Россиянка выиграла конкурс «Мисс Европа». Любуемся прекрасными фото

Юлия Павликова официально стала самой красивой девушкой в Европе Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Ливане завершился конкурс красоты «Мисс Европа — 2025». Корону победительницы забрала россиянка Юлия Павликова. Она же поделилась впечатлениями в блоге:

— Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины… С гордостью сообщаю, что я одержала победу, вновь подтвердив свой статус мировой рекордсменки и финалистки крупных международных конкурсов «Большой четверки»: «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернэшнл», «Мисс Вселенная», — пишет Юлия Павликова.

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Третье место в конкурсе заняла претендентка из Болгарии, а четвертое — из Греции. Пятерку финалисток завершила красавица из Македонии. Представительницы России уже второй год подряд получают главную корону конкурса «Мисс Европа». В прошлом году победы в нём удостоилась Роза Гадиева из Республики Татарстан. Именно она награждала Юлию на финале в Ливане:

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Историческое событие за всю историю конкурсов красоты — победу дважды одержала Россия, два года подряд! — отметила Гадиева в личном блоге.

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тем временем Павликова принимает поздравления от пользователей Сети со всего мира, которые восхищены ее ангельской внешностью.

— «Поздравляю, красотка! Болел за тебя!»; «Ну что за ангел!»; «Рада, что именно она одержала победу!»; «Натуральная красота!»; «Неземная просто!»; «Нимфа!» — собрали комментарии наши коллеги из StarHit.

Полюбуйтесь еще парой фото победительницы!

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: yuliiapavlikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Победительница отметила, что конкурс «Мисс Европа» имеет историческое значение: он объединяет страны Европы, подчеркивает их культурное разнообразие, а также стремление к взаимопониманию и единству. Состязание не только демонстрирует красоту участниц, но и служит платформой для обсуждения важных социальных вопросов и культурного обмена.