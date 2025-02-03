У SHAMAN'a новая девушка? Певец поцеловал Мизулину на глазах у школьников

Сегодня SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поцеловались на глазах у толпы детей. Они были на концерте в московской школе № 1409.
Все случилось в актовом зале. Когда Ярослав и Екатерина стояли на сцене, школьники начали кричать «Горько!». SHAMAN не стал противоречить публике и прильнул к Мизулиной. Правда, точно ли был поцелуй сказать сложно. Они прикрыли губы руками, но после пара выглядела очень смущенно.
Роман с Мизулиной Дронову приписывают уже довольно давно. Они часто появляются на мероприятиях вместе, а также снимают совместные видео в нерабочей атмосфере.
Екатерина сразу после развода SHAMAN стала намекать, что за ней ухаживает мужчина. Она даже хвасталась шикарным букетом, который она показала на видео под песню Дронова.
Певец объявил о разводе с топ-менеджером компании «МегаФон» Еленой Мартыновой в сентябре прошлого года. После этого его замечали в компании разных девушек, но доподлинно неизвестно, удалось ли кому-то из них завоевать сердце звезды.