«Мы голодали и плохо жили»: рыбак из Ярославля раскрыл изнанку съемок экстремального шоу ТВ

Ярославец принял участие в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» Источник: Alexeevnikolai / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Популярный блогер из Ярославля принял участие в экстремальном шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) на СТС. 38-летний Николай Алексеев ведет почти миллионный YouTube-канал о рыбалке. Свои выпуски он снимает в разных городах России. Ролики набирают сотни тысяч просмотров.

На ТВ-шоу ярославец решил пойти ради дочери, которая очень любит смотреть подобные программы. Николай таким образом хотел завоевать авторитет в глазах своего ребенка и заработать деньги на ее будущее. А выигрыш немаленький — 10 млн рублей.

Победить не удалось: блогер Николай Алексеев выбыл в полуфинале. В эксклюзивном интервью 76.RU он честно рассказал об обратной стороне шоу на телевидении.

Как проходил кастинг к шоу

Николай Алексеев — под номером 07 Источник: Alexeevnikolai / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Николай вспоминает, что решил участвовать в шоу спонтанно. Всё случилось весной 2024 года.

— У меня жена с дочкой любят подобные шоу. Я не фанат всех этих историй. Всё произошло незапланированно, — рассказал Николай в беседе с 76.RU. — Как-то смотрел телевизор и мне попалась реклама об отборе на кастинг в шоу на СТС. Я и телевизор-то особо не смотрю. Подумал, наверное, звезды сошлись, надо попробовать. Я нашел анкету, заполнил ее и отправил на указанную почту. Через три-четыре дня мне ответили. Это всё было где-то в апреле–мае.

Шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+) выходит на канале СТС с осени 2024 года. Звездный ведущий — блогер Дмитрий Масленников. Изначально в игру взяли 80 участников со всей России. Всех разделили на три лагеря в соответствии со стихиями земли, воды и воздуха. В своих командах они должны выжить на необитаемом острове, проходя испытания, которые им приготовили организаторы и ведущий Дмитрий Масленников. Главный выигрыш — 10 млн рублей.

Для того, чтобы попасть в шоу, необходимо было пройти несколько этапов кастинга. Всё проходило в онлайн-формате. Нужно было заполнить анкету о состоянии здоровья, пройти собеседование в видеочате и ответить на несколько опросов.

— Еще весной мне сказали, что предварительно одобрили мое участие. Съемки планировались в конце августа. Меня попросили, чтобы на этот период я освободил себя от других дел. Соответственно, я начал сдвигать все свои планы, закрывать какие-то хвосты, чтобы попробовать попасть на этот проект. В августе мне уже точно сказали, что я еду на шоу, и были названы конкретные даты съемок.

Про подготовку к съемкам

Николай — профессиональный рыбак Источник: Alexeevnikolai / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В шоу все состязания основаны на физической подготовке. Чтобы быть в хорошей форме, Николай за несколько месяцев до съемок начал заниматься спортом.

— Я начал штудировать YouTube с подобными проектами, где люди выживают в разных условиях. Читал, как разводить огонь, строить дома и другое. Когда во время кастинга заполнял анкеты, там был вопрос: «умеете ли вы плавать?». Я подумал, что, наверное, где-то что-то нужно будет проплыть. Пошел в бассейн в Ярославле. Даже нанял инструктора по плаванию, чтобы немножко прокачать свой скилл, — рассказал ярославский рыбак.

Я каждое утро стал делать зарядку, подтягиваться, ходить на турники. Чаще стал посещать тренировки по волейболу и настольному теннису. Хотелось прийти в максимально хорошее физическое состояние. Я старался всё свое свободное время направлять на физическую и умственную готовность к этому проекту. Николай Алексеев участник шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Ярославский рыбак дошел до полуфинала Источник: Михаил Панфилов / СТС











Съемки проходили в августе 2024 года в Тайланде. Проект длился месяц.

