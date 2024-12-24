12-летний барабанщик из Ярославля покорил звездное жюри в шоу на федеральном канале. Видео

Тимофея в зале поддерживали родные Источник: «Синяя Птица» (0+), телеканал «Россия 1», выпуск от 22 декабря 2024 года











Юный барабанщик из Ярославля блеснул музыкальным талантом на шоу «Синяя птица» (0+), которое транслирует федеральный телеканал «Россия 1». 12-летний Тимофей Телешев приехал на конкурс в сопровождении семьи.

«Синяя птица» — всероссийский конкурс юных талантов, который транслируют на ТВ. Выпуски выходят в эфир каждое воскресенье. В жюри шоу — ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, а также актеры театра и кино Марина Неёлова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Участники показывают разные номера: художественную гимнастику, вокальные выступления и другие. Победителю достанется памятная статуэтка «Перо синей птицы» и денежный приз в миллион рублей. А лучшие педагоги и наставники участников получат специальный грант.

Отец Тимофея Леонид рассказал, что мальчик с детства интересуется музыкой. Любовь к инструментам в семье переходит из поколения в поколение: Леониду ее привили родители. Папа Тимофея в детстве тоже играл на барабанах, его первой установкой стали крышки от кастрюль, по которым он бил ветками от веника.

— Я мечтал и хотел, чтобы ребенок пошел, скажем так, по моим где-то стопам. В шесть лет он сам стал присаживаться на ударную установку. Что-то стучать, — рассказал Леонид.

Папа Тимофея поддерживает стремление сына к музыкальным достижениям Источник: «Синяя Птица» (0+), телеканал «Россия 1», выпуск от 22 декабря 2024 года











Сам юный музыкант говорит: отец его очень поддерживает. Не проходит ни одного выступления без присутствия родителя в зале.

— Мы с папой — команда, я без него никуда. На все концерты я только с ним. Сейчас каждый день занимаюсь с папой в студии вместе, — признался Тимофей.

Он переплюнул меня, когда, наверное, он уже был во втором классе музыкальной школы. Мне уже было стыдно садиться за установку, у меня такого таланта не было, это 100%. Леонид Телешев отец Тимофея

На шоу Тимофей зажег. Он исполнил драйвовое барабанное соло, в моменте задействовав ноги. Звездное жюри восторженно свистело со своих мест и одобрительно кивало.

Тимофею удалось впечатлить членов жюри Источник: «Синяя Птица» (0+), телеканал «Россия 1», выпуск от 22 декабря 2024 года

После выступления ведущая шоу Дарья Златопольская восторженно произнесла:

— Тимофей, ну ты зажег!

— Откуда ты такой взялся? — подключился один из членов жюри, известный пианист-виртуоз Денис Мацуев. — Ты в Ярославле живешь?

— Да, — скромно ответил Тимофей.

Пианист оценил талант юного ярославца Источник: «Синяя Птица» (0+), телеканал «Россия 1», выпуск от 22 декабря 2024 года











Затем Денис Мацуев спросил у парня про любимых барабанщиков, а затем протянул:

— В Ярославле, говоришь, живешь… Мы туда в марте с фестивалем приезжаем, в этот замечательный город. Я тебя приглашаю на наш джазовый концерт. Вместе обязательно там сыграем. А может быть, и раньше.

После на сцену вышла семья Тимофея. Они угостили ведущую и членов жюри печеньем и исполнили любимую песню главы семейства и его жены «Я люблю тебя до слез» (6+) Александра Серова.

Семья Тимофея исполнила песню вместе Источник: «Синяя Птица» (0+), телеканал «Россия 1», выпуск от 22 декабря 2024 года









