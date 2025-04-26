Даже заставшие СССР не поймут, что это: угадайте предмет на фото. Сложная викторина

Что это за предмет времен СССР на фото Источник: Avito.ru











Настали свободные минутки, а значит можно уделить время новому выпуску нашей рубрики «Вечерняя викторина».

Условия просты: отгадайте, что за предмет из СССР изображен на фото выше. Сейчас его продают на сайте для публикации объявлений «Авито». Но раньше о таком агрегате мечтали многие.

Как вы считаете, что это?

Соковарка;

электромороженица;

электромашинка для изготовления сахарной ваты.

Как использовали этот предмет? Узнать Перед вами — электромороженица. С ее помощью из сливок и сгущенки готовили летнее лакомство в домашних условиях. Лопасти на медленной скорости взбвивали молочную смесь, а на выходе получалось мороженое.

Удалось отгадать, что это? Да, легкотня Нет, я о таком не знал

Если вид предметов из времен СССР вызывает у вас приятную ностальгию, тогда предлагаем вам пройти еще один тест. Здесь нужно угадать, как использовали пять предметов, изображенных на фотографиях.

Для знатоков географии тоже подготовлены испытания. Проверьте, смогли бы вы сдать ЕГЭ по этому предмету?