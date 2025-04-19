«На один доллар можно наесться на весь день»: турист рассказал, как почти месяц отдыхал во Вьетнаме

Водопад Бахо во Вьетнаме Источник: Алексей Левчук

Первый в жизни полет в бизнес-классе, воровство фруктов с риском попасть в тюрьму, два дня кутежа на крутом развлекательном острове — непередаваемые эмоции. О том, что еще может произойти с русским туристом во Вьетнаме и другими яркими эмоциями от поездки читатель Алексей Левчук поделился с NGS42.RU. Также путешественник рассказал, какую сумму он потратил за 26 дней.

«Можно пить сколько угодно»

Отпуск сразу начался хорошо, Алексей и его девушка в самолете сидели в бизнес-классе, для них это было в новинку, поэтому эмоции от полета получились прекрасными.

— Можно лететь почти лежа. Только сели, а стюардесса уже предложила шампанское. Я сказал, что можно нести сразу бутылку, — смеется Алексей. — А дальше уже пошло пиво, вино, Chivas. И так весь рейс, бортпроводница бегала туда-обратно.

Во Вьетнаме туристы были первый раз, город для отдыха выбрали Нячанг (прибрежный курорт на юге Вьетнама. — Прим. ред.). Отель находился на второй линии, однако позагорать и искупаться в Южно-Китайском море не удалось. Пара приехала в сезон, когда дуют сильные ветры и поднимаются большие волны, а температура снижается до 23–25 градусов, да, для русских это теплая погода, но местным холодно.

— Стоишь, смотришь на эту воду и думаешь, как бы тебя не смыло. Мы знали, что искупаться не удастся, но высота волн, конечно, впечатлила. А с погодой повезло, было тепло. Но местные смотрели на нас как на дураков, мы в шортах и футболках, а они в куртках и шапках.

Из рассказа Алексея мы узнали, что уличной еды, как во многих странах Азии, во Вьетнаме нет. Есть продавцы с макашницами (передвижная тележка с едой. — Прим. ред.), но они не привлекают внимание, прохожие сами их останавливают, если хотят поесть. Только один раз наши туристы видели, как местные активно продавали еду — на площади во время праздничного салюта. Это были булочки, из которых делали бутерброды с разной начинкой. Стоил такой перекус не больше 200 рублей.

— Азиаты же едят рис вместо нашего традиционно хлеба, а тут багет. Он появился после французов, которые жили во Вьетнаме. В основном там все питаются в кафешках, цены в них очень демократичные. На один доллар можно объесться на весь день. Например, чашку супа я купил рублей за 160, а объем у нее был чуть ли не пару литров. Вообще, ели всё то же, что и дома, только больше фруктов и морепродуктов.

Еще Алексей рассказал, что с увеселительными напитками во Вьетнаме сложно — почти весь крепкий алкоголь плохого качества. Пара не рисковала его пить, поэтому они нашли альтернативу. В кафе рядом с отелем попробовали местное недорогое пиво, 36 рублей за бутылку, правда, градус невысокий.

Парк рядом с водопадом Бахо во Вьетнаме Источник: Алексей Левчук

«Поели, попили, пошли тусить»

Развлечений, по словам Алексея, в несезон в Нячанге мало, даже искупаться из-за больших волн не получится. Поэтому наши туристы поехали на экскурсию на водопад Бахо, который находится в 30 километрах от курорта.

Добраться до него можно на личном транспорте или на такси, которое будет стоить около 2000 рублей. Автобусы в направлении достопримечательности не ходят, потому что она находится рядом с шоссе. Такси туда-обратно вышло бы недешево, поэтому пара нашла более демократичный способ доехать до водопада. Алексей и его девушка взяли в аренду электрический мопед, которым можно управлять без прав, обошелся он им в 600 рублей.

Вход на территорию платный, туристы отдали за него примерно 800 рублей. После оплаты дают бесплатную бутылочку воды. Сам водопад трехступенчатый, парк вокруг огромный: каменные тропы, которые остались после огромных рек, высокие пальмы, темные джунгли, много фотозон, есть несколько ресторанов и домиков, которые можно снять.

— В парке очень красиво, всё подсвечено, стоят фигуры из дерева, видно, что работники старались. Но оставаться в этих домах больше чем на ночь я бы не стал, потому что инфраструктуры и развлечений там нет.

Дойти до верхней части водопада можно несколькими путями: по асфальтированной дороге или дикой тропе. Второй путь проходит по камням, он сложный и дается не всем. Вот и наши путешественники, пройдя немного по нему, перешли на удобную дорогу.

На протяжении всего пути есть маленькие балкончики, на них можно выйти, чтобы полюбоваться скалами и джунглями. Около всех водопадов небольшие озера, в которых разрешают искупаться, вода в них чистая и прохладная.

— Погода была очень жаркая, влажность высокая, пока поднимались, сильно вспотели, поэтому поплескаться в этих озерах было просто супер.

Когда туристы поднялись на самый верх, они увидели высокую точку скалы, с которой стекает вода. Забраться на нее сложно, подъем там почти 90 градусов. У Алексея хорошая физподготовка, поэтому ему удалось туда подняться, но его девушка не стала рисковать и осталась внизу. За безопасностью на водопаде следят, все зоны около обрывов огорожены канатами. Экстремалов, которые любят нарушать правила, останавливают охранники.

Еще одним эмоциональным развлечением стала двухдневная поездка на остров Винперл (вьетнамский Диснейленд. — Прим. ред.).

В первый день путешественники катались на аттракционах, на следующий просто погуляли по парку. Алексей сказал, что два дня — это мало, нужно выбраться хотя бы неделю, чтобы обойти все достопримечательности острова. Помимо каруселей и прогулок, на этом острове можно бесплатно посмотреть костюмированные шоу. К вечеру вьетнамцы выходят в ярких нарядах, танцуют, веселятся и развлекают туристов.

— Впечатления от острова, конечно, яркие. Мы нагулялись, накатались. Было весело, — делится воспоминаниями Алексей.

Зоны для интересных фотографий на водопаде рядом с Нячангом (Вьетнам) Источник: Алексей Левчук

Зоны для интересных фотографий на водопаде рядом с Нячангом (Вьетнам) Источник: Алексей Левчук

«Приключения тоже были»

Почти за месяц отдыха с Алексеем случилась и «криминальная» история. Он залез на пальму и сорвал банан, и ему угрожала тюрьма, ведь в странах Азии фруктовые плантации принадлежат либо частникам, либо государству. Даже если ты поднимешь деликатес с земли, это будет считаться воровством. Но туристу повезло, и его никто не наказал, хотя он видел, что за ним наблюдали местные.

Вид сверху на водопад Бахо во Вьетнаме Источник: Алексей Левчук

«Сколько всё это стоит»

Перелет туда-обратно на двоих вышел около 200 тысяч рублей. Билеты брали за пару недель до отпуска, поэтому вышло со скидкой. В самом Вьетнаме за 26 дней потратили примерно еще столько же.

В эту сумму вошли: еда — не больше тысячи рублей в день, за три недели тысяч 60 ушло на жилье, всё остальное потратили на экскурсии и развлечения.

Также Алексей рассказал, что во Вьетнаме хорошая стоматология. Качественную и безболезненную чистку он сделал за 800 рублей, а его девушка вылечила шесть зубов за 6000. Как сказал турист, у нас такие цены уже давно не встретишь.