«Аллегрова взяла меня под мышку и унесла». Музыкант Иван Чебанов — о шоу-бизнесе, поющих блогерах и съемках в шоу на СТС

Иван Чебанов известен под псевдонимом CHEBANOV Источник: фотограф Максим Сериков











Иван Чебанов известен под псевдонимом CHEBANOV. Его музыкальная карьера началась в 2014 году благодаря шоу «Голос» (12+). Артист занимается тем, что пишет песни и помогает в создании треков для молодых талантов. В марте он стал участником шоу «Богатырские игры» (16+), где борется за 10 миллионов рублей и титул «Богатырь всея Руси». NGS22.RU поговорил с Иваном об этом спортивном проекте, искренности в шоу-бизнесе, поющих блогерах и многом другом.

«Я, конечно, офигел, но назад дороги не было»

— 9 марта вышел первый выпуск шоу «Богатырских игры». Участие в таком проекте — большой труд, как физический, так и психологический. Что стало вашей главной мотивацией быть там?

— Я просто не знал, куда иду. Ребята, которые предложили мне там поучаствовать, сказали, что это веселые старты, некая эстафета для людей из творческих индустрий. Когда пришел туда, понял, что из ста человек только восемь творческих. Остальные 92 — суператлеты, люди, которые пришли побеждать любой ценой. Я, конечно, офигел, но назад дороги не было — пошел отстаивать имя любимого Барнаула (артист оттуда родом. — Прим. ред.). Посмотрим, что из этого выйдет.

NGS22.RU пообщался с артистом в перерывах между съемками Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

— Удалось показать себя с разных сторон, в том числе и с творческой?

— Да, со всех. Мне очень понравился концепт проекта, как внутри всё было устроено, испытания. Не могу раскрывать карты, но скажу, что проявил себя достойно. Никто не ожидал от меня того, что я там делал, даже я сам. Этот проект не только про спортивные возможности людей, но и про человеческие качества, про взаимоотношения.

— Как думаете, скажется ли на вашем творчестве русская народная атмосфера шоу? Может, появятся фольклорные напевы?

— Мы все выросли на сказках про богатырей, они в нашей крови. И каждый, наверное, хотел почувствовать себя в этой роли. Шоу дало мне такую возможность. На самом деле я безумно люблю фольклорные мотивы. У меня уже была одна подобная песня, в записи тогда как раз участвовали ребята из народного хора. Если появится фольклорная нотка, я не буду против вставить ее в новый трек.

Чем известен Иван Чебанов?



Иван Чебанов родился в 1987 году в Барнауле. Он был одержим музыкой с детства. Уже в четыре года ребенка отдали в театр песни «Каприз», а в 6 лет он выступил в программе «Утренняя звезда» (12+) под псевдонимом Ванятка и победил. В десять лет Иван пел «Угонщицу» вместе с Ириной Аллегровой, а в 2014 году поучаствовал в шоу «Голос». Певец продолжает заниматься музыкой и пишет для начинающих артистов.

Клип на песню «Скучаю» Источник: CHEBANOV / Vk.com

«Взяла под мышку и унесла»

В 10 лет Иван Чебанов спел вместе с Ириной Аллегровой Источник: фотограф Максим Сериков











— Когда вы были ребенком, выступили вместе с Ириной Аллегровой: она исполняла «Угонщицу», а вы ей подпевали. В финале она подняла вас на руки и унесла за кулисы, будто «угнав». Расскажите, что чувствовали в этот момент?

— Она мощная, общались мы хорошо. Не могу сказать, что долго, но номер репетировали. Жести в мой адрес не было, но я не ожидал, что она так сделает. Мы об этом не договаривались. Решила меня угнать прямо со сцены, поэтому взяла под мышку и унесла.

— Как вы попали в этот номер?

— Я тогда приезжал выступать в Москву, и, помню, Аллегрова мне прямо респектнула за выступление и предложила спеть вместе в одном из ее номеров. Я там малой, мне лет пять или шесть.

Потом в моей жизни появилась Лариса Рубальская, большой человек в шоу-бизнесе. Уже когда учился в МГУ, преподавал Бари Алибасов, тоже запомнился. А после познакомился с Леонидом Агутиным, Ларисой Долиной и Владимиром Пресняковым — общаемся до сих пор.

Клип на песню «Погода в доме» Источник: CHEBANOV / YouTube

— Они поддерживают вас в творчестве?

— Я часто от них слышу теплые слова в свой адрес. Безумно это мотивирует, заряжает. Агутин дает и обратную связь, говорит, что я могу больше и должен делать лучше. В прошлом году работал вместе с Пресняковым, а с Ларисой Долиной мы как-то записывали совместный трек.

«Хорошо петь необязательно»

— Вы пишете авторскую музыку, но самый узнаваемый ваш трек — кавер на песню Губина «Ночь». Как вы в целом относитесь к популярности каверов и какое место они занимают в вашем творчестве?

— У меня сорок песен, и только три из них — каверы. Я всегда писал тексты для себя, для других артистов и продолжаю работать в этом направлении.

Работал с группой «Блестящие», Марком Тишманом. В прошлом году писал трек для известного блогера Кати Адушкиной. Делаю музыку для молодых артистов, которые еще не совсем известны.

— Как относитесь к блогерам, которые становятся певцами? Валя Карнавал, XOLIDAYBOY?

— Из блогеров есть ребята, которые неплохо поют, а есть те, кто не очень. Это большая проблема, потому что у многих хороший опыт в съемке контента, в наборе аудитории в соцсетях. А вот опыта артистического на сцене нет особо, поэтому они ощущают себя неуверенно. Слышал живьем, как поет XOLIDAYBOY, у него хороший голос. Валя как вокалист слабее, чем большинство исполнителей, но она и сама этого не скрывает, мы знакомы. При этом делает хорошие треки, которые мне приятно слушать.

Артист называет себя амбассадором гитарной лирики Источник: фотограф Максим Сериков











— Как вы считаете, насколько важны хорошие вокальные данные для успешного исполнителя или есть другие качества, которые могут компенсировать их отсутствие?

— Чтобы быть хорошим исполнителем, хорошо петь необязательно. Есть более техничные певцы — профессионалы, а есть менее. Но это неважно.

Надо быть искренним, работоспособным и хотя бы на среднем уровне исполнять. Мы с Агутиным недавно об этом разговаривали. Он никогда не считал себя гениальным певцом или исполнителем, но он безумно талантливый человек. И его вокальных способностей достаточно, чтобы создавать и исполнять авторскую музыку.

— Шоу-бизнес влияет на ваше творчество? Насколько удается сохранить индивидуальность и искренность?

— Мое творчество держится на понятных человеческих ценностях, на искренности. Если вы послушаете, у меня нет ни одного трека, который был сделан специально для грязного хайпа или для того, чтобы попасть в чарты.

— А как боретесь с эмоциональным выгоранием?

— Стараюсь себя до такого не доводить. Планирую расписание так, чтобы всегда было время восполнить энергию. Пытаюсь отключиться от всех дел, в баню сходить или побегать, на массаж попасть. Достаточно одного свободного вечера, на следующий день я уже буду молодцом.

— Что вас вдохновляет?