«Люблю печеньки с молочком». Как медик взорвал весь мир гимном качков про запрещенный препарат

Даниил прославился благодаря мемному треку «Гимн качков» Источник: maxxytren / T.me











Хит «Гимн качков» взорвал интернет в ноябре 2024 года. Под эти звуки сняты тысячи видео в соцсетях: одни хвастаются тем, как качаются в зале, другие создают ироничные мемы. Автор завирусившегося трека — 27-летний студент Даниил Изместьев из уральского городка Полевской. E1.RU узнал у музыканта, как родился хит, какую сумму за него получил, а также о том, как справляется с популярностью в России и за рубежом.

«Тренболон колю в очко,

Чтобы стать большим-большим качком.

В дверной проем вхожу бочком,

Люблю печеньки с молочком».

Так звучит «Гимн качков». Он о бодибилдере, который использует стероиды, чтобы стать «большим-большим качком». Персонаж не особо следит за питанием, ведь его главная цель — набрать массу (мы не можем опубликовать полную версию текста, потому что там есть мат).

Посмотрите, какое количество ироничных мемов можно найти по мотивам хита. Правда, поймут их далеко не все Источник: YouTube.com, Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В 2014 году Даниил переехал из родного Полевского в Санкт-Петербург. Там он получил среднее профессиональное медицинское образование. Затем поступил в университет и учится уже на пятом курсе по специальности «лечебное дело».

Даниил (справа) вместе с братом в родном городе Источник: Даниил Изместьев / личный архив











27-летний Даниил Изместьев — будущий врач Источник: Даниил Изместьев / личный архив

Творчеством Даниил начал заниматься три года назад, совмещая музыку с учебой.

— До того, как трек не пошел, я устраивал стримы. Буду ли дальше в профессии — четких планов нет, — говорит студент. — Нащупал нишу, так скажем. До того написал больше 90 треков. Группу, где их выкладывал, удалил, чтобы их никто к себе не прибрал случайно.

Успех к Даниилу пришел, как это обычно бывает, тогда, когда он его совсем не ждал. Трек «Гимн качков» будущий врач придумал случайно. В ноябре 2024 года решил поднять всем настроение и пошутить над другом, который в тот момент шел из спортзала:

— У меня было настроение не очень, и подумал: «Надо отвлечься чуть-чуть». Другу отправил трек, чтобы он поугорал, так скажем. В итоге поугорали почти вся Россия, Европа и Америка.

Даниил и его друг выложили трек ради шутки и не ожидали, что его ждет такой успех Источник: Даниил Изместьев / личный архив











Ребята не растерялись и выложили хит. Не прогадали: уже на следующий день в TikTok под этот звук была снята тысяча клипов. При этом «Гимн качков» стал популярен не только среди бодибилдеров и любителей мемов, но и среди звезд — российского пауэрлифтера Кирилла Сарычева, блогеров-миллионников Дани Милохина и Даши Дошик.

— Еще через день со мной связался лейбл. Поступали стандартные предложения — выпуск трека через них на определенных условиях. Соответственно, я начал сотрудничать с тем, кто первым написал, как говорится: дал слово — держи до талого («до конца» — фразеологизм, который употребляют на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. — Прим. ред.). У них неплохие условия были, я бы сказал, даже выше, чем у именитых лейблов в России. Планируем и дальше выпускать треки, — говорит Даниил.

Звездные блогеры записывали видео под трек Даниила Источник: Даниил Изместьев / личный архив

У трека Даниила уже 50 миллионов прослушиваний. Заработанную сумму музыкант нам не раскрыл, однако ее можно прикинуть, исходя из программ монетизации. Например, на «Яндекс.Музыке» одно прослушивание стоит шесть копеек — это значит, что заработок составит 3 миллиона рублей, а если в расчет взять «VK Музыку», где стоимость прослушивания всего одна копейка, — это полмиллиона рублей.

Даниил не профессиональный спортсмен. В зал он начал ходить только после окончания школы. И, как медик, естественно, не поддерживает употребление стероидов (в отличие от персонажа песни).

Тренболон — анаболические стероиды, которые схожи с тестостероном, но в пять раз мощнее. В России препарат входит в список сильнодействующих или ядовитых веществ. За его изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта можно получить штраф или даже попасть за решетку.

— Я не пропагандирую [препарат]. В треке нет ни одного побуждающего слова: «коли», «употреби» и так далее. Там есть некий персонаж, которого я высмеиваю. Он, прибегая к спортивным добавкам, пытается добиться успеха в кратчайшие сроки. Но в контексте этого трека было бы глупо, если бы я начал рассказывать, допустим, во втором куплете, что его настигло, — объясняет Даниил.

Даниил против употребления стероидов Источник: Даниил Изместьев / личный архив

По словам музыканта, это вещество очень опасно для организма:

— Оно может привести к риску сердечно-сосудистых заболеваний, развитию тромбов и многому другому. По сути, это своего рода химическая кастрация.

Благодаря треку студент приобрел не только полярность и деньги, но и любимую, которая после премьеры хита написала ему.

— Жизнь перевернулась с ног на голову. Появились музыкальные предложения, общение. По сути, идешь к этому всю жизнь и даже не знаешь, откуда оно выстрелит, — добавляет Даниил.