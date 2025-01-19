Есть два Ростова: лишь настоящий житель Ярославской области отгадает, где какой. Тест

Ростова два, и их иногда путают Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Евгений Вдовин / 161.RU











19 января 2025 года власти в Ростове Великом организовали народные гулянья в честь возвращения исторического названия.

Под конец 2024 года ярославцам вернули былое величие. Город Ростов переименовали в Ростов Великий. Обсуждение вели депутаты разного уровня, а затем — президент Владимир Путин.

Интересный факт: в 2018 году Ростов и его южного тезку Ростов-на-Дону перепутали футбольные фанаты. Болельщики из Бельгии и Мексики, собираясь на ЧМ по футболу, случайно забронировали номер в гостинице Ростова Ярославской области, хотя нужен был тот, что на Дону.

А вы не перепутаете Ростовы? Чтобы в этом удостовериться, пройдите наш несложный тест с фотографиями. Еще один тест на тему городов-тезок — здесь.

ТЕСТ Пройден 140 раз Узнаете где Ростов Великий, а где тот, что на Дону? Начать тест