— Я понимал, что съемки и конечный монтаж, который зрители видят на экране, — не одно и то же. Но в реальности это было так. Мы участвовали в соревнованиях: кто-то выбывал, кто-то выигрывал. Для нас проходил целый день, и не один, а на экране это несколько минут времени, — поделился Николай.

Меня спрашивали, что было самым сложным для меня, так как я уже был подготовлен жить без еды, без цивилизации, без связи, поскольку я рыбак. Так вот, самое сложное для меня — это ожидание и неизвестность. Мы ни разу не знали и не угадывали, что будет дальше, кто в какой момент покинет проект. Всё было для нас неожиданностью. Николай Алексеев участник шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

«Жили практически на улице все эти дни»

Во время съемок было несколько строгих ограничений для участников. Было запрещено пользоваться телефонами, также им не говорили точное время суток. По словам Николая, приходилось по солнцу определять примерное время. Однако основным испытанием стала еда, а точнее — её нехватка.

— Проблема с едой была одной из ключевых в некоторые моменты. Не знаю, почему в самих выпусках не смогли раскрыть, что мы там голодали и плохо жили, — рассказал ярославский рыбак. — Нам выдавали небольшое количество риса и пресную воду. Это было единственное, что у нас было из еды. Всё остальное нужно было выигрывать в состязаниях. Раз в три дня проходили испытания на ресурсы. Каждый лагерь, если он побеждал, получал ящики еды на всю команду.

Бывало, мы делили печеньку на троих или растягивали ее на несколько дней. Или, например, банку консервов могли разделить на 20 человек, сосиску — на десятерых. Николай Алексеев участник шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Еще одним испытанием на шоу стали бытовые условия жизни.

— Жили практически на улице все эти дни. Крыша протекала. Когда шел косой дождь, нас заливало. Бывало, просыпаешься от того, что на тебя струя воды течет. Периодически мерзли ночью, даже при том, что там было +28 градусов. У нас не было с собой никаких теплых вещей. Я периодически надевал двое трусов, шорты, штаны, какую-нибудь ветровку, накрывался плащом на голову, надевал бандану, клал сумку под голову.

Мы не высыпались, плюс у нас свет не гасили никогда, поскольку съемки проходили 24/7. Вначале было сложно, но потом привык. Николай Алексеев участник шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

«Я ушел не проигравшим, не побежденным»

Николай отмечает, что ради дочери решил участвовать в шоу Источник: Михаил Панфилов / СТС











Блогер-рыбак Николай Алексеев из Ярославля прошел в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» до полуфинала. Но пройти в итоговый этап состязания не получилось.

— Оно не было состязанием для меня. Я практически ничего не решал. Там были люди, которые победили в предыдущих соревнованиях, а потом они соревновались между собой, и один победитель выбирал того, кто остается в проекте, а кто покинет его. Так меня и выбрали, — рассказал Николай.

Но на тот момент ярославец уже 27 дней участвовал в шоу. За это время он успел сильно устать. Поэтому первая реакция на уход из программы была радостной: наконец можно поехать домой к семье.

— Когда я достал табличку с надписью о том, что ухожу из проекта, я с одной стороны обрадовался: наконец-то свободен от всего этого и могу ехать домой! С другой стороны через какое-то время пришло осознание произошедшего, стало грустно и обидно, что я отступился в шаге от финала. Причем я ушел не проигравшим, не побежденным.

Когда проект закончился для меня и я взял телефон, был в шоке от количества сообщений. Там навалилось тысячи уведомлений. В какой-то момент я даже подумал, что, блин, было так классно без телефона, никто от тебя ничего не хотел. Николай Алексеев участник шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Участвовал в шоу ради семьи

Николай вспоминает, что первым делом позвонил жене.

— Я сразу же позвонил жене. Не хотел, чтобы моя дочка знала, что я закончил проект. Она просила меня: «папа, ты когда вернешься, ничего мне не рассказывай. Пусть для меня это будет сюрпризом». Но жена с дочкой в тот момент были вместе, так что она тоже узнала.

Выигрыш в шоу составляет 10 млн рублей. Николай планировал потратить эти средства на образование дочери.