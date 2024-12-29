«Найди меня!»: актер Александр Петров рассказал, как познакомился с женой

28 декабря вышел выпуск проекта Светланы Бондарчук «Света вокруг света» (18+), в котором 35-летний актер из Ярославской области Александр Петров показал свой новый дом и рассказал, как познакомился с женой Викторией.
Дом в элитном поселке
Собственно, местом интервью и стало новое жилье актера. Дом находится в поселке Ильинские Холмы. По словам Александра Петрова, дом еще обустраивается, но уже скоро он вместе с молодой супругой Викторией заедет в него.
— Здесь очень вкусный воздух. Мы всегда хотели, чтобы были сосны, лес. Влюбились в это место и решили купить дом, — рассказал актер.
«Ильинские холмы» — это коттеджный поселок премиум-класса на западе Московской области. С трех сторон он окружен лесом. В поселке около трех десятков домов, спроектированных в современном стиле с помощью архитектурного бюро из Германии. На сайте «Циан» указано, что стоимость домов в поселке варьируется от 65 до 210 миллионов рублей.
Как познакомился с женой
Александр рассказал, как познакомился с женой Викторией, с которой расписался осенью 2023 года. Встреча с будущей избранницей произошла в одном из московских кафе.
— Я поехал к друзьям на ужин. Всё началось со взгляда. Я не понимал, как подойти, что сказать. Викина подруга захотела со мной сфотографироваться. Мы фотографируемся, а я смотрю на Вику. Я думал, может, Вика тоже захочет. А Вика очень стеснительный человек, говорила: «Не буду, зачем?» И Таня, моя любимая теща, ей сказала: «Вика, иди сфотографируйся». Я не мог понять, как обменяться контактом. Я не взял телефон. А когда уходил, ничего другого не придумал, как, проходя мимо их компании, пристально глядя на нее, сказал: «Хорошего вечера!» В этом было: «Найди меня, меня несложно найти. Ты должна быть умной девочкой, напиши мне!» И она написала: «Александр, спасибо за фотографию», — рассказал актер в интервью.
Пара расписалась довольно быстро после знакомства.
— Мы дома о чем-то разговаривали. Я говорю: «Давай, выходи за меня замуж. Кольца пока нет». На следующий день мы поехали в загс. Не было ни одной мысли сомнения ни у меня, ни у нее. На следующий день после загса я позвонил маме. Сказал: «Я женился». А они с Викой тогда еще не были знакомы. Мама такая: «Сыночек, я тебя поздравляю!» Это та ситуация, когда у тебя нет ни малейшего сомнения в том, что ты делаешь. Потому что ты четко понимаешь, что это твоя любимая женщина, твой соратник, твой друг, — объяснил Петров.
По словам актера, он почти сразу почувствовал, что Виктория — его человек:
— Какая-то животная интуиция говорит, что это так, не надо ничего ждать.
Пышную свадьбу пара сыграла через несколько месяцев после официальной регистрации брака.
Роль мужа, по признанию актера, ему нравится.
— Это кайф. Я когда-то был из тех людей, которые говорили: какая разница — муж и жена или парень с девушкой. Нет, разница есть. Это другой статус, всё другое. Вы строите семью, и это на века, на всю жизнь. И это столько аккумулирует энергии внутри меня, — поделился Петров.
Также Петров прокомментировал и беременность супруги:
— Мне кажется, мы самые счастливые люди на планете, через какое-то время нас будет трое. Это невероятный кайф!
Кто такие Александр Петров и его жена
Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)). Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+). Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает самый популярный актер России. Виктории в момент знакомства с Петровым было 22 года. Она никак не связана с шоу-бизнесом.
Про Новый год
Также Александр рассказал в интервью, что очень любит Новый год.
— Всегда относился к этому празднику с трепетом. Всегда загадываю желания. До сих пор. В 12 часов внутри себя говорю, что хочу, о своих мечтах. Я в это верю. Все желания сбывались, — откровенно рассказал он.
Про Переславль
Про Переславль-Залесский, как место, где до сих пор живут его родители, родные, Александр Петров говорит с любовью.
— В Переславле я жил как у Христа за пазухой, в любви, — поделился он со Светланой Бондарчук.
Плещеево озеро актер назвал одним из самых любимых мест в России.