухаживания, — рассказывает Стефания.

Стефании, когда она шла на проект, уже нравился там 32-летний участник Источник: _stefani__s_ / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Однако отношения с ухажером закончились через неделю. Оказалось, что 32-летний участник раскрылся совсем не с той стороны, с которой Стефания ожидала. Тогда она и начала задумываться, что «Дом-2» — всё-таки не ее формат.

— Я поняла, что мы абсолютно разные люди: у него тупые шутки. И он назвал меня скучной и неинтересной. Скорее всего, он привык, что за ним бегает девушка. Он не обделен вниманием, а я сразу сказала, что бегать не буду. Я к такому не привыкла, за мной обычно бегают мужчины, — рассказывает Стефания. — Там всё-таки трешак нужно устраивать, а я более спокойная, умиротворенная. Но подумала: «Ладно, посижу, посмотрю, что они делают, вообще сумасшедшие…» Тогда решила, что хочу уйти сама. Думаю, двух недель для меня хватит.

Стефания рядом со своим ухажером и его мамой Источник: «Дом-2» / телеканал «Ю»











За время съемок Стефания успела побывать на свиданиях Источник: «Дом-2» / телеканал «Ю»

В первые дни Стефании было максимально некомфортно постоянно находиться под прицелом камер — однако позже, по ее словам, начинаешь к ним привыкать.

— Главное, когда какая-то ситуация происходит, нужно подождать, пока камера на тебя поедет. Но самым сложным, как мне кажется, было именно раскрыться, потому что люди чужие. Возможно, у меня это не до конца получилось — именно показать, какой ты на самом деле человек. Но в принципе чего сложного? Живешь обычную жизнь, просто под камерами: так же общаешься. Ничего сверхъестественного.

Участница смогла адаптироваться к жизни с телекамерами Источник: Стефания Константинова

Стефания объясняет, что как такового сценария в «Доме-2» нет, однако найти истинную любовь там крайне сложно. Конфликты тоже происходят по-настоящему. Дальше за дело берутся режиссеры, которые делают так, чтобы подогревать скандальную тему.

— Но вот старички, которые там уже давно сидят, со времен ТНТ, у них прямо такие серьезные отношения: есть дети, играли свадьбы. В целом там тебе оплачивают питание, проживание, как бы ничего не делаешь, но хорошо живешь. Они там и песни пишут, и куда-то ездят, отдыхают за счет программы, — поясняет Стефания.

Кухня «Дома-2», где чаще всего происходят словесные перепалки Источник: Стефания Константинова

Модель поясняет, что старый «Дом-2» был намного интереснее: все спальни были забиты участниками. Сейчас же ситуация на проекте иная: по словам Стефании, в женской комнате было всего два человека.

— В основном идут не за любовью, а за хайпом, и «Дом-2» не такой, как раньше. Смотрят его уже не так много. Раньше туда прямо все хотели попасть. А сейчас они уже и сами зазывают, приглашают на участие в кастингах, — рассказывает Стефания.

Также на проекте все участники получают зарплату: у новичков и старичков она разная. Суммы Стефания не смогла раскрыть из-за подписанного контракта.

Стефания показала женскую спальню в «Доме-2» Источник: Стефания Константинова