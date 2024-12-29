«Найди меня!»: актер Александр Петров рассказал, как познакомился с женой

Сейчас Александр Петров с женой ждут первенца Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











28 декабря вышел выпуск проекта Светланы Бондарчук «Света вокруг света» (18+), в котором 35-летний актер из Ярославской области Александр Петров показал свой новый дом и рассказал, как познакомился с женой Викторией.

Дом в элитном поселке

Собственно, местом интервью и стало новое жилье актера. Дом находится в поселке Ильинские Холмы. По словам Александра Петрова, дом еще обустраивается, но уже скоро он вместе с молодой супругой Викторией заедет в него.

— Здесь очень вкусный воздух. Мы всегда хотели, чтобы были сосны, лес. Влюбились в это место и решили купить дом, — рассказал актер.

Актер встретил Светлану Бондарчук при въезде в поселок Источник: Выпуск программы «Света вокруг света» от 28.12.2024











«Ильинские холмы» — это коттеджный поселок премиум-класса на западе Московской области. С трех сторон он окружен лесом. В поселке около трех десятков домов, спроектированных в современном стиле с помощью архитектурного бюро из Германии. На сайте «Циан» указано, что стоимость домов в поселке варьируется от 65 до 210 миллионов рублей.

Так выглядит кухня в новом доме Александра Петрова А это одна из спален. Судя по всему — детская Дом двухэтажный с лестницей внутри Еще один из интерьеров, в котором проходили съемки 1 из 4 Так выглядит кухня в новом доме Александра Петрова Источник: Выпуск программы «Света вокруг света» от 28.12.2024

Как познакомился с женой

Александр рассказал, как познакомился с женой Викторией, с которой расписался осенью 2023 года. Встреча с будущей избранницей произошла в одном из московских кафе.

— Я поехал к друзьям на ужин. Всё началось со взгляда. Я не понимал, как подойти, что сказать. Викина подруга захотела со мной сфотографироваться. Мы фотографируемся, а я смотрю на Вику. Я думал, может, Вика тоже захочет. А Вика очень стеснительный человек, говорила: «Не буду, зачем?» И Таня, моя любимая теща, ей сказала: «Вика, иди сфотографируйся». Я не мог понять, как обменяться контактом. Я не взял телефон. А когда уходил, ничего другого не придумал, как, проходя мимо их компании, пристально глядя на нее, сказал: «Хорошего вечера!» В этом было: «Найди меня, меня несложно найти. Ты должна быть умной девочкой, напиши мне!» И она написала: «Александр, спасибо за фотографию», — рассказал актер в интервью.

Пара расписалась довольно быстро после знакомства.

— Мы дома о чем-то разговаривали. Я говорю: «Давай, выходи за меня замуж. Кольца пока нет». На следующий день мы поехали в загс. Не было ни одной мысли сомнения ни у меня, ни у нее. На следующий день после загса я позвонил маме. Сказал: «Я женился». А они с Викой тогда еще не были знакомы. Мама такая: «Сыночек, я тебя поздравляю!» Это та ситуация, когда у тебя нет ни малейшего сомнения в том, что ты делаешь. Потому что ты четко понимаешь, что это твоя любимая женщина, твой соратник, твой друг, — объяснил Петров.

Александр и Виктория расписались буквально через несколько встреч после знакомства Источник: actorsashapetrov / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











По словам актера, он почти сразу почувствовал, что Виктория — его человек:

— Какая-то животная интуиция говорит, что это так, не надо ничего ждать.

Пышную свадьбу пара сыграла через несколько месяцев после официальной регистрации брака.

Пышную свадьбу пара сыграла через несколько месяцев после регистрации Источник: Филипп Киркоров / Instagram (деятельность соцсети запрещена в России, компания Meta, куда она входит, признана в РФ экстремистской и запрещена)

Роль мужа, по признанию актера, ему нравится.

— Это кайф. Я когда-то был из тех людей, которые говорили: какая разница — муж и жена или парень с девушкой. Нет, разница есть. Это другой статус, всё другое. Вы строите семью, и это на века, на всю жизнь. И это столько аккумулирует энергии внутри меня, — поделился Петров.

Также Петров прокомментировал и беременность супруги:

— Мне кажется, мы самые счастливые люди на планете, через какое-то время нас будет трое. Это невероятный кайф!

В декабре Петров выложил фото с беременной супругой Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кто такие Александр Петров и его жена Узнать Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)). Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+). Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает самый популярный актер России. Виктории в момент знакомства с Петровым было 22 года. Она никак не связана с шоу-бизнесом.

Про Новый год

Также Александр рассказал в интервью, что очень любит Новый год.

— Всегда относился к этому празднику с трепетом. Всегда загадываю желания. До сих пор. В 12 часов внутри себя говорю, что хочу, о своих мечтах. Я в это верю. Все желания сбывались, — откровенно рассказал он.

Про Переславль

Про Переславль-Залесский, как место, где до сих пор живут его родители, родные, Александр Петров говорит с любовью.

— В Переславле я жил как у Христа за пазухой, в любви, — поделился он со Светланой Бондарчук.