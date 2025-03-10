Одна забралась на сцену: что творилось в ярославском зале, где атлеты обнажились перед сотнями зрительниц

В Ярославле прошел концерт «Шоу под дождем» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











8 марта ярославны устроили аншлаг на популярном спектакле «Шоу под дождем. Только для женщин» (16+). В КЗЦ «Миллениум» прошло сразу два концерта подряд. На оба из них практически все билеты были раскуплены.

«Шоу под дождем» существует уже 15 лет, но настоящую популярность оно обрело всего несколько месяцев назад. В социальных сетях завирусились ролики, на которых танцоры с обнаженными торсами синхронно исполняют хореографию под ритмичную музыку, в то время как сверху на них льется вода. Многие из зрительниц так и узнали о шоу.

Арина пришла на «Шоу под дождем» с подругами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Билеты на «Шоу под дождем» были подарком на 8 Марта от наших мужчин. Было неожиданно получить такой сюрприз, — поделилась в беседе с корреспондентом 76.RU зрительница Арина. Она пришла на концерт с подругами. — Всё энергично, позитивно. Шоу нам очень понравилось.

В анонсе мероприятия было указано, что шоу предназначено исключительно для женщин. Большинство зрительниц в Ярославле следовали этому правилу и пришли с подругами.

Кадры с концерта «Шоу под дождем» Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Эмоциональный накал на протяжении всего вечера был очень высоким. Танцевальные номера чередовались с монологами ведущего — актера Сергея Ильинского. Спектакль, который прошел в Ярославле, был посвящен различному восприятию мира мужчинами и женщинами, раскрывая тонкие грани их взглядов и эмоций.

Во время поэтических пауз между хореографическими номерами зрительницы с нетерпением ожидали появления танцовщиков.

— Ну всё, я иду к вам, не могу больше, — выкрикнула одна из зрительниц в разгар концерта.

Во время шоу ведущий много взаимодействовал со зрителями: задавал вопросы и приглашал на сцену.

Актеры постоянно меняли образы. Первая часть концерта проходила без дождя, но к финалу к танцевальным постановкам добавили спецэффекты.

— Сегодня я получила настоящее эстетическое удовольствие. Шикарная хореография, великолепные артисты. Огромное спасибо! Настроение — просто супер, — поделилась с нами зрительница Татьяна.

Мы заранее планировали поход на шоу, купили билеты почти за полтора месяца. Сидели в первых рядах. Пришли с подругами и мужем. Он не хотел идти, но я сказала: «Ты должен сделать мне подарок». Он и согласился. Татьяна зрительница «Шоу под дождем»

Билеты на «Шоу под дождем» стоили от двух до пяти тысяч рублей.

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«Почаще бы приезжали»

«Шоу под дождем» — танцевальный проект режиссера и хореографа Рустама Надыршина из Санкт-Петербурга. В 2025 году театру исполнилось 15 лет. Хореографический спектакль оказался таким востребованным, что в гастролях сейчас находятся две труппы — одна ездит по городам Центральной России, другая — по северным регионам страны. Как рассказал 76.RU ведущий шоу Сергей Ильинский, в ближайшие месяцы планируются концерты и за границей, в частности, в Китае.

Несмотря на то, что в Ярославле «Шоу под дождем» прошло сразу два раза подряд, зрители готовы вернуться снова.

— Вообще шикарно. Было просто замечательно, превосходно. У меня масса эмоций. Это было просто супер. Класс! Почаще бы приезжали, — поделилась зрительница Юля.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с «Шоу под дождем». Больше кадров с пикантными танцами смотрите в этом материале.