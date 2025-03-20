Развлечения тест Ностальгическая проверка на возраст: этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е
Ностальгическая проверка на возраст: этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е
Справитесь ли вы с заданиями?
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Ну кто из нас не говорил хотя бы раз: «Вот в наше время»? Но какое конкретно время вы имеете в виду в таких случаях, уж не девяностые ли? Понимаем, для всех они были абсолютно разные, но все-таки в целом у нас должны остаться об этом десятилетии более-менее общие воспоминания. Кстати, а вы что помните о 90-х и сможете ли сейчас определить, что произошло в то самое «наше время», а чего там точно не было?
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Тополиный пух, жара, июль, Ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, Ждешь ты только снега, снега, снега...
Извините, но теперь эта песня будет с вами весь день. Не помните, когда она вышла?
В девяностые
Не в девяностые
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Вот она, мечта каждого школьника! Сейчас бы поиграть в третий Mortal Kombat (18+)… Это было в девяностых или позже?
Девяностые
Не девяностые
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Небольшая подсказка: знаменитая МММ появилась в восьмидесятых. А когда пирамида Мавроди наладила выпуск акций?
В девяностых
Не в девяностых
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Все мы помним, что в «Инвайт» нужно просто добавить воды. А когда мы об этом узнали?
В девяностых
Не в девяностых
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Это сейчас всем подавай Apple Watch, а раньше за «Монтану» дети готовы были на что угодно. Только вот «раньше» — это когда?
В девяностые
Не в девяностые
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Главный идеолог приватизации Анатолий Чубайс говорил, что каждое приватизированное предприятие — гвоздь в крышку гроба коммунизма. Не будем говорить, что стало с этими приватизационными чеками и самим Чубайсом, спросим только: когда появились эти ваучеры?
В девяностые
Не в девяностые
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Если вы заболели, то можно сходить к врачу, а можно и воду через телевизор зарядить. Там как раз дважды в месяц по воскресеньям Анатолий Кашпировский свои передачи ведет. А когда вышла первая такая передача?
В девяностые
Не в девяностые
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А помните, как в 90-х появились такие видеосалоны?
Помню, конечно, в 90-х они и появились
Помню, но это было не в 90-х
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«Бригада» прочно ассоциируется у нас с девяностыми, а вот выходил ли сериал в это время?
Выходил
Нет
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А что насчет этой четверки? Выходили в девяностых?