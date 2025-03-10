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Одна забралась на сцену: что творилось в ярославском зале, где атлеты обнажились перед сотнями зрительниц

Видео с концерта

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7 комментариев
В Ярославле прошел концерт «Шоу под дождем» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле прошел концерт «Шоу под дождем» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прошел концерт «Шоу под дождем»

Источник:

8 марта ярославны устроили аншлаг на популярном спектакле «Шоу под дождем. Только для женщин» (16+). В КЗЦ «Миллениум» прошло сразу два концерта подряд. На оба из них практически все билеты были раскуплены.

«Шоу под дождем» существует уже 15 лет, но настоящую популярность оно обрело всего несколько месяцев назад. В социальных сетях завирусились ролики, на которых танцоры с обнаженными торсами синхронно исполняют хореографию под ритмичную музыку, в то время как сверху на них льется вода. Многие из зрительниц так и узнали о шоу.

Арина пришла на «Шоу под дождем» с подругами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрина пришла на «Шоу под дождем» с подругами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арина пришла на «Шоу под дождем» с подругами

Источник:

— Билеты на «Шоу под дождем» были подарком на 8 Марта от наших мужчин. Было неожиданно получить такой сюрприз, — поделилась в беседе с корреспондентом 76.RU зрительница Арина. Она пришла на концерт с подругами. — Всё энергично, позитивно. Шоу нам очень понравилось.

В анонсе мероприятия было указано, что шоу предназначено исключительно для женщин. Большинство зрительниц в Ярославле следовали этому правилу и пришли с подругами.

Кадры с концерта «Шоу под дождем»

Источник:

Эмоциональный накал на протяжении всего вечера был очень высоким. Танцевальные номера чередовались с монологами ведущего — актера Сергея Ильинского. Спектакль, который прошел в Ярославле, был посвящен различному восприятию мира мужчинами и женщинами, раскрывая тонкие грани их взглядов и эмоций.

Во время поэтических пауз между хореографическими номерами зрительницы с нетерпением ожидали появления танцовщиков.

— Ну всё, я иду к вам, не могу больше, — выкрикнула одна из зрительниц в разгар концерта.

Во время шоу ведущий много взаимодействовал со зрителями: задавал вопросы и приглашал на сцену.

У одной из зрительниц в день концерта, 8 марта, был день рождения. Ее и позвали на сцену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ одной из зрительниц в день концерта, 8 марта, был день рождения. Ее и позвали на сцену | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Танцоры интегрировали ярославну в свой номер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТанцоры интегрировали ярославну в свой номер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Актеры постоянно меняли образы. Первая часть концерта проходила без дождя, но к финалу к танцевальным постановкам добавили спецэффекты.

— Сегодня я получила настоящее эстетическое удовольствие. Шикарная хореография, великолепные артисты. Огромное спасибо! Настроение — просто супер, — поделилась с нами зрительница Татьяна.

<p>Татьяна</p><p>Татьяна</p>

Мы заранее планировали поход на шоу, купили билеты почти за полтора месяца. Сидели в первых рядах. Пришли с подругами и мужем. Он не хотел идти, но я сказала: «Ты должен сделать мне подарок». Он и согласился.

Билеты на «Шоу под дождем» стоили от двух до пяти тысяч рублей.

Ярославны наслаждались выступлением | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославны наслаждались выступлением | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Концерт прошел в КЗЦ «Миллениум» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонцерт прошел в КЗЦ «Миллениум» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Выглядит завораживающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыглядит завораживающе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Танцоры несколько раз меняли свои костюмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТанцоры несколько раз меняли свои костюмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Почаще бы приезжали»

«Шоу под дождем» — танцевальный проект режиссера и хореографа Рустама Надыршина из Санкт-Петербурга. В 2025 году театру исполнилось 15 лет. Хореографический спектакль оказался таким востребованным, что в гастролях сейчас находятся две труппы — одна ездит по городам Центральной России, другая — по северным регионам страны. Как рассказал 76.RU ведущий шоу Сергей Ильинский, в ближайшие месяцы планируются концерты и за границей, в частности, в Китае.

Несмотря на то, что в Ярославле «Шоу под дождем» прошло сразу два раза подряд, зрители готовы вернуться снова.

— Вообще шикарно. Было просто замечательно, превосходно. У меня масса эмоций. Это было просто супер. Класс! Почаще бы приезжали, — поделилась зрительница Юля.

В зале практически не было свободных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ зале практически не было свободных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Счастливые ярославны проводили артистов аплодисментами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСчастливые ярославны проводили артистов аплодисментами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На концерте были девушки разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа концерте были девушки разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали фоторепортаж с «Шоу под дождем». Больше кадров с пикантными танцами смотрите в этом материале.

Вы бы пошли на такое шоу для женщин?

Почему нет — красиво же
Нет, не люблю подобные концерты
Я мужчина, мне такое не интересно
В комментариях напишу всё, что думаю
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Концерт Шоу под дождем Танцы
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Комментарии
7
Гость
11 марта, 00:38
Сара, я чувствую, что с годами мужчины всё больше интересуются мной! — Роза, это врачи. 🔥
Гость
11 марта, 08:58
Муж подарил жене на 8марта билет на концерт, а сам ушёл в гости🤣🤣😉
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