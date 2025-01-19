НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 748мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Очередь за святой водой
Эксперимент с лотерейными билетами
Как прошло Крещение в Ярославле
Проверки в магазинах «Светофор»
ЧП на заводе
Реконструируют «Спартаковец»
Что есть, чтобы не толстеть
Губерниев в Ярославской области
«Локомотив» обыграл «Сибирь»
Возобновили полеты в Казань
Развлечения тест Есть два Ростова: лишь настоящий житель Ярославской области отгадает, где какой. Тест

Есть два Ростова: лишь настоящий житель Ярославской области отгадает, где какой. Тест

Сможете не запутаться?

10 730
19 комментариев
Ростова два, и их иногда путают
Источник:

19 января 2025 года власти в Ростове Великом организовали народные гулянья в честь возвращения исторического названия.

Под конец 2024 года ярославцам вернули былое величие. Город Ростов переименовали в Ростов Великий. Обсуждение вели депутаты разного уровня, а затем — президент Владимир Путин.

Интересный факт: в 2018 году Ростов и его южного тезку Ростов-на-Дону перепутали футбольные фанаты. Болельщики из Бельгии и Мексики, собираясь на ЧМ по футболу, случайно забронировали номер в гостинице Ростова Ярославской области, хотя нужен был тот, что на Дону.

А вы не перепутаете Ростовы? Чтобы в этом удостовериться, пройдите наш несложный тест с фотографиями. Еще один тест на тему городов-тезок — здесь.

ТЕСТПройден 140 раз
Узнаете где Ростов Великий, а где тот, что на Дону?

До этого многие называли Ростов в Ярославской области Великим. Однако в официальном названии города определение не было закреплено. Обсуждения о необходимости вернуть Ростову историческое название велись несколько лет. Осенью 2023 года власти объявили голосование за переименование города. Жители региона эту инициативу восприняли неоднозначно, но все-таки поддержали.

ПО ТЕМЕ
Ростов-на-Дону Ростов Великий Тест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
276585722
21 октября 2023, 08:40
Опрятных и ухоженных улиц и газонов в Яр.области нет.По ним и отличила два города.10/10
Гость
21 октября 2023, 17:02
Нет, не 2 Ростова, и никакого Ростова южного: есть Ростов и Ростов-на-Дону, и всего-то надо называть их правильно. Жители Ростова-на-Дону даже не знают, в честь кого назван их город, и постоянно воруют название у Ростова. Корреспонденты, похоже, тоже плохо историю знают. К тому же Ростова Великого пока еще нет, так назывался город в прошлом, пишите правильно, так как сейчас официально, а не народное название.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление