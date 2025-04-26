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Развлечения Вечерняя викторина Даже заставшие СССР не поймут, что это: угадайте предмет на фото. Сложная викторина

Даже заставшие СССР не поймут, что это: угадайте предмет на фото. Сложная викторина

Попробуйте понять, как использовали этот агрегат

10 310
7 комментариев
Что это за предмет времен СССР на фото | Источник: Avito.ruЧто это за предмет времен СССР на фото | Источник: Avito.ru

Что это за предмет времен СССР на фото

Источник:

Avito.ru

Настали свободные минутки, а значит можно уделить время новому выпуску нашей рубрики «Вечерняя викторина».

Условия просты: отгадайте, что за предмет из СССР изображен на фото выше. Сейчас его продают на сайте для публикации объявлений «Авито». Но раньше о таком агрегате мечтали многие.

Как вы считаете, что это?

  • Соковарка;

  • электромороженица;

  • электромашинка для изготовления сахарной ваты.

Как использовали этот предмет?

Перед вами — электромороженица. С ее помощью из сливок и сгущенки готовили летнее лакомство в домашних условиях. Лопасти на медленной скорости взбвивали молочную смесь, а на выходе получалось мороженое.

Удалось отгадать, что это?

Да, легкотня
Нет, я о таком не знал

Если вид предметов из времен СССР вызывает у вас приятную ностальгию, тогда предлагаем вам пройти еще один тест. Здесь нужно угадать, как использовали пять предметов, изображенных на фотографиях.

Для знатоков географии тоже подготовлены испытания. Проверьте, смогли бы вы сдать ЕГЭ по этому предмету?

А еще можно пройти быстрый тест на деменцию. В нём вам предстоит посмотреть на картинку и найти в ней одну букву, которая отличается от всех остальных. Со стороны кажется, что это предельно просто, но имейте в виду: время ограничено — на всё про всё у вас есть 10 секунд. Насколько быстро работает ваш мозг?

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Тест Викторина
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Комментарии
7
Гость
26 апреля, 21:50
У нас был только аппарат для приготовления самогона в домашних условиях.
Инженер1
26 апреля, 21:04
У меня такая была.
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