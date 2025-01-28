Китайский Новый год в 2025 году: какого числа и как его празднуют

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Если вы не выбросили елку на старый Новый год, то дождитесь уж хотя бы китайского Нового года. С его приходом 2025-й точно настанет на всей планете, а там и весна не за горами. Дата проведения этого праздника зависит от лунного календаря и постоянно меняется. Но неизменно одно — праздник всегда выпадает на вторую половину зимы. Празднуют его обычно пару недель, и в самом Китае на это время жизнь замирает, почти ничего не работает. Но отдых — не единственная традиция восточного праздника.

Когда китайский Новый год в 2025 году

Китайский Новый год обычно отмечается в промежутке между 21 января и 21 февраля и выпадает на день второго новолуния после зимнего солнцестояния. Таким образом, в 2025 году китайский Новый год приходится на 29 января.

По одной из легенд, объясняющей происхождение праздника, именно в день Нового года легендарный китайский император Шунь, живший в XXIII веке до н. э., вступил на престол, с этого момента якобы и берет свое начало традиция праздновать Новый год.

Основоположника китайского Нового года вспоминают на каждом празднике Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Есть и другая легенда. Она гласит, что в первый же день каждого года мир посещает чудовище, которое называют Нянь (в прямом переводе означает «Год»). На своем пути оно пожирает всё вокруг и уносит с собой местных жителей, в особенности детей. Однако с ним можно договориться, оставив побольше еды и отпугнув от своих домов красным цветом, яркими вспышками и громкими звуками. Отсюда и традиция отмечать китайский Новый год шумными гуляниями с фейерверками и салютами.

Символ китайского Нового года — 2025

Каждый год в соответствии с китайской традицией ассоциируется с одним из двенадцати животных, олицетворяющих определенные черты характера. Считается, что покровитель года передает их каждому рожденному под своим знаком. Кроме того, каждое животное связано с одним из пяти элементов (водой, землей, металлом, огнем, деревом) и с определенным цветом — зеленым, красным, желтым, синим или белым. Так формируется 60-летний цикл, где каждый год — это неповторяющееся сочетание животного, цвета и элемента.

Символом наступающего 2025 года по восточному календарю станет Зеленая Змея. Поэтому лучшими цветами для встречи китайского Нового года считаются все оттенки зеленого, элегантные коричневые и бежевые цвета.

Как празднуют Новый год в Китае

Новый год — особенно почитаемый праздник в Китае. Празднования в честь него продолжаются не одну неделю, и на это время закрываются практически все предприятия. Понятно, что больницы и экстренные службы продолжают свою деятельность, а кое-где через пару дней открываются банки и магазины, но производство может приостановиться на целый месяц. Поэтому многие туристы предпочитают не ездить в Китай на Новый год.

Перед встречей Нового года вся страна расцветает красным цветом. На входных дверях вывешивают полоски бумаги с парными надписями, на фасадах, деревьях и столбах — бумажные фонарики, изображения народных героев. На окнах китайских домов вместо привычных нам снежинок во время празднования Нового года можно увидеть бумажные украшения цзяньчжи — эти композиции вырезают из цельного листа красной бумаги, а основой служат изображения растений, животных и добрых духов.

Китайский Новый год — праздник не только красочный, но и шумный. Жители страны запускают в небо многочисленные салюты и фейерверки, вооружаются хлопушками и петардами и специальными бамбуковыми палочками: их подбрасывали в огонь и, сгорая, они давали громкий треск. Раньше, чтобы создать еще больше шума, жители Китая использовали всё, что под руку попадется, даже домашнюю утварь, многие следуют этой традиции до сих пор.

Китайский Новый год — праздник очень шумный Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ну и какой китайский Новый год без народных гуляний и уличных представлений? Здесь вы обязательно увидите два традиционных представления — танец Льва и танец Дракона. Исполняют их при помощи соответствующих фигур внушительных размеров. Каждую из этих конструкций приводят в движение несколько человек. Такие танцы — не только увлекательное зрелище, но и важный ритуал.

На Новый год на улицах Китая легко встретить огромных драконов. С недавнего времени они стали появляться и в России (не все граждане КНР успевают уезжать домой на праздник) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как и в России, в Китае Новый год — праздник семейный. И здесь не может быть отговорок. Даже те, кто живет и работает далеко от дома, обязательно возвращается на Новый год под родительскую крышу, где к празднику накрывают богатый стол.

В меню — традиционные пельмени цзяоцзы (считается, что чем больше их будет на новогоднем столе, тем более удачным будет год), няньгао (угощение из клейкого риса), считающееся символом грядущих перемен к лучшему, рыбные деликатесы. Рыба в Китае считается символом изобилия. Готовят ее целиком, а при подаче на стол поворачивают в сторону наиболее почитаемого и авторитетного члена семьи или гостя. Что интересно, сразу всю рыбу не съедают. За новогодним столом едят только половину, а оставшуюся часть оставляют для наступившего года. Считается, что таким образом изобилие будет сопутствовать семье весь следующий год. Также на столе в китайский Новый год можно встретить необычайно длинную лапшу. Она символизирует долголетие. Едят ее без ножа — чтобы не сократить срок своей жизни.

Подарки по китайской традиции

Правильным новогодним подарком в Китае считается красный конверт с деньгами. Их дарят всем близким и в особенности детям. С этой традицией связана легенда, согласно которой уложенные под подушку монеты защищают ребенка от демонов.

Конкретная сумма, которую можно класть в конверт, не обозначена — главное, чтобы там не было цифры 4 (в Китае она ассоциируется со смертью — по той же причине в Китае не дарят любые наборы, включающие четыре предмета). При этом наибольшее предпочтение отдается красивым новым банкнотам.

Идя в гости, с собой берут по два мандарина — это традиционный дар. Точно так же хозяева одаривают гостей, когда те уходят. Что интересно, другие подарки тоже парные — это символизирует семейную гармонию.

Празднование китайского Нового года порой напоминает большой уличный спектакль Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Существуют и определенные подарочные запреты на китайский Новый год:

Предметы белого цвета, желтые хризантемы, полотенца и часы здесь ассоциируются со смертью. К слову «дарить часы» на китайском звучит так же, как «организовывать похороны». Обувь указывает одариваемому человеку идти своей дорогой. Само словосочетание «дарить обувь» по звучанию подходит на «расставание». Так что подобный дар может стать поводом к разрыву дружеских отношений. Зеленые шляпы — подарок тоже табуированный. Потому что они означают неверность супруги.

Приметы на китайский Новый год

Пока не наступит новый год, в Китае никто не ложится спать. Считается, что уснувший упустит удачу и счастье. Эта традиция называется «сторожить год». Есть и другие приметы:

нельзя мыть голову или убираться в доме — смоешь удачу;

нельзя есть кашу — навлечешь бедность;

нельзя брать взаймы или оформлять кредиты — будут проблемы с деньгами;

запрещено пользоваться ножницами и другими острыми предметами;

слышать детский плач — к беде, поэтому малышей стараются успокоить и задобрить.

Кстати, лунный Новый год празднуют не только в Китае, но и в других странах, где пользуются восточным календарем: это Корея, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и Монголия. Китайский Новый год с удовольствием празднуют и в России. Не повсеместно, конечно, но, к примеру, в 2024 году празднование, приуроченное к 75-летию дипломатических отношений между РФ и КНР, с большим размахом прошло в Москве. И в этом году собираются его повторить.