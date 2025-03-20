Ностальгическая проверка на возраст: этот тест пройдут только те, кто жил в 90-е

Ну кто из нас не говорил хотя бы раз: «Вот в наше время»? Но какое конкретно время вы имеете в виду в таких случаях, уж не девяностые ли? Понимаем, для всех они были абсолютно разные, но все-таки в целом у нас должны остаться об этом десятилетии более-менее общие воспоминания. Кстати, а вы что помните о 90-х и сможете ли сейчас определить, что произошло в то самое «наше время», а чего там точно не было?