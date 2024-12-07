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Развлечения «Не на ту напали»: ярославская телеведущая Елена Летучая показала смешные ролики из личного архива. Видео

«Не на ту напали»: ярославская телеведущая Елена Летучая показала смешные ролики из личного архива. Видео

Кадры смонтировала ее лучшая подруга на день рождения

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9 комментариев

Елена провела день рождения в компании друзей

Источник:

5 декабря известная ведущая из Ярославля Елена Летучая отметила свой 46-й день рождения. В соцсетях звезда опубликовала новое фото с короткой записью:

— Годы, может, и возьмут свое! Но не на ту они напали!

Летучая — любительница путешествий. Еще пару недель назад она отдыхала на дорогом курорте на Мальдивах со своей мамой. После — была в отпуске в Париже. Но на день рождения вернулась в Москву.

В одном из столичных заведений с видом на Кремль Летучая собрала своих звездных друзей. В начале вечера прошло поэтическое выступление Александра Цыпкина, а после — само застолье.

Кто такая Елена Летучая?

Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. Когда Елене было 8, она вместе с родителями переехала в город Тынду Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Летучая — финансист. И даже несколько лет работала по специальности. Но в 2008 году решила порвать с финансовой деятельностью и поступила в школу телевидения «Останкино» на специальность «телерадиоведущая». В 2010 году, окончив учебу, начала работать на телевидении. Попробовала себя в разных проектах.

Популярность Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где она проверяла качество услуг заведений. До 2017 года Летучая также была продюсером развлекательного телеканала. Сейчас она работает с другими проектами.

Елена замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого двое детей от предыдущих браков. Пара поженилась в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Собственных детей у ведущей нет. Увлечения Елены — рисование, серфинг, йога, верховая езда, бег, роликовые коньки, горные лыжи. Кроме того, ярославна много путешествует.

Кадры со дня рождения Елены Летучей

Источник:

На дне рождения Елены Летучей были замечены: стилист Влад Лисовец, блогеры Мария Кравцова и Евгений Фист и другие.

Близкая подруга телеведущей, продюсер Ирина Саютина, подготовила сюрприз для Летучей. Она собрала из личного архива смешные кадры с ней и смонтировала их в трогательный ролик.

— Есть у одной моей подруги традиция — собирать небольшие видео про меня на день рождения! Цензуру ролик прошел, наслаждайтесь Леной, которую знают друзья! — подписала ролик телеведущая.

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Видеосюрприз от подруги Елены Летучей

Источник:

Ранее Летучая не раз высказывалась, что не стесняется своего возраста. Мысли о старости ее не отягощают. К цифрам телеведущая относится по-философски. Подробнее — в этом тексте.

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Елена Летучая Телеведущая Звезда День рождения
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Комментарии
9
Гость
2 часа
Тошнит от неё🤮
MORFIN
2 часа
Кристина Геворкян пиарит не нужную телеведущую? странно
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