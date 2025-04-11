Киркоров распустил крылья, Седокова попросила дать ей время. Как прошла музыкальная премия «Жара Music Awards — 2025»

10 апреля в московском концертном зале «Live Арена» состоялась восьмая ежегодная премия «Жара Music Awards — 2025». В этом году премия вручалась в 22 номинациях. Ведущими стали актер Алексей Воробьев и певица Алсу. Подробности — в репортаже MSK1.RU.
Кто был из звезд
На сцене выступили такие артисты, как Григорий Лепс, представивший новую песню вместе с братьями Юрием и Владимиром Киселевыми, Филипп Киркоров с эффектным номером, Дима Билан, Егор Крид, Ольга Бузова и Татьяна Куртукова, исполнившая свой хит «Матушка».
В номинациях за звание «Певица года» боролись ANNA ASTI, Люся Чеботина, Ани Лорак, Клава Кока, Мари Краймбрери и Zivert. Среди мужчин в категории «Певец года» соревновались Егор Крид, Niletto, Jony, Дима Билан, Сергей Лазарев и Мот.
Также в шоу приняли участие «Дискотека Авария», GORODA, Artik & Asti, NILETTO и другие популярные исполнители.
Кто в чём был: образы с красной дорожки
Церемония началась с традиционной ковровой дорожки, где звезды продемонстрировали свои стильные образы.
Первыми на красную дорожку вышли участники дуэта NANSI & SIDOROV. Супруги Анастасия Белявская и Олег Сидоров стали популярны после того, как они выкладывали каверы в соцсетях. Сейчас они ведут шоу на YouTube-канале, где публикуют ролики вместе со звездами эстрады.
Митя Фомин появился в ярком костюме и экстравагантной шляпе. Он рассказал журналистам, что в этом году не будет печь куличи — просто купит в магазине. А на вопрос, будет ли биться яйцами, отшутился: «Всю жизнь этим занимаюсь».
Ольга Бузова пришла в длинной юбке, оверсайз-пиджаке и массивных серьгах. Она анонсировала совместный трек с «Дискотекой Авария» и пообещала поклонникам новые песни.
«Я вас не оставлю без музыкальных новинок. Мне очень хочется радовать свою любимую аудиторию. Удивлять вас и удивляться собой, какая я крутая», — заявила певица.
Певица Жасмин появилась в темных очках, а группа «Фабрика» — в красных платьях. Виктория Дайнеко пришла с женихом Беркели Овезовым и рассказала про брачный договор.
Анна Седокова впервые вышла в свет после смерти бывшего мужа. Она отказалась от комментариев и призналась, что ей еще нужно время, чтобы восстановиться.
Григорий Лепс вышел под руку с 19-летней невестой Авророй Кибой. Многие иронично отметили, что юная невеста стала одеваться под стать ровесницам артиста.
«Молодые» позировали перед камерами, но общаться с журналистами не стали.
Дима Билан рассказал, что увлекся гольфом, а Алсу ослепила всех в зеркальном платье с пайетками.
Джиган и Оксана Самойлова, конечно, появились вместе.
Татьяна Куртукова появилась на премии в необычном платье — кажется, стиль навеян Средними веками.
Также на дорожке заметили Стаса Михайлова, Алену Водонаеву, Нюшу, Александра Ревву, Яну Рудковскую с сыном Гном Гномычем и многих других звезд.
Выступления
Григорий Лепс представил новую песню с братьями Юрием и Владимиром Киселевыми.
Ольга Бузова спела один из своих хитов — «Неверная».
Филипп Киркоров выступил с эффектным шоу: стоило ему развести руками, в толпу «брызнули» искры.
Церемония награждения
Открылась церемония награждения с рэпера Мота — он получил награду в номинации «Лирик-артист года». Лолита Милявская победила в спецноминации от «Авторадио».
Егор Крид взял две награды — «Альбом года» и «Певец года».
JONY признали «Радио артистом года». Он забирает награды на премиях «Жара Music Awards» шестой год подряд.
Максим Фадеев получил награду за открытие новых талантов, а Михаил Гуцериев — за вклад в музыкальную индустрию. Стаса Михайлова отметили за вклад в искусство.
Рок-группа GORODA стала лучшей в своей категории, а «Руки Вверх!» — «Группой года». Ани Лорак выиграла в номинации «Видео года» за клип «Танцы». Кстати, награду ей вручал актер Сергей Бурунов.
ANNA ASTI стала «Певицей года» и поблагодарила маму и команду.
«Песню года» присудили треку «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и NILETTO. Джиган эмоционально отреагировал на победу:
«Я, если честно, в ** [шоке]», — сказал рэпер со сцены. Свою экспрессию он объяснил тем, что устал тут сидеть и не смог подобрать другие слова.
Николай Басков получил звание «Легенда шоу-бизнеса», а «Дискотека Авария» — «Легенда поп-культуры».
Филипп Киркоров стал «Артистом поколений». Певец вышел на сцену в черном костюме с эффектными золотыми крыльями на плечах.
А награду «Связь поколений» получил дуэт Миши Марвина и Валерии.
Главную награду — «Артист года» — взял Дима Билан.
Вот полный список победителей в разных номинациях.
Кто победил и взял премию «Жара Music Awards» в 2025 году
«Артист года»: Дима Билан;
«Певец года»: Егор Крид;
«Певица года»: ANNA ASTI;
«Альбом года»: Егор Крид;
«Песня года»: Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»;
«Прорыв года»: Татьяна Куртукова;
«Коллаборация года»: Дима Билан & Краймбрери — It's My Life;
«Группа года»: «Руки Вверх»;
«Рок-группа года»: GORODA:
«Видео года»: Ани Лорак — «Танцы»;
«Радио артист года»: Jony;
«Digital-артист года»: Ольга Бузова;
«Лирик-артист года»: Мот;
«Шоу года»: Люся Чеботина — «Первая леди»;
«Вне времени»: Клава Кока — «Ты грустишь»;
«Легенда поп-культуры»: «Дискотека Авария»;
«Легенда шоу-бизнеса»: Николай Басков;
«Артист поколений»: Филипп Киркоров;
«Связь поколений»: Миша Марвин & Валерия — «Ты свободна»;
«За вклад в музыкальную индустрию»: Михаил Гуцериев;
«За открытие новых талантов»: Максим Фадеев;
«За вклад в искусство»: Стас Михайлов;
«Спецноминация „Звезда Авторадио“»: Лолита Милявская;
«Спецноминация „Выбор Voice“»: Mona.
До этого в Москве прошла премия «Виктория» — там по две номинации взяли Татьяна Куртукова и Леонид Агутин.