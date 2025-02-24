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Развлечения истории «Пришла в трусиках, попросили их снять»: пышногрудая модель рассказала про шоу «Богиня свиданий»

«Пришла в трусиках, попросили их снять»: пышногрудая модель рассказала про шоу «Богиня свиданий»

Участница удивила всю Россию пикантным образом

1 853
5 комментариев
Источник:

Модель plus-size, блогер и инфлюенсер, — так представилась Дарья Пуртова на шоу «Богиня свиданий». Победить в проекте не получилось, зато девушка поразила всех своей раскрепощенностью.

В реалити-шоу «Богиня свиданий» три девушки устраивают свидания для потенциального жениха, но только одна из них может удостоиться звания «Богиня свиданий». Побеждает та, кто наберет больше баллов. Оценки участницам ставят звездные эксперты — Ида Галич, Роман Каграманов и Даниил Грачев, а также сам кавалер.

Дарья в студенчестве переехала из Архангельска в Санкт-Петербург и строит модельную карьеру. 23-летняя девушка честно признается, что шла на проект за медийностью. С первых минут выпуска модель удивила остальных участниц и зрителей откровенным образом. В кадре Дарья появилась эффектно, в костюме «школьницы», с большим чупа-чупсом и без нижнего белья.

Даша привыкла к пикантным образам | Источник: Дарья ПуртоваДаша привыкла к пикантным образам | Источник: Дарья Пуртова

Даша привыкла к пикантным образам

Источник:

— Я пришла на съемку, и в кадре было видно, что я в трусиках, а меня, наоборот, попросили (съемочная группа. — Прим. ред.) их снять. И за счет этого подогрели интерес аудитории, — делится Дарья. — Девчонки, конечно, реально очень удивились, когда я пришла в таком образе. Я на самом деле до сих пор в шоке, как я согласилась в таком виде пойти на телеканал и что меня увидела вся страна.

Дарья устроила потенциальному жениху спортивное свидание, однако шуточные испытания он не оценил. Об участии в шоу «Богиня свиданий» Даша не жалеет и сомневается, что подобные проекты могут помочь найти реальную любовь.

— Мне кажется, есть какой-то процент реальных знакомств, но он на самом деле очень мал. В большинстве случаев идут за какой-то медийностью, узнаваемостью, — ответила она. — Просто есть еще такой момент: нам даже не давали общаться с Павлом, когда, условно, происходила смена локаций. Нас разделяли специально, говорили: «Пообщайтесь в кадре».

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Комментарии
5
Гость
24 февраля, 19:38
Запретить оштрафовать и одеть на всех паранджу
Гость
22 часа
Зачем пересказывать третесортные передачи?
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