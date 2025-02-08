«Люблю печеньки с молочком». Как медик взорвал весь мир гимном качков про запрещенный препарат

Хит «Гимн качков» взорвал интернет в ноябре 2024 года. Под эти звуки сняты тысячи видео в соцсетях: одни хвастаются тем, как качаются в зале, другие создают ироничные мемы. Автор завирусившегося трека — 27-летний студент Даниил Изместьев из уральского городка Полевской. E1.RU узнал у музыканта, как родился хит, какую сумму за него получил, а также о том, как справляется с популярностью в России и за рубежом.
«Тренболон колю в очко,
Чтобы стать большим-большим качком.
В дверной проем вхожу бочком,
Люблю печеньки с молочком».
Так звучит «Гимн качков». Он о бодибилдере, который использует стероиды, чтобы стать «большим-большим качком». Персонаж не особо следит за питанием, ведь его главная цель — набрать массу (мы не можем опубликовать полную версию текста, потому что там есть мат).
В 2014 году Даниил переехал из родного Полевского в Санкт-Петербург. Там он получил среднее профессиональное медицинское образование. Затем поступил в университет и учится уже на пятом курсе по специальности «лечебное дело».
Творчеством Даниил начал заниматься три года назад, совмещая музыку с учебой.
— До того, как трек не пошел, я устраивал стримы. Буду ли дальше в профессии — четких планов нет, — говорит студент. — Нащупал нишу, так скажем. До того написал больше 90 треков. Группу, где их выкладывал, удалил, чтобы их никто к себе не прибрал случайно.
Успех к Даниилу пришел, как это обычно бывает, тогда, когда он его совсем не ждал. Трек «Гимн качков» будущий врач придумал случайно. В ноябре 2024 года решил поднять всем настроение и пошутить над другом, который в тот момент шел из спортзала:
— У меня было настроение не очень, и подумал: «Надо отвлечься чуть-чуть». Другу отправил трек, чтобы он поугорал, так скажем. В итоге поугорали почти вся Россия, Европа и Америка.
Ребята не растерялись и выложили хит. Не прогадали: уже на следующий день в TikTok под этот звук была снята тысяча клипов. При этом «Гимн качков» стал популярен не только среди бодибилдеров и любителей мемов, но и среди звезд — российского пауэрлифтера Кирилла Сарычева, блогеров-миллионников Дани Милохина и Даши Дошик.
— Еще через день со мной связался лейбл. Поступали стандартные предложения — выпуск трека через них на определенных условиях. Соответственно, я начал сотрудничать с тем, кто первым написал, как говорится: дал слово — держи до талого («до конца» — фразеологизм, который употребляют на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. — Прим. ред.). У них неплохие условия были, я бы сказал, даже выше, чем у именитых лейблов в России. Планируем и дальше выпускать треки, — говорит Даниил.
У трека Даниила уже 50 миллионов прослушиваний. Заработанную сумму музыкант нам не раскрыл, однако ее можно прикинуть, исходя из программ монетизации. Например, на «Яндекс.Музыке» одно прослушивание стоит шесть копеек — это значит, что заработок составит 3 миллиона рублей, а если в расчет взять «VK Музыку», где стоимость прослушивания всего одна копейка, — это полмиллиона рублей.
Даниил не профессиональный спортсмен. В зал он начал ходить только после окончания школы. И, как медик, естественно, не поддерживает употребление стероидов (в отличие от персонажа песни).
Тренболон — анаболические стероиды, которые схожи с тестостероном, но в пять раз мощнее. В России препарат входит в список сильнодействующих или ядовитых веществ. За его изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта можно получить штраф или даже попасть за решетку.
— Я не пропагандирую [препарат]. В треке нет ни одного побуждающего слова: «коли», «употреби» и так далее. Там есть некий персонаж, которого я высмеиваю. Он, прибегая к спортивным добавкам, пытается добиться успеха в кратчайшие сроки. Но в контексте этого трека было бы глупо, если бы я начал рассказывать, допустим, во втором куплете, что его настигло, — объясняет Даниил.
По словам музыканта, это вещество очень опасно для организма:
— Оно может привести к риску сердечно-сосудистых заболеваний, развитию тромбов и многому другому. По сути, это своего рода химическая кастрация.
Благодаря треку студент приобрел не только полярность и деньги, но и любимую, которая после премьеры хита написала ему.
— Жизнь перевернулась с ног на голову. Появились музыкальные предложения, общение. По сути, идешь к этому всю жизнь и даже не знаешь, откуда оно выстрелит, — добавляет Даниил.