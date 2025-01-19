Есть два Ростова: лишь настоящий житель Ярославской области отгадает, где какой. Тест

19 января 2025 года власти в Ростове Великом организовали народные гулянья в честь возвращения исторического названия.
Под конец 2024 года ярославцам вернули былое величие. Город Ростов переименовали в Ростов Великий. Обсуждение вели депутаты разного уровня, а затем — президент Владимир Путин.
Интересный факт: в 2018 году Ростов и его южного тезку Ростов-на-Дону перепутали футбольные фанаты. Болельщики из Бельгии и Мексики, собираясь на ЧМ по футболу, случайно забронировали номер в гостинице Ростова Ярославской области, хотя нужен был тот, что на Дону.
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До этого многие называли Ростов в Ярославской области Великим. Однако в официальном названии города определение не было закреплено. Обсуждения о необходимости вернуть Ростову историческое название велись несколько лет. Осенью 2023 года власти объявили голосование за переименование города. Жители региона эту инициативу восприняли неоднозначно, но все-таки поддержали.