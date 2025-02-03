У SHAMAN'a новая девушка? Певец поцеловал Мизулину на глазах у школьников

SHAMAN продолжает плодить слухи вокруг своей личной жизни Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Сегодня SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поцеловались на глазах у толпы детей. Они были на концерте в московской школе № 1409.

Все случилось в актовом зале. Когда Ярослав и Екатерина стояли на сцене, школьники начали кричать «Горько!». SHAMAN не стал противоречить публике и прильнул к Мизулиной. Правда, точно ли был поцелуй сказать сложно. Они прикрыли губы руками, но после пара выглядела очень смущенно.

Дети кричали «Горько» Источник: Starhit.ru / Telegram

Роман с Мизулиной Дронову приписывают уже довольно давно. Они часто появляются на мероприятиях вместе, а также снимают совместные видео в нерабочей атмосфере.

Екатерина сразу после развода SHAMAN стала намекать, что за ней ухаживает мужчина. Она даже хвасталась шикарным букетом, который она показала на видео под песню Дронова.