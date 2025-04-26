«На туристов смотрят как на добычу»: ярославна съездила в отпуск в Сочи и честно рассказала об отдыхе

Куда сходить в Сочи Источник: читательница 76.RU Кристина











Существует множество стереотипов касательно отдыха на российском юге. Мол, у нас дорого и это не всегда оправданно. Так ли это, рассказала ярославна Кристина. Она съездила в отпуск в Сочи и поделилась плюсами и минусами отдыха на отечественном курорте.

Почему выбрали Сочи

Кристина ездила в Сочи с подругой в апреле 2025 года.

— У нас с подругой совпали отпуска, и мы хотели куда-нибудь съездить. Выбор пал на Сочи, потому что хотелось в тепло. Тогда мы еще не знали, что застанем неделю дождей. Но и это не испортило нашу поездку, — рассказала в беседе с 76.RU Кристина.

Наши героини попали в сезон дождей в Сочи Источник: читательница 76.RU Кристина

В Сочи подруги провели пять дней. Остановиться решили в Адлере. Там сняли апартаменты недалеко от аэропорта. На двоих это обошлось примерно в 10 тысяч рублей.

— Есть три маршрута, как можно доехать из Ярославля в Сочи. Первый — на поезде. Мы даже не рассматривали этот вариант, поскольку потратить 36 часов на дорогу только в одну сторону не могли себе позволить — наш отпуск был всего на неделю. Между Ярославлем и Сочи есть прямое авиасообщение. Самолеты летают два раза в неделю по вторникам и субботам. Но нам хотелось улететь в понедельник, а в субботу быть уже дома, поэтому и этот вариант пришлось отмести. Тогда мы и решили лететь через Москву.

«Еще один фактор, почему мы не стали брать прямой рейс из Ярославля в Сочи — цена. Через Москву перелет обходился дешевле на 2–3 тысячи за один билет. То есть мы купили за 12 тысяч рублей билеты туда и обратно на одного человека. Из Туношны у нас выходило около 15–16 тысяч рублей. Решили сэкономить». Кристина читательница 76.RU

Что посмотреть в Сочи

Чтобы удобнее было добираться до всех достопримечательностей Сочи, Кристина с подругой заселились в Адлере.

Адлер — один из районов Сочи, находящийся ближе к границе с Абхазией. По сути, Адлер является частью Большого Сочи

— И я, и подруга много раз были в Сочи, поэтому заранее накидали места, куда хотим сходить и что посмотреть, поэтому времени на неинтересные экскурсии не тратили, — отметила ярославна. — Для жизни выбрали Адлер, поскольку все достопримечательности, которые мы хотели посмотреть, находились в том районе. В первый вечер отправились на прогулку в Олимпийский парк. Там удобные тротуары для прогулки вдоль моря. Есть вкусные заведения с красивым видом на природу. Если хочется активности, то можно сходить на аттракционны в «Сочи Парк». Но мы не любители экстрима, поэтому выбрали вариант прогулки.

Закат на Красной Поляне Источник: читательница 76.RU Кристина

Путешественницы отдельный день выделили под поездку на Красную Поляну. Она находится в 30–40 минутах езды от Адлера. Дорога выматывает, да и подъемы в горы требуют много сил.

— Чтобы всë успеть посмотреть и не спешить, мы решили выехать в 10 утра. Общественный транспорт в Сочи работает хорошо, есть маршруты до всех основных достопримечательностей, поэтому мы без труда добрались до Красной Поляны. Кстати, проезд стоит в районе 50–60 рублей. Цена варьируется в зависимости от того, ездите вы внутри Сочи или выезжаете за пределы города, — поделилась Кристина.

По словам ярославны, в самой Красной Поляне делать нечего. Стоит только запланировать минут 30 на прогулку и фотосессию. После лучше сразу подняться на Розу Пик — это самая высокая точка в горах.

Горнолыжный курорт в Сочи длится до середины апреля Источник: читательница 76.RU Кристина

— Обычный билет на подъемник стоит около 2,5 тысячи рублей. Но на кассе можно приобрести комплексный билет за 3,5 тысячи, зато в эту стоимость входит каток, несколько музеев и родельбан (аттракцион в виде американских горок в горах), — посоветовала наша собеседница.

По Сочи и Адлеру девочки ездили на общественном транспорте. Автобусы ходят часто и почти до всех интересных туристам локаций.

— На третий день наконец доехали до самого Сочи. Погода была дождливая, поэтому в парк «Дендрарий» не попали. Но зато покатались на катере по морю. Часовая прогулка в открытом море нам обошлась в 1700 рублей за человека. Несмотря на дождь, нам удалось увидеть дельфинов. Непередаваемые чувства!

Кадры с прогулки в открытом море Источник: читательница 76.RU Кристина

Плюсы и минусы отдыха в Сочи

Как и на любом курорте, в Сочи есть свои плюсы и минусы. Из положительных сторон отдыха в этом городе девочки выделили чистоту и доброжелательность местных.

— И в Адлере, и в Сочи очень чисто. Возможно, нам так показалось, поскольку мы там были в несезон. Но видно, что за городом, во всяком случае, туристической ее частью, следят. Еще выделили бы доброту и отзывчивость местных жителей. Все всегда готовы помочь и подсказать.

Морской вокзал в Сочи Источник: читательница 76.RU Кристина











Но и без минусов не обошлось:

— Все на туристов смотрят как на добычу. Много раз нас пытались развести на деньги. Мы заказывали такси через приложение. К нам приезжал водитель и пытался навязать поездку куда-то втридорога. Мы-то ранее были в Сочи и понимаем, что и сколько может стоить, поэтому не велись, но неопытный турист может повестись на манипуляции искусных продажников. Несколько раз на рынке нас пытались обсчитать на ровном месте. Приходилось доставать калькулятор и при них пересчитывать итоговый чек.

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«Но Сочи всë равно прекрасен. Красивая природа, чистый воздух и вкусная вода позволили нам с подругой перезагрузиться от рабочей суеты». Кристина читательница 76.RU