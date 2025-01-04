«Перемены неизбежны»: нумеролог рассказала, что нас ждет в 2025 году

Нумерологический прогноз на 2025 год Источник: Сеть городских порталов











Согласно нумерологии, 2025 год символизирует окончание значимого девятилетнего цикла и начало нового этапа. Что это значит и каких событий ждать в будущем году, рассказала 76.RU нумеролог из Ярославля Екатерина Климова.

— Наступающий 2025 год обещает удивить нас насыщенностью событий. Практически каждый встретится с ситуациями, которые потребуют внутренней мудрости и опоры на себя. В противном случае агрессия, непонимание и конфликты гарантированы, — отметила Екатерина Климова.

Для обеспечения гармонии в наступающем году надо быть готовыми к изменениям и принятию всего нового. Как отмечает нумеролог, в 2025-м придется расстаться с привычным укладом жизни. Рекомендуется начать год с очищения своего пространства от лишних вещей.

— Перемены неизбежны, поэтому важно осознанно завершать всё то, что уже изживает себя, во всех сферах жизни. И чтобы впустить новое, необходимо дать этому место. Начать можно с самого простого — с уборки и очищения вашей квартиры или дома, — порекомендовала нумеролог Екатерина Климова. — Выбросьте старые вещи, наведите порядок в ящиках, косметичках и др. Также следует очистить электронную почту, удалить старые файлы в телефоне.

После уборки и очищения пространства вокруг себя стоит перейти к наведению порядка в мыслях.

— Рассмотрите свою жизнь, спросите себя: «А чего я больше не хочу в работе, в отношениях, дружбе и других сферах?» Выпишите на бумагу все ответы и постепенно идите к этому. Для тех, кто не захочет самостоятельно управлять своим выбором, жизнь даст ситуации с завершением, которые воспримутся болезненно. Например, спонтанное увольнение, расставание и др., — отметила нумеролог.

Чего ждать от 2025 года

Нумеролог Екатерина Климова рекомендует в 2025 году особое внимание уделить своему телу и здоровью.

— Чтобы не копить агрессию и раздражение внутри себя, следует регулярно выполнять активные упражнения. Любой спорт в этом поможет. Также важно держать баланс труда и отдыха, помогать телу и психике расслабляться. Рекомендуется принимать ванну с солью, ходить на массаж, слушать расслабляющую музыку и медитировать. Всё это поможет не только расслабиться, но и делать верные для вас выборы из спокойного состояния, — отмечает эксперт по числам.

Будущий год можно назвать волшебным в плане исполнения мечтаний и стремлений.

— У некоторых завершится долгое ожидание и исполнятся наконец заветные желания. То есть, если уже несколько лет вы пытались осуществить мечту, но никак не получалось, 2025 год поможет в этом. У кого-то родятся долгожданные детки, кто-то узаконит брак и закроет кредит, например, — поделилась Екатерина Климова.

Высока вероятность большого количества катаклизмов на планете в 2025 году: пожары, наводнения. Будут происходить масштабные события, которые многих заставят потревожиться. Екатерина Климова нумеролог

Как рассчитать, что еще принесет 2025 год

Индивидуальный прогноз на 2025 год можно высчитать по дате рождения. По схеме нумеролога Екатерины Климовой надо сложить день и месяц рождения. Прибавить к нему 9 и довести получившийся показатель до однозначного числа.

Например, ваша дата рождения 23.10.1989. Складываем дату и месяц рождения. Получается: 2 + 3 + 1 + 0 = 6. К получившемуся значению прибавляем 9 (так как 2025 = 2 + 0 + 2 + 5). Выходит: 6 + 9 = 15. Доводим до однозначного числа: 1 + 5 = 6. Это и есть цифра личного цикла.

Здесь важно отметить, что личный цикл начинается со дня рождения в новом году.

Расшифровка чисел личного цикла

1 — время сеять семена и направлять свое внимание на те сферы, которые вы хотите взрастить в ближайшие годы. Смело начинайте новое, проявляйтесь, заявляйте о себе. Не уходите в обиды и конфликты, время для налаживания отношений с мужчинами, отцом.

2 — период, который проверяет, как вы можете коммуницировать и быть в паре с кем-то. Ключевая тема — отношения. Соглашайтесь на предложения от других людей. Проводите больше времени с мамой. Чаще контактируйте с водой, это будет помогать при тревогах, страхах и усталости.

3 — период здорового эгоизма. Путешествуйте, проявляйте креатив. В этом цикле можно вкладывать финансы в свое дело. Обучайтесь и обучайте, 2025 год — прекрасный период для этого.

4 — период финансового роста, материальных приобретений. В этом цикле чаще закрываются кредиты, долги и другие финансовые обязательства. Отлично вводить правильные привычки в свою жизнь и начать изучение иностранных языков.

5 — прекрасный период для расширения возможностей, главное — не распыляться на много дел сразу. Хорошо быть на виду, выступать, развивать голос, речь.

6 — период, когда налаживаются отношения, улучшается комфорт в жизни. Совершайте крупные покупки, украшайте себя и дом. Важно не сравнивать себя с другими.

7 — период переосмысления и уединения. Хорошо изучать психологию, чаще быть на природе, вести дневник. Может захотеться уехать одной/одному в отпуск.

8 — период труда, активной деятельности, финансов. Важно быть честным, ответственным, организованным и трудолюбивым. Не давайте пустых обещаний, и энергия Сатурна будет щедра на подарки.

9 — завершающий цикл, отпускайте всё изжившее себя, наводите порядок в доме, расставайтесь с нелюбимой работой и людьми. Занимайтесь спортом, уделяйте больше внимания телу и расслаблению.