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Развлечения «И чтоб — береза после нас!..» О чем тоска и надежда Александра Бастрыкина как поэта-песенника

«И чтоб — береза после нас!..» О чем тоска и надежда Александра Бастрыкина как поэта-песенника

Глава Следственного комитета России раскрылся людям с другой стороны

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1 комментарий

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на премьере фильма о Тарковском с актером Николаем Бурляевым — творческим людям есть о чем поговорить

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В середине ноября Александр Бастрыкин начал вести YouTube-канал под названием «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика». Кроме лекций и документальных зарисовок об истории уголовного розыска, здесь опубликованы песни, тексты которых написал глава Следственного комитета России. Для сервиса, пережившего в России нешуточное замедление, это, безусловно, добрый знак. То же можно сказать и о песнях на слова Бастрыкина: они о добром и вечном.

О том, что Александр Бастрыкин — автор не только стихов, но и песен, известно давно. Весной 2023 года четыре композиции на слова Бастрыкина пользователи обнаружили на стриминговых сервисах недружественных США — Amazon Music и Tidal. Зарубежные ценители музыки получили доступ к лирическим трекам «Куда же девается нежность?», «Белые ночи…», «Завихрения» и «Зачем приходит март на нашу землю». Соавторами главы СК стали бард Николай Шершень, кавер-группа «Жара» и композитор Игорь Дзреев.

В композиции, которую исполняет Николай Шершень, лирический герой ищет ответы на мучающий его вопрос:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Куда же девается нежность?

И светлые платья в цвету?

И в чувствах святая неспешность

И звездный полет в высоту.

Где Алого паруса отблеск?

Где Грей и свиданья с Ассоль?

Где в детских мечтаниях проблеск?

Где добрый и мудрый Король?

Ответ — в возвращении к истокам:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Пусть юным Венера подскажет,

Да здравствует в чувствах прогресс!

Но время скорей возвращает

Эпоху прекрасных принцесс!

И пусть возрождается нежность,

Приходит ее ренессанс.

И с ней возвращается верность

и нежный старинный романс!..

Вальс на музыку композитора Игоря Дзреева вполне можно исполнять в школах во время последнего звонка:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

В марте рождаются первые звёзды,

Первые звуки весны…

В марте рождаются вешние грезы

Чувства безмерно нежны…

В марте уходят коварные зимы,

Сполохи дальних тревог…

В марте мы снова любовью хранимы,

Звонок любви родничок…

Песня «Завихрения» — это уже драма зрелого человека:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Я ищу тебя в образах многих,

Возрождаюсь, когда нахожу.

Если нет, — я в сражениях жестоких

В штыковые атаки хожу!..

Все движения, мысли, идеи

В завихрениях находят тебя!

Если нет, — мои мысли, как змеи,

Больно жалят, терзая меня!

От чего же находки зависят?..

Автор перебирает множество вариантов ответа, ни один из которых его не удовлетворяет:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

От парадов планетной системы?

От парящих вдали журавлей?

От того, что замучили мемы?

От безумия белых ночей?..

Но лирический герой не теряется в тенетах своих сомнений и метаний. Напротив, выход есть, и он — в единении с любимой:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Это высший момент оптимизма!

Вера в счастье грядущих эпох!

Это миг понимания Смысла,

Что спасут не стенания и вздох!..

Это вера, что в цвет Мироздания

Попадёт и твой алый Цветок,

И в потоке Любви и Создания

Я увижу его Лепесток!..

Этот и следующий тексты можно найти в интернете под псевдонимом Витольд Вышнеградский. Песня предназначена для исполнения под семиструнную гитару.

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Белые ночи проходят так быстро,

Сердце тревожит их бег.

Словно их гонит мечта роялиста

Таинства спрятать навек…

В этом тексте уже чувствуется переход от романтической лирики к теме патриотизма:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Чтобы в походах морские пучины

Не поглотили мечты,

Будем всесильны — ведь мы же мужчины!

Будем с штормами на «ты»!

8 мая 2023 года клип на песню «А зори здесь тихие были» опубликовал официальный телеграм-канал «Информационный центр СК России».

На сегодняшний день там можно найти в общей сложности десять оригинальных песен на слова Бастрыкина.

В их числе патриотические композиции «Морская, Балтийская!», «Ленинградские женщины», «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!», опубликованная 23 февраля 2024 года песня «Мы победим! Мы выстоим! Мы сможем!», «Ветераны! Не уходите!», «Открою окна Балтике навстречу!», городская лирика «Я скучаю по городу!» и лирика любовная — «Я пишу, а ты опять молчишь».

Песня «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!» — одна из двух, опубликованных на данный момент в YouTube-канале автора. Вначале автор благодарит город за его подвиг, а потом обращается к своим коллегам:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Поживем ещё, братцы! На Невском просторе!

И подарим мальчишкам УГРО наш совет:

Надо жить на включённом до боли моторе!

И готовым за дело держать свой ответ,

Что б прожили вы жизнь, как и все ленинградцы,

Жили честно, трудились во имя ДОБРА!

Пусть же те, кто теперь будет следом, как братцы!

Помнит наше всегда — ПОБЕДИМ, ОПЕРА!

Венчает коллекцию песен композиция «Ленинградский уголовный розыск», которую вполне можно отнести к жанру «гимн профессии».

Названия песен, в которых часто используется восклицательный знак, полностью отражают их настроение. Музыку на такие слова следует слушать стоя:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Опять Октябрь! Мы снова вместе!

Пришла желанная пора!

Пусть не цветут здесь эдельвейсы

Но нас — немало! Мы — гора!

Мы ленинградцы! Офицеры!

И черт нам здесь — не сват, не брат!

Ведь мы с тобой милиционеры

И если что — мы на захват!

Надо отметить, что в исходном тексте был еще один куплет — про ковид. Но его сократили, видимо, за потерей актуальности:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

Нас пандемия не задушит,

Коронавирус — не убьёт!

Короны тень нас не заглушит

И флаг Победы не сорвёт!

Как и в других текстах автора, здесь есть оптимистическая — и не лишенная самоиронии — точка выхода:

<p>Александр Бастрыкин</p><p>Александр Бастрыкин</p>

И сколько даст нам всем судьбина —

Одна судьба у всех у нас:

Поставить дом, «построить» сына

И чтоб — береза после нас!..

ПО ТЕМЕ
Быстрыкин YouTube-канал Поэзия Следