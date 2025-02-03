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Развлечения У SHAMAN'a новая девушка? Певец поцеловал Мизулину на глазах у школьников

У SHAMAN'a новая девушка? Певец поцеловал Мизулину на глазах у школьников

Пара пришла на концерт в московскую школу

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10 комментариев
SHAMAN продолжает плодить слухи вокруг своей личной жизни | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUSHAMAN продолжает плодить слухи вокруг своей личной жизни | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

SHAMAN продолжает плодить слухи вокруг своей личной жизни

Источник:

Сегодня SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поцеловались на глазах у толпы детей. Они были на концерте в московской школе № 1409.

Все случилось в актовом зале. Когда Ярослав и Екатерина стояли на сцене, школьники начали кричать «Горько!». SHAMAN не стал противоречить публике и прильнул к Мизулиной. Правда, точно ли был поцелуй сказать сложно. Они прикрыли губы руками, но после пара выглядела очень смущенно.

Дети кричали «Горько»

Источник:

Роман с Мизулиной Дронову приписывают уже довольно давно. Они часто появляются на мероприятиях вместе, а также снимают совместные видео в нерабочей атмосфере.

Екатерина сразу после развода SHAMAN стала намекать, что за ней ухаживает мужчина. Она даже хвасталась шикарным букетом, который она показала на видео под песню Дронова.

Певец объявил о разводе с топ-менеджером компании «МегаФон» Еленой Мартыновой в сентябре прошлого года. После этого его замечали в компании разных девушек, но доподлинно неизвестно, удалось ли кому-то из них завоевать сердце звезды.

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SHAMAN Ярослав Дронов Екатерина Мизулина Поцелуй Горько
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Комментарии
10
rodynamoya
4 минуты
какой позор -принц останется а жаба-нет!
Гость
1 час
Писали, что детей вырвало около сцены.
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