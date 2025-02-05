«Нас объединяет любовь…» SHAMAN раскрыл, что связывает его с Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в последнее время производит фурор среди своих поклонников. После развода его не раз замечали в компании главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, а сейчас певец решил раскрыть правду об их отношениях.
Несколько дней назад певец и Екатерина посетили одну из столичных школ. Там пара практически целовалась на глазах у детей и не скрывала нежных чувств друг к другу.
Это произошло в актовом зале, когда Ярослав и Екатерина стояли на сцене. Школьники аплодировали паре и кричали: «Горько!» В этот момент SHAMAN нежно прикоснулся к Мизулиной. Правда, сказать о том, был ли поцелуй на самом деле, сложно. Артист и Екатерина прикрыли губы руками, но после оба выглядели смущенно.
После этого случая певец решился рассказать подробности их отношений, но пока не стал вскрывать все карты.
— Нас объединяет любовь к России. А обо всём остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя», — поделился артист с нашими коллегами со Starhit.ru.
SHAMAN рассказал, что ему часто приписывают отношения с девушками, с которыми он появляется на публике. Но в действительности с некоторыми из них его связывают лишь деловые отношения.
Не так давно фанаты думали, что певец находится в отношениях с коллегой Соей (Асият Сайгидовой) — вместе они играют в спектакле про князя Владимира. Слухи о романе с Соей артист тоже опроверг.
Активно обсуждать личную жизнь певца начали после развода с Еленой Мартыновой. Пара была вместе семь лет, но осенью прошлого года решила развестись. Супруги сделали это без громкого скандала и разборок. SHAMAN не скрывает, что на такой шаг оба решились из-за несовпадения рабочих графиков.