Валя Карнавал призналась в тяжелом расстройстве, а Жека рассказал о суициде жены: звездные новости недели

Валя Карнавал рассказала об обиде на бывшего Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Жена Гогена Солнцева нагуляла сына от другого, а бывшая рэпера Macan'а потеряла ребенка. Валя Карнавал поделилась, как экс-бойфренд довел ее до булимии, а SHAMAN продолжает всех путать своей личной жизнью.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Бывшая Macan’а рассказала, как потеряла ребенка от артиста

Бывшая возлюбленная рэпера Macan'а (Андрей Косолапов) Николь Сахтариди призналась, что была беременна, но потеряла ребенка. Об этом она сообщила в подкасте «Амина Centr».

— Я была беременна. Очень маленький срок. И улетела в поездку с молодым человеком, там у нас произошел конфликт, я очень сильно нервничала. Просыпаюсь, осознаю, что у меня выкидыш. Я даже рассказываю, у меня руки трясутся, — сказала Сахтариди.

Она отметила, что ей пришлось справляться с потрясением одной, молодой человек ее не поддержал. Николь начала топить горе в бутылке, пока не пришла в себя. В итоге пара рассталась.

Жека рассказал о суициде жены

Шансонье, автор «Рюмки водки на столе» Жека потерял жену Елизавету полтора года назад. Она совершила самоубийство. О том, что произошло, он рассказал в студии Андрея Малахова.

Артист был с гастролями в Ижевске, когда ему позвонила няня и сообщила о суициде возлюбленной. Концерт пришлось отменить и улететь в Москву. Уже после похорон Жека нашел ответы.

— В ее книгах у кровати я нашел пять предсмертных записок — на всех разные даты. Писала, мол, прошу в моей смерти никого не винить. Поставила числа… Последняя была за неделю до трагедии — тогда она и задумала всё. Зная, что я сделаю всё, чтобы она это не осуществила, скрыла от меня. Лиза страдала от тяжелого заболевания, но это не отменяет того, что она добрый потрясающий человек. Даже в сложные для нее периоды она жила для всех, — признался Жека.

Шансонье сообщил, что Елизавета несколько раз лежала в специализированных клиниках закрытого типа, где ей становилось то лучше, то хуже. Возлюбленную артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в родовой могиле — там покоятся ее прабабушка, дедушка и бабушка. Жека продолжает помогать матери Елизаветы, не ограничивает ее общение с внучкой и признается, что очень скучает по любимой жене.

Зять Пригожина пропал на СВО

Уже больше года дочь Иосифа Пригожина Даная ничего не знает о своем супруге Евгении Ткаченко. Он пропал в зоне спецоперации.

3 марта 2022 года супруги расписались. Спустя некоторое время Ткаченко ушел в зону СВО добровольцем, с декабря 2023 года о нем ничего не известно.

Уже через несколько месяцев после свадьбы стало известно, что наследница Пригожина ждет ребенка. Летом 2022-го Даная Пригожина впервые стала мамой. У пары родился сын — мальчику дали редкое имя Даниэль.

Жена Канье Уэста явилась на «Грэмми» в чем мать родила

Церемония награждения «Грэмми» состоялась 2 февраля. Светское мероприятие не обошлось без скандалов. Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори поразила всех на красной дорожке полностью прозрачным платьем.

Бьянка осталась без загадки Источник: EPA / TASS











Сначала звезда пришла в длинной шубе, но потом повернулась спиной к фотографам и скинула ее с себя. На ней осталось лишь короткое прозрачное платье, которое она надела без белья. Затем Бьянка обернулась, сделала пару кадров и прошла дальше.

По информации Daily Mail, перед тем как Цензори сбросила с себя шубу, оставшись в откровенном прозрачном мини-платье, она получила прямое указание от Канье: «Ты сейчас устроишь сцену, понятно? Устрой сцену, когда я скажу. Это будет иметь большой смысл. Брось шубу позади себя и повернись».

Затем пара поспешно покинула мероприятие. По одной информации, их об этом настойчиво попросили организаторы церемонии, по другой — они решили не оставаться на шоу сами.

Валя Карнавал откровенно рассказала о булимии

Блогерша и певица Валя Карнавал рассказала, что страдала от булимии. Этому стали причиной ее нездоровые отношения с бывшим возлюбленным.

Всё началось с обычной упаковки конфет. Во время похода в кино певица съела небольшую пачку, а когда ее бойфренд попросил его угостить, у Вали уже ничего не осталось. Это вызвало серьезное осуждение с его стороны. Он ругал блогершу, говорил, что она поправилась и ей нельзя столько есть.

Валя Карнавал призналась в тяжелом заболевании Источник: Шоу Поколения / Vk.com

— Это было началом моего конца. После этих слов в моей жизни появилась булимия, прыщи, выпадение волос. Я ела и вызывала рвоту, и это всё превратилось в настолько жуткую субстанцию внутри меня, что я и внутри себя чувствовала ужасной. И снаружи мне казалось, что я ужасная. Когда любимый человек говорит, что ты поправилась и тебе нельзя что-то есть, то это очень сильно бьет, — поделилась Карнавал в шоу «Поколения».

Про «Иванушек International» появится мюзикл

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал, что планирует создать мюзикл про группу «Иванушки International». Он считает, что россиянам сейчас не хватает доброй и романтической музыки.

— «Иванушки» тогда были пацанами, 30 лет назад, могли петь песни «Тучи», «Реви», «Кукла» и прочие. Когда такое начнут петь дядьки, это по меньшей мере странно звучит. Делать с ними что-то взрослое — это уже не «Иванушки». Это не подходит под их образ. В мюзикле можно опять эту историю возродить — эти чистые романтические мечты и отношения, — признался композитор в интервью РИА Новости.

Мюзикл о группе будет успешным среди россиян, так как на ее музыке выросло много поколений, считает солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Это ностальгия и память для многих россиян, поэтому такой мюзикл привлечет внимание людей всех возрастов, заявил он в беседе с НСН.

SHAMAN теперь с Мизулиной?

Слухи по поводу личной жизни певца SHAMAN'а (Ярослав Дронов) продолжают расти. Очередным поводом стал его поцелуй на сцене одной из московских школ с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Школьники начали кричать: «Горько!» SHAMAN не стал противоречить публике и прильнул к Мизулиной. Правда, точно ли был поцелуй, сказать сложно. Они прикрыли губы руками, но после пара выглядела очень смущенно. Недавно певец решил раскрыть правду об их отношениях.

Нас объединяет любовь к России. А обо всём остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя», — поделился артист с нашими коллегами со Starhit.ru.

Пока же всем остается гадать, что именно происходит между SHAMAN'ом и Мизулиной. Не исключено, что его сердце занято совсем другой девушкой.

Шоумен Гоген Солнцев узнал, что у него нет сына

Скандальный шоумен Гоген Солнцев радовался отцовству и говорил, что будет заботиться о ребенке, даже если он не от него. Но недавно артист решил выяснить правду. Он обратился в студию канала НТВ, чтобы сделать ДНК-тест. Его супруга Полина клялась, что всегда была ему верна.

Когда объявили, что вероятность отцовства равна нулю, Солнцев не выдержал.

— Я всю ночь не спал, потому что боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. Не знаю, что сказать. У меня мурашки, чувствую, что меня серьезно предали, — сказал шоумен.