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Развлечения фоторепортаж Киркоров распустил крылья, Седокова попросила дать ей время. Как прошла музыкальная премия «Жара Music Awards — 2025»

Киркоров распустил крылья, Седокова попросила дать ей время. Как прошла музыкальная премия «Жара Music Awards — 2025»

Подводим итоги мероприятия

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В Москве прошла премия «Жара Music Awards&nbsp;— 2025»&nbsp;— список награжденных | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВ Москве прошла премия «Жара Music Awards&nbsp;— 2025»&nbsp;— список награжденных | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Москве прошла премия «Жара Music Awards — 2025» — список награжденных

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

10 апреля в московском концертном зале «Live Арена» состоялась восьмая ежегодная премия «Жара Music Awards — 2025». В этом году премия вручалась в 22 номинациях. Ведущими стали актер Алексей Воробьев и певица Алсу. Подробности — в репортаже MSK1.RU.

Кто был из звезд

На сцене выступили такие артисты, как Григорий Лепс, представивший новую песню вместе с братьями Юрием и Владимиром Киселевыми, Филипп Киркоров с эффектным номером, Дима Билан, Егор Крид, Ольга Бузова и Татьяна Куртукова, исполнившая свой хит «Матушка».

В номинациях за звание «Певица года» боролись ANNA ASTI, Люся Чеботина, Ани Лорак, Клава Кока, Мари Краймбрери и Zivert. Среди мужчин в категории «Певец года» соревновались Егор Крид, Niletto, Jony, Дима Билан, Сергей Лазарев и Мот.

Также в шоу приняли участие «Дискотека Авария», GORODA, Artik & Asti, NILETTO и другие популярные исполнители.

Кто в чём был: образы с красной дорожки

Церемония началась с традиционной ковровой дорожки, где звезды продемонстрировали свои стильные образы.

Первыми на красную дорожку вышли участники дуэта NANSI & SIDOROV. Супруги Анастасия Белявская и Олег Сидоров стали популярны после того, как они выкладывали каверы в соцсетях. Сейчас они ведут шоу на YouTube-канале, где публикуют ролики вместе со звездами эстрады.

NANSI &amp; SIDOROV на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUNANSI &amp; SIDOROV на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

NANSI & SIDOROV на «Жара Music Awards — 2025»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Митя Фомин появился в ярком костюме и экстравагантной шляпе. Он рассказал журналистам, что в этом году не будет печь куличи — просто купит в магазине. А на вопрос, будет ли биться яйцами, отшутился: «Всю жизнь этим занимаюсь».

Митя Фомин на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUМитя Фомин на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Митя Фомин на «Жара Music Awards — 2025»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Митя Фомин рассказал об уходе за волосами и праздновании Пасхи

Источник:

Starhit.ru

Ольга Бузова пришла в длинной юбке, оверсайз-пиджаке и массивных серьгах. Она анонсировала совместный трек с «Дискотекой Авария» и пообещала поклонникам новые песни.

«Я вас не оставлю без музыкальных новинок. Мне очень хочется радовать свою любимую аудиторию. Удивлять вас и удивляться собой, какая я крутая», — заявила певица.

Ольга Бузова на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUОльга Бузова на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ольга Бузова на «Жара Music Awards — 2025»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ольга Бузова анонсировала фит с «Дискотекой Авария»

Источник:

Starhit.ru

Певица Жасмин появилась в темных очках, а группа «Фабрика» — в красных платьях. Виктория Дайнеко пришла с женихом Беркели Овезовым и рассказала про брачный договор.

Певица Жасмин на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUПевица Жасмин на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Жасмин на «Жара Music Awards — 2025»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Группа «Фабрика» на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUГруппа «Фабрика» на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Группа «Фабрика» на «Жара Music Awards — 2025»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Виктория Дайнеко рассказала о брачном договоре, который они составили с женихом

Источник:

Starhit.ru

Анна Седокова впервые вышла в свет после смерти бывшего мужа. Она отказалась от комментариев и призналась, что ей еще нужно время, чтобы восстановиться.

Анна Седокова вышла в свет после смерти мужа на «Жара Music Awards — 2025»

Источник:

Starhit.ru

Григорий Лепс вышел под руку с 19-летней невестой Авророй Кибой. Многие иронично отметили, что юная невеста стала одеваться под стать ровесницам артиста.

Григорий Лепс с 19-летней невестой

Источник:

Starhit.ru

«Молодые» позировали перед камерами, но общаться с журналистами не стали.

Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUГригорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дима Билан рассказал, что увлекся гольфом, а Алсу ослепила всех в зеркальном платье с пайетками.

Дима Билан рассказал о новом увлечении

Источник:

Starhit.ru

Певица Алсу поразила всех своим платьем

Источник:

Starhit.ru

Джиган и Оксана Самойлова, конечно, появились вместе.

Оксана Самойлова вышла на красную дорожку в блестящем платье

Источник:

Starhit.ru

Татьяна Куртукова появилась на премии в необычном платье — кажется, стиль навеян Средними веками.

Татьяна Куртукова на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТатьяна Куртукова на «Жара Music Awards&nbsp;— 2025» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Татьяна Куртукова на «Жара Music Awards — 2025»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Также на дорожке заметили Стаса Михайлова, Алену Водонаеву, Нюшу, Александра Ревву, Яну Рудковскую с сыном Гном Гномычем и многих других звезд.

Стас Михайлов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUСтас Михайлов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Алена Водонаева | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАлена Водонаева | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Певица Нюша | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUПевица Нюша | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Александр Ревва | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАлександр Ревва | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Рудковская и Гном Гномыч | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUРудковская и Гном Гномыч | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Анна Седокова | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАнна Седокова | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
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BEARWOLF | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUBEARWOLF | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Ольга Серябкина | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUОльга Серябкина | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
uniqe, Artem Shilovets и nkeeei | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUuniqe, Artem Shilovets и nkeeei | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Выступления

Григорий Лепс представил новую песню с братьями Юрием и Владимиром Киселевыми.

Григорий Лепс спел с Юркиссом и Владимиром

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ольга Бузова спела один из своих хитов — «Неверная».

Ольга Бузова с песней «Неверная»

Источник:

Starhit.ru

Филипп Киркоров выступил с эффектным шоу: стоило ему развести руками, в толпу «брызнули» искры.

Филипп Киркоров и его эффектное шоу

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В своем выступлении Филипп Киркоров «распустил крылья» из искр | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВ своем выступлении Филипп Киркоров «распустил крылья» из искр | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В своем выступлении Филипп Киркоров «распустил крылья» из искр

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Новое прочтение хита «Она сумасшедшая» Алексея Воробьева

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мот и Егор Крид | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUМот и Егор Крид | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мот и Егор Крид

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Егор Крид выступил между награждениями | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЕгор Крид выступил между награждениями | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Егор Крид выступил между награждениями

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Татьяна Куртукова и бессменный хит «Матушка»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Церемония награждения

Открылась церемония награждения с рэпера Мота — он получил награду в номинации «Лирик-артист года». Лолита Милявская победила в спецноминации от «Авторадио».

Лолита Милявская взяла спецноминацию | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЛолита Милявская взяла спецноминацию | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Лолита Милявская взяла спецноминацию

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Егор Крид взял две награды — «Альбом года» и «Певец года».

Егор Крид взял две награды | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЕгор Крид взял две награды | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Егор Крид взял две награды

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

JONY признали «Радио артистом года». Он забирает награды на премиях «Жара Music Awards» шестой год подряд.

Максим Фадеев получил награду за открытие новых талантов, а Михаил Гуцериев — за вклад в музыкальную индустрию. Стаса Михайлова отметили за вклад в искусство.

Стас Михайлов взял номинацию «За вклад в искусство» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUСтас Михайлов взял номинацию «За вклад в искусство» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стас Михайлов взял номинацию «За вклад в искусство»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Рок-группа GORODA стала лучшей в своей категории, а «Руки Вверх!» — «Группой года». Ани Лорак выиграла в номинации «Видео года» за клип «Танцы». Кстати, награду ей вручал актер Сергей Бурунов.

Награду Ани Лорак за «Видео года» вручал Бурунов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUНаграду Ани Лорак за «Видео года» вручал Бурунов | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Награду Ани Лорак за «Видео года» вручал Бурунов

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

ANNA ASTI стала «Певицей года» и поблагодарила маму и команду.

«Песню года» присудили треку «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и NILETTO. Джиган эмоционально отреагировал на победу:

«Я, если честно, в ** [шоке]», — сказал рэпер со сцены. Свою экспрессию он объяснил тем, что устал тут сидеть и не смог подобрать другие слова.

Николай Басков получил звание «Легенда шоу-бизнеса», а «Дискотека Авария» — «Легенда поп-культуры».

Филипп Киркоров стал «Артистом поколений». Певец вышел на сцену в черном костюме с эффектными золотыми крыльями на плечах.

Филипп Киркоров и его крылья | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUФилипп Киркоров и его крылья | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Филипп Киркоров и его крылья

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

А награду «Связь поколений» получил дуэт Миши Марвина и Валерии.

Миша Марвин и Валерия спели «Ты свободна» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUМиша Марвин и Валерия спели «Ты свободна» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Миша Марвин и Валерия спели «Ты свободна»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Главную награду — «Артист года» — взял Дима Билан.

Вот полный список победителей в разных номинациях.

Кто победил и взял премию «Жара Music Awards» в 2025 году

  • «Артист года»: Дима Билан;

  • «Певец года»: Егор Крид;

  • «Певица года»: ANNA ASTI;

  • «Альбом года»: Егор Крид;

  • «Песня года»: Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»;

  • «Прорыв года»: Татьяна Куртукова;

  • «Коллаборация года»: Дима Билан & Краймбрери — It's My Life;

  • «Группа года»: «Руки Вверх»;

  • «Рок-группа года»: GORODA:

  • «Видео года»: Ани Лорак — «Танцы»;

  • «Радио артист года»: Jony;

  • «Digital-артист года»: Ольга Бузова;

  • «Лирик-артист года»: Мот;

  • «Шоу года»: Люся Чеботина — «Первая леди»;

  • «Вне времени»: Клава Кока — «Ты грустишь»;

  • «Легенда поп-культуры»: «Дискотека Авария»;

  • «Легенда шоу-бизнеса»: Николай Басков;

  • «Артист поколений»: Филипп Киркоров;

  • «Связь поколений»: Миша Марвин & Валерия — «Ты свободна»;

  • «За вклад в музыкальную индустрию»: Михаил Гуцериев;

  • «За открытие новых талантов»: Максим Фадеев;

  • «За вклад в искусство»: Стас Михайлов;

  • «Спецноминация „Звезда Авторадио“»: Лолита Милявская;

  • «Спецноминация „Выбор Voice“»: Mona.

До этого в Москве прошла премия «Виктория» — там по две номинации взяли Татьяна Куртукова и Леонид Агутин.

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Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Музыкальная премия Жара Music Awards Знаменитости Певцы Шоу-бизнес Звезды российского шоу-бизнеса
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Комментарии
1
Гость
11 апреля, 22:05
Непонятный пиар непонятно для кого..для дураков наверное
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