«Одно рукопожатие — Анджелина Джоли»: история ярославского музыканта, пишущего музыку для большого кино

История успеха 25-летнего композитора Ивана Синцова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











25-летний Иван Синцов из Ярославля со школьных лет пишет музыку для фильмов и рекламных роликов. Проекты с его работами выдвигали на «Оскар», «Нику», «Кинотавр» и другие престижные кинопремии. Его музыка звучала в фильме, в котором играл актер Юра Борисов, а также в некоторых зарубежных картинах.

О карьере Ивана от музыкального фона политических роликов до главных тем авторского кино, выдвинутого на «Оскар», читайте в этом тексте.

«Я больше ничего не умею»

С раннего детства родители Ивана заметили его предрасположенность к музыке. В шесть лет отдали его в музыкальную школу. Поскольку дома не было места для фортепиано, было решено, что маленький Ваня будет учиться играть на домре.

Домра — это такой русский народный струнный инструмент, внешне похожий на балалайку.

— Я, как любой ребенок в 6–7 лет, не сильно хотел заниматься чем-либо, кроме как играть с друзьями, гулять, бегать, гонять в футбол. Но тем не менее внутренняя тяга к музыке уже тогда была, — поделился Иван Синцов в беседе с 76.RU.

В более осознанном возрасте, после 12–13 лет, я начал понимать, что музыка — это то, с чем мне нужно связать свою жизнь, потому что в целом я больше ничего не умею, а это у меня хорошо получается. Иван Синцов композитор

Еще в подростковом возрасте Иван начал усиленно готовиться к поступлению в профильное высшее учебное заведение Москвы или Санкт-Петербурга, чтобы стать профессиональным домристом. Однако все планы перевернулись вверх дном буквально одним вечером.

— Однажды я смотрел телевизор, и там показывали фильм «Помни меня» (18+) 2010 года с Робертом Паттинсоном. И мне очень сильно понравилась по музыке концовка картины. Я впервые в жизни обратил внимание на музыку в кино. Я тогда подумал: «А чем я хуже? Я же тоже, может, смогу так». Это была очень странная мысль, не имеющая под собой ничего, потому что я не умел писать музыку. Мои теоретические знания типа сольфеджио, были, так сказать, не из лучших, — отметил композитор.

Кадр с выступления Ивана Синцова Источник: Иван Синков











Тем не менее это стало отправной точкой. Иван начал самостоятельно учиться писать музыку. Свои наработки он показывал преподавателю по сольфеджио, которая что-то советовала, корректировала. Так, методом проб и ошибок юный композитор оттачивал навык написания музыки. Параллельно с этим Иван Синцов загружал свои работы на различные площадки и тематические группы. Это и стало ключом к первым заказам.

Первый заказ был для политического ролика депутата

Ивану было 16 лет, когда ему поступило первое предложение о сотрудничестве.

— Это был рекламный ролик для предвыборной кампании одного из московских депутатов. Они готовили видеоматериал, и для него была нужна закадровая музыка. Я написал две версии, и их сразу же приняли без каких-либо правок. Заплатили мне 10 тысяч рублей. Это был мой первый гонорар.

Писать музыку и исполнять ее — это две абсолютно разные вещи. Тут даже сравнивать нечего. Иван Синцов композитор

Уже после этого Иван стал сам предлагать сотрудничество разным режиссерам: он находил их контакты и обращался к ним с предложением поработать вместе.

— Я периодически просматриваю различные ресурсы, где публикуется информация о том, какие картины сейчас снимаются. Плюс у нас есть ежегодный конкурс в Министерстве культуры и Фонде кино на получение субсидий на производство фильмов. Соответственно, это публичные показы, которые можно просматривать онлайн и узнавать, кто вообще заходит в съемки и с какими проектами. Собственно, оттуда я в большинстве случаев находил проекты, которые мне интересны, и пытался связаться с авторами фильмов, предлагая свои услуги композитора, — поделился Иван.

Так ярославец и начал писать музыку для кино. По данным «Кинопоиска» на 2025 год, в прокат вышли 20 картин, к которым Иван Синцов написал саундтреки. В их числе сериал «Текст. Реальность» (18+) с Александром Петровым в главной роли, драмеди «Страсти по Матвею» (16+), фильму «Втроем» (16+), картина «Правда» (18+) и др.

Фильм с его музыкой выдвигали на «Оскар»

Осенью 2024 года ярославец победил в Национальном конкурсе творческих компетенций Artmasters Источник: Иван Синцов











После школы Иван Синцов поступил в Московскую школу кино на отделение написания музыки для индустрии кино и телевидения.

— Тогда я уже начал зарабатывать себе на жизнь музыкой. То есть у меня пошли первые кинопроекты, работы для рекламных роликов и т. д. Это стало мне приносить куда больше, чем 10 тысяч рублей, — вспоминает наш собеседник.

Иван неоднократно писал музыку для иностранных проектов. Так, его композиции можно услышать в казахстанском фильме «Желтая кошка» (18+), который в 2022 году был выдвинут на «Оскар». В 2024 году Ивана Синцова включили в лонг-лист «Ники» в категории «Лучшая музыка» к картине «Страсти по Матвею». В 2025 году его работа над драмой «Правда» (18+) также была отмечена в этой же премии.

Про знакомство с Юрой Борисовым

Ярославский композитор лично знаком с Юрой Борисовым Источник: «Централ Партнершип»

В 2022 году композитор Иван Синцов познакомился с актером Юрой Борисовым.

— Мы с ним познакомились на премьере фильма «Подельники» (18+) Жени Григорьева на сцене кинотеатра «Октябрь» в Москве. Мы с ним стояли рядом. Мне, конечно, было очень волнительно. Я прямо на сцене обратился к нему и сказал: «Здравствуйте, я Ваня — композитор. Я на вас в соцсетях подписан». А он посмеялся и ответил: «Как жаль, что я там уже не сижу», — вспомнил тот короткий диалог Иван.

Больше у ярославского композитора не было возможностей лично пообщаться с Юрой Борисовым. Но он продолжил следить за работами актера и искренне поддерживает его номинацию на «Оскар».

Я очень горжусь им и тем, что смог пожать ему руку. Получается, я через одно рукопожатие знаком с Анджелиной Джоли, например. Спасибо Юре Борисову за это. Иван Синцов композитор

Проекты по всему миру, но живет в Ярославле

С подобным набором аппаратуры композитор уезжал на год жить в Таиланд Источник: Иван Синцов

В студенчестве Иван переезжал в Москву. Спустя года он жил в Таиланде. Работа композитора мобильная: имея минимальное техническое оборудование под рукой, можно творить из любой точки мира. Но музыкант выбрал вернуться на малую родину. Сейчас Иван Синцов живет в Ярославле. Отсюда же он пишет свои саундтреки ко многим российским проектам.

— Мне здесь комфортнее по сравнению с другими местами. Таиланд — замечательное место, но всё-таки по истечении года жизни там я понял, что это не мое.

Мне с самими проектами везло: я работаю дистанционно, а езжу в Москву по каким-то делам типа сведения или перезаписи. А так всё остальное можно решить по телефону: позвонил, обсудил, сделал, показал — так и до премьеры можно делать. Иван Синцов композитор

В творческих профессиях сложно ставить конкретные цели. Успех роли в кино, картины или музыки не всегда зависит только от качества выполнения работы. Практически невозможно спрогнозировать, что «залетит» на широкую аудиторию, а что — нет. Поэтому несбыточных целей Иван Синцов перед собой не ставит. Но и останавливаться на достигнутом не планирует.