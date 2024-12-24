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Развлечения 12-летний барабанщик из Ярославля покорил звездное жюри в шоу на федеральном канале. Видео

12-летний барабанщик из Ярославля покорил звездное жюри в шоу на федеральном канале. Видео

Тимофей Телешев выступил на сцене перед сотнями зрителей

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6 комментариев

Тимофея в зале поддерживали родные

Источник:

Юный барабанщик из Ярославля блеснул музыкальным талантом на шоу «Синяя птица» (0+), которое транслирует федеральный телеканал «Россия 1». 12-летний Тимофей Телешев приехал на конкурс в сопровождении семьи.

«Синяя птица» — всероссийский конкурс юных талантов, который транслируют на ТВ. Выпуски выходят в эфир каждое воскресенье. В жюри шоу — ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, а также актеры театра и кино Марина Неёлова, Сергей Безруков и Евгений Миронов.

Участники показывают разные номера: художественную гимнастику, вокальные выступления и другие. Победителю достанется памятная статуэтка «Перо синей птицы» и денежный приз в миллион рублей. А лучшие педагоги и наставники участников получат специальный грант.

Отец Тимофея Леонид рассказал, что мальчик с детства интересуется музыкой. Любовь к инструментам в семье переходит из поколения в поколение: Леониду ее привили родители. Папа Тимофея в детстве тоже играл на барабанах, его первой установкой стали крышки от кастрюль, по которым он бил ветками от веника.

— Я мечтал и хотел, чтобы ребенок пошел, скажем так, по моим где-то стопам. В шесть лет он сам стал присаживаться на ударную установку. Что-то стучать, — рассказал Леонид.

Папа Тимофея поддерживает стремление сына к музыкальным достижениям

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Сам юный музыкант говорит: отец его очень поддерживает. Не проходит ни одного выступления без присутствия родителя в зале.

— Мы с папой — команда, я без него никуда. На все концерты я только с ним. Сейчас каждый день занимаюсь с папой в студии вместе, — признался Тимофей. 

<p>Леонид Телешев</p><p>Леонид Телешев</p>

Он переплюнул меня, когда, наверное, он уже был во втором классе музыкальной школы. Мне уже было стыдно садиться за установку, у меня такого таланта не было, это 100%.

На шоу Тимофей зажег. Он исполнил драйвовое барабанное соло, в моменте задействовав ноги. Звездное жюри восторженно свистело со своих мест и одобрительно кивало.

Тимофею удалось впечатлить членов жюри

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После выступления ведущая шоу Дарья Златопольская восторженно произнесла:

 — Тимофей, ну ты зажег!

— Откуда ты такой взялся? — подключился один из членов жюри, известный пианист-виртуоз Денис Мацуев. — Ты в Ярославле живешь?

— Да, — скромно ответил Тимофей.

Пианист оценил талант юного ярославца

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Затем Денис Мацуев спросил у парня про любимых барабанщиков, а затем протянул:

— В Ярославле, говоришь, живешь… Мы туда в марте с фестивалем приезжаем, в этот замечательный город. Я тебя приглашаю на наш джазовый концерт. Вместе обязательно там сыграем. А может быть, и раньше.

После на сцену вышла семья Тимофея. Они угостили ведущую и членов жюри печеньем и исполнили любимую песню главы семейства и его жены «Я люблю тебя до слез» (6+) Александра Серова.

Семья Тимофея исполнила песню вместе

Источник:

Чтобы Тимофей прошел в финал, он должен набрать достаточное количество зрительской поддержки. Для этого предлагают отправить код на специальный номер. Посмотреть выпуск полностью можно здесь.

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Барабанщик Шоу Музыкант Подросток Синяя птица Денис Мацуев
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Комментарии
6
Гость
4 часа
Тимофей молодец))) 👏
Гость
3 часа
Талантищё!
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