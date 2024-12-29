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Развлечения «Найди меня!»: актер Александр Петров рассказал, как познакомился с женой

«Найди меня!»: актер Александр Петров рассказал, как познакомился с женой

Виктория после первой встречи написала ему в соцсетях

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5 комментариев

Сейчас Александр Петров с женой ждут первенца

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28 декабря вышел выпуск проекта Светланы Бондарчук «Света вокруг света» (18+), в котором 35-летний актер из Ярославской области Александр Петров показал свой новый дом и рассказал, как познакомился с женой Викторией.

Дом в элитном поселке

Собственно, местом интервью и стало новое жилье актера. Дом находится в поселке Ильинские Холмы. По словам Александра Петрова, дом еще обустраивается, но уже скоро он вместе с молодой супругой Викторией заедет в него.

— Здесь очень вкусный воздух. Мы всегда хотели, чтобы были сосны, лес. Влюбились в это место и решили купить дом, — рассказал актер.

Актер встретил Светлану Бондарчук при въезде в поселок

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«Ильинские холмы» — это коттеджный поселок премиум-класса на западе Московской области. С трех сторон он окружен лесом. В поселке около трех десятков домов, спроектированных в современном стиле с помощью архитектурного бюро из Германии. На сайте «Циан» указано, что стоимость домов в поселке варьируется от 65 до 210 миллионов рублей.

Так выглядит кухня в новом доме Александра Петрова

А это одна из спален. Судя по всему — детская

Дом двухэтажный с лестницей внутри

Еще один из интерьеров, в котором проходили съемки

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Так выглядит кухня в новом доме Александра Петрова

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Как познакомился с женой

Александр рассказал, как познакомился с женой Викторией, с которой расписался осенью 2023 года. Встреча с будущей избранницей произошла в одном из московских кафе.

— Я поехал к друзьям на ужин. Всё началось со взгляда. Я не понимал, как подойти, что сказать. Викина подруга захотела со мной сфотографироваться. Мы фотографируемся, а я смотрю на Вику. Я думал, может, Вика тоже захочет. А Вика очень стеснительный человек, говорила: «Не буду, зачем?» И Таня, моя любимая теща, ей сказала: «Вика, иди сфотографируйся». Я не мог понять, как обменяться контактом. Я не взял телефон. А когда уходил, ничего другого не придумал, как, проходя мимо их компании, пристально глядя на нее, сказал: «Хорошего вечера!» В этом было: «Найди меня, меня несложно найти. Ты должна быть умной девочкой, напиши мне!» И она написала: «Александр, спасибо за фотографию», — рассказал актер в интервью.

Пара расписалась довольно быстро после знакомства.

— Мы дома о чем-то разговаривали. Я говорю: «Давай, выходи за меня замуж. Кольца пока нет». На следующий день мы поехали в загс. Не было ни одной мысли сомнения ни у меня, ни у нее. На следующий день после загса я позвонил маме. Сказал: «Я женился». А они с Викой тогда еще не были знакомы. Мама такая: «Сыночек, я тебя поздравляю!» Это та ситуация, когда у тебя нет ни малейшего сомнения в том, что ты делаешь. Потому что ты четко понимаешь, что это твоя любимая женщина, твой соратник, твой друг, — объяснил Петров.

Александр и Виктория расписались буквально через несколько встреч после знакомства

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По словам актера, он почти сразу почувствовал, что Виктория — его человек:

— Какая-то животная интуиция говорит, что это так, не надо ничего ждать.

Пышную свадьбу пара сыграла через несколько месяцев после официальной регистрации брака.

Пышную свадьбу пара сыграла через несколько месяцев после регистрации

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Роль мужа, по признанию актера, ему нравится.

— Это кайф. Я когда-то был из тех людей, которые говорили: какая разница — муж и жена или парень с девушкой. Нет, разница есть. Это другой статус, всё другое. Вы строите семью, и это на века, на всю жизнь. И это столько аккумулирует энергии внутри меня, — поделился Петров.

Также Петров прокомментировал и беременность супруги:

— Мне кажется, мы самые счастливые люди на планете, через какое-то время нас будет трое. Это невероятный кайф!

В декабре Петров выложил фото с беременной супругой

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Кто такие Александр Петров и его жена

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)). Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+). Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает самый популярный актер России. Виктории в момент знакомства с Петровым было 22 года. Она никак не связана с шоу-бизнесом.

Про Новый год

Также Александр рассказал в интервью, что очень любит Новый год.

— Всегда относился к этому празднику с трепетом. Всегда загадываю желания. До сих пор. В 12 часов внутри себя говорю, что хочу, о своих мечтах. Я в это верю. Все желания сбывались, — откровенно рассказал он.

Про Переславль

Про Переславль-Залесский, как место, где до сих пор живут его родители, родные, Александр Петров говорит с любовью.

— В Переславле я жил как у Христа за пазухой, в любви, — поделился он со Светланой Бондарчук.

Плещеево озеро актер назвал одним из самых любимых мест в России.

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Александр Петров Актер Светлана Бондарчук
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Комментарии
5
Гость
1 час
..актер Александ Петров рассказал как он развелся с женой..
Гость
2 часа
Ну надо же...
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