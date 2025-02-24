«Пришла в трусиках, попросили их снять»: пышногрудая модель рассказала про шоу «Богиня свиданий»

Источник: Кристина Полевая / Городские медиа

Модель plus-size, блогер и инфлюенсер, — так представилась Дарья Пуртова на шоу «Богиня свиданий». Победить в проекте не получилось, зато девушка поразила всех своей раскрепощенностью.

В реалити-шоу «Богиня свиданий» три девушки устраивают свидания для потенциального жениха, но только одна из них может удостоиться звания «Богиня свиданий». Побеждает та, кто наберет больше баллов. Оценки участницам ставят звездные эксперты — Ида Галич, Роман Каграманов и Даниил Грачев, а также сам кавалер.

Дарья в студенчестве переехала из Архангельска в Санкт-Петербург и строит модельную карьеру. 23-летняя девушка честно признается, что шла на проект за медийностью. С первых минут выпуска модель удивила остальных участниц и зрителей откровенным образом. В кадре Дарья появилась эффектно, в костюме «школьницы», с большим чупа-чупсом и без нижнего белья.

Даша привыкла к пикантным образам Источник: Дарья Пуртова











— Я пришла на съемку, и в кадре было видно, что я в трусиках, а меня, наоборот, попросили (съемочная группа. — Прим. ред.) их снять. И за счет этого подогрели интерес аудитории, — делится Дарья. — Девчонки, конечно, реально очень удивились, когда я пришла в таком образе. Я на самом деле до сих пор в шоке, как я согласилась в таком виде пойти на телеканал и что меня увидела вся страна.

Дарья устроила потенциальному жениху спортивное свидание, однако шуточные испытания он не оценил. Об участии в шоу «Богиня свиданий» Даша не жалеет и сомневается, что подобные проекты могут помочь найти реальную любовь.