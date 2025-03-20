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Развлечения тест Ностальгическая проверка на возраст: этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е

Ностальгическая проверка на возраст: этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е

Справитесь ли вы с заданиями?

5 218
21 комментарий
Признавайтесь, кто из черепашек вам больше нравился? | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыПризнавайтесь, кто из черепашек вам больше нравился? | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Признавайтесь, кто из черепашек вам больше нравился?
Источник:

Ну кто из нас не говорил хотя бы раз: «Вот в наше время»? Но какое конкретно время вы имеете в виду в таких случаях, уж не девяностые ли? Понимаем, для всех они были абсолютно разные, но все-таки в целом у нас должны остаться об этом десятилетии более-менее общие воспоминания. Кстати, а вы что помните о 90-х и сможете ли сейчас определить, что произошло в то самое «наше время», а чего там точно не было?

ТЕСТПройден 139 раз
1 / 10
Тополиный пух, жара, июль,
Ветер уносит в небо.
Только ты не веришь никому,
Ждешь ты только снега, снега, снега...

Извините, но теперь эта песня будет с вами весь день. Не помните, когда она вышла?
  • В девяностые
  • Не в девяностые
2 / 10

Вот она, мечта каждого школьника! Сейчас бы поиграть в третий Mortal Kombat (18+)… Это было в девяностых или позже?

  • Девяностые
  • Не девяностые
3 / 10
Небольшая подсказка: знаменитая МММ появилась в восьмидесятых. А когда пирамида Мавроди наладила выпуск акций?
  • В девяностых
  • Не в девяностых
4 / 10
Все мы помним, что в «Инвайт» нужно просто добавить воды. А когда мы об этом узнали?
  • В девяностых
  • Не в девяностых
5 / 10
Это сейчас всем подавай Apple Watch, а раньше за «Монтану» дети готовы были на что угодно. Только вот «раньше» — это когда?
  • В девяностые
  • Не в девяностые
6 / 10
Главный идеолог приватизации Анатолий Чубайс говорил, что каждое приватизированное предприятие — гвоздь в крышку гроба коммунизма. Не будем говорить, что стало с этими приватизационными чеками и самим Чубайсом, спросим только: когда появились эти ваучеры?
  • В девяностые
  • Не в девяностые
7 / 10
Если вы заболели, то можно сходить к врачу, а можно и воду через телевизор зарядить. Там как раз дважды в месяц по воскресеньям Анатолий Кашпировский свои передачи ведет. А когда вышла первая такая передача?
  • В девяностые
  • Не в девяностые
8 / 10
А помните, как в 90-х появились такие видеосалоны?
  • Помню, конечно, в 90-х они и появились
  • Помню, но это было не в 90-х
9 / 10
«Бригада» прочно ассоциируется у нас с девяностыми, а вот выходил ли сериал в это время?
  • Выходил
  • Нет
10 / 10
А что насчет этой четверки? Выходили в девяностых?
  • Выходили
  • Нет

А этот тест пройдут только те, кто жил в СССР.

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Тест Развлечение Девяностые Прошлое Ностальгия Мультики Шоу
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Комментарии
21
266318247
11 августа 2023, 16:11
ну что готовят откатиться !! обратно в 90-ее , а ведь гарант обещал что жить будите лучше и иииииииииииииии
Гость
11 августа 2023, 16:46
В 90-е не было коровьих вирусов! Люди были пумнее
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