«Нас объединяет любовь…» SHAMAN раскрыл, что связывает его с Мизулиной

SHAMAN'у часто приписывают отношения с девушками Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в последнее время производит фурор среди своих поклонников. После развода его не раз замечали в компании главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, а сейчас певец решил раскрыть правду об их отношениях.

Несколько дней назад певец и Екатерина посетили одну из столичных школ. Там пара практически целовалась на глазах у детей и не скрывала нежных чувств друг к другу.

Это произошло в актовом зале, когда Ярослав и Екатерина стояли на сцене. Школьники аплодировали паре и кричали: «Горько!» В этот момент SHAMAN нежно прикоснулся к Мизулиной. Правда, сказать о том, был ли поцелуй на самом деле, сложно. Артист и Екатерина прикрыли губы руками, но после оба выглядели смущенно.

Дети кричали: «Горько!» Источник: Starhit.ru / Telegram

После этого случая певец решился рассказать подробности их отношений, но пока не стал вскрывать все карты.

— Нас объединяет любовь к России. А обо всём остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя», — поделился артист с нашими коллегами со Starhit.ru.

SHAMAN рассказал, что ему часто приписывают отношения с девушками, с которыми он появляется на публике. Но в действительности с некоторыми из них его связывают лишь деловые отношения.

Не так давно фанаты думали, что певец находится в отношениях с коллегой Соей (Асият Сайгидовой) — вместе они играют в спектакле про князя Владимира. Слухи о романе с Соей артист тоже опроверг.