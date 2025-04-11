Киркоров распустил крылья, Седокова попросила дать ей время. Как прошла музыкальная премия «Жара Music Awards — 2025»

В Москве прошла премия «Жара Music Awards — 2025» — список награжденных Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











10 апреля в московском концертном зале «Live Арена» состоялась восьмая ежегодная премия «Жара Music Awards — 2025». В этом году премия вручалась в 22 номинациях. Ведущими стали актер Алексей Воробьев и певица Алсу. Подробности — в репортаже MSK1.RU.

Кто был из звезд

На сцене выступили такие артисты, как Григорий Лепс, представивший новую песню вместе с братьями Юрием и Владимиром Киселевыми, Филипп Киркоров с эффектным номером, Дима Билан, Егор Крид, Ольга Бузова и Татьяна Куртукова, исполнившая свой хит «Матушка».

В номинациях за звание «Певица года» боролись ANNA ASTI, Люся Чеботина, Ани Лорак, Клава Кока, Мари Краймбрери и Zivert. Среди мужчин в категории «Певец года» соревновались Егор Крид, Niletto, Jony, Дима Билан, Сергей Лазарев и Мот.

Также в шоу приняли участие «Дискотека Авария», GORODA, Artik & Asti, NILETTO и другие популярные исполнители.

Кто в чём был: образы с красной дорожки

Церемония началась с традиционной ковровой дорожки, где звезды продемонстрировали свои стильные образы.

Первыми на красную дорожку вышли участники дуэта NANSI & SIDOROV. Супруги Анастасия Белявская и Олег Сидоров стали популярны после того, как они выкладывали каверы в соцсетях. Сейчас они ведут шоу на YouTube-канале, где публикуют ролики вместе со звездами эстрады.

NANSI & SIDOROV на «Жара Music Awards — 2025» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Митя Фомин появился в ярком костюме и экстравагантной шляпе. Он рассказал журналистам, что в этом году не будет печь куличи — просто купит в магазине. А на вопрос, будет ли биться яйцами, отшутился: «Всю жизнь этим занимаюсь».

Митя Фомин на «Жара Music Awards — 2025» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Митя Фомин рассказал об уходе за волосами и праздновании Пасхи Источник: Starhit.ru

Ольга Бузова пришла в длинной юбке, оверсайз-пиджаке и массивных серьгах. Она анонсировала совместный трек с «Дискотекой Авария» и пообещала поклонникам новые песни.

«Я вас не оставлю без музыкальных новинок. Мне очень хочется радовать свою любимую аудиторию. Удивлять вас и удивляться собой, какая я крутая», — заявила певица.

Ольга Бузова на «Жара Music Awards — 2025» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Ольга Бузова анонсировала фит с «Дискотекой Авария» Источник: Starhit.ru

Певица Жасмин появилась в темных очках, а группа «Фабрика» — в красных платьях. Виктория Дайнеко пришла с женихом Беркели Овезовым и рассказала про брачный договор.

Певица Жасмин на «Жара Music Awards — 2025» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Группа «Фабрика» на «Жара Music Awards — 2025» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Виктория Дайнеко рассказала о брачном договоре, который они составили с женихом Источник: Starhit.ru

Анна Седокова впервые вышла в свет после смерти бывшего мужа. Она отказалась от комментариев и призналась, что ей еще нужно время, чтобы восстановиться.

Анна Седокова вышла в свет после смерти мужа на «Жара Music Awards — 2025» Источник: Starhit.ru

Григорий Лепс вышел под руку с 19-летней невестой Авророй Кибой. Многие иронично отметили, что юная невеста стала одеваться под стать ровесницам артиста.

Григорий Лепс с 19-летней невестой Источник: Starhit.ru

«Молодые» позировали перед камерами, но общаться с журналистами не стали.

Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Дима Билан рассказал, что увлекся гольфом, а Алсу ослепила всех в зеркальном платье с пайетками.

Дима Билан рассказал о новом увлечении Источник: Starhit.ru

Певица Алсу поразила всех своим платьем Источник: Starhit.ru

Джиган и Оксана Самойлова, конечно, появились вместе.

Оксана Самойлова вышла на красную дорожку в блестящем платье Источник: Starhit.ru

Татьяна Куртукова появилась на премии в необычном платье — кажется, стиль навеян Средними веками.

Татьяна Куртукова на «Жара Music Awards — 2025» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Также на дорожке заметили Стаса Михайлова, Алену Водонаеву, Нюшу, Александра Ревву, Яну Рудковскую с сыном Гном Гномычем и многих других звезд.

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Выступления

Григорий Лепс представил новую песню с братьями Юрием и Владимиром Киселевыми.

Григорий Лепс спел с Юркиссом и Владимиром Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ольга Бузова спела один из своих хитов — «Неверная».

Ольга Бузова с песней «Неверная» Источник: Starhit.ru

Филипп Киркоров выступил с эффектным шоу: стоило ему развести руками, в толпу «брызнули» искры.

Филипп Киркоров и его эффектное шоу Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В своем выступлении Филипп Киркоров «распустил крылья» из искр Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Новое прочтение хита «Она сумасшедшая» Алексея Воробьева Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мот и Егор Крид Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Егор Крид выступил между награждениями Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Татьяна Куртукова и бессменный хит «Матушка» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Церемония награждения

Открылась церемония награждения с рэпера Мота — он получил награду в номинации «Лирик-артист года». Лолита Милявская победила в спецноминации от «Авторадио».

Лолита Милявская взяла спецноминацию Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Егор Крид взял две награды — «Альбом года» и «Певец года».

Егор Крид взял две награды Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











JONY признали «Радио артистом года». Он забирает награды на премиях «Жара Music Awards» шестой год подряд.

Максим Фадеев получил награду за открытие новых талантов, а Михаил Гуцериев — за вклад в музыкальную индустрию. Стаса Михайлова отметили за вклад в искусство.

Стас Михайлов взял номинацию «За вклад в искусство» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Рок-группа GORODA стала лучшей в своей категории, а «Руки Вверх!» — «Группой года». Ани Лорак выиграла в номинации «Видео года» за клип «Танцы». Кстати, награду ей вручал актер Сергей Бурунов.

Награду Ани Лорак за «Видео года» вручал Бурунов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











ANNA ASTI стала «Певицей года» и поблагодарила маму и команду.

«Песню года» присудили треку «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и NILETTO. Джиган эмоционально отреагировал на победу:

«Я, если честно, в ** [шоке]», — сказал рэпер со сцены. Свою экспрессию он объяснил тем, что устал тут сидеть и не смог подобрать другие слова.

Николай Басков получил звание «Легенда шоу-бизнеса», а «Дискотека Авария» — «Легенда поп-культуры».

Филипп Киркоров стал «Артистом поколений». Певец вышел на сцену в черном костюме с эффектными золотыми крыльями на плечах.

Филипп Киркоров и его крылья Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











А награду «Связь поколений» получил дуэт Миши Марвина и Валерии.

Миша Марвин и Валерия спели «Ты свободна» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Главную награду — «Артист года» — взял Дима Билан.

Вот полный список победителей в разных номинациях.

Кто победил и взял премию «Жара Music Awards» в 2025 году

«Артист года»: Дима Билан;

«Певец года»: Егор Крид;

«Певица года»: ANNA ASTI;

«Альбом года»: Егор Крид;

«Песня года»: Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»;

«Прорыв года»: Татьяна Куртукова;

«Коллаборация года»: Дима Билан & Краймбрери — It's My Life;

«Группа года»: «Руки Вверх»;

«Рок-группа года»: GORODA:

«Видео года»: Ани Лорак — «Танцы»;

«Радио артист года»: Jony;

«Digital-артист года»: Ольга Бузова;

«Лирик-артист года»: Мот;

«Шоу года»: Люся Чеботина — «Первая леди»;

«Вне времени»: Клава Кока — «Ты грустишь»;

«Легенда поп-культуры»: «Дискотека Авария»;

«Легенда шоу-бизнеса»: Николай Басков;

«Артист поколений»: Филипп Киркоров;

«Связь поколений»: Миша Марвин & Валерия — «Ты свободна»;

«За вклад в музыкальную индустрию»: Михаил Гуцериев;

«За открытие новых талантов»: Максим Фадеев;

«За вклад в искусство»: Стас Михайлов;

«Спецноминация „Звезда Авторадио“»: Лолита Милявская;

«Спецноминация „Выбор Voice“»: Mona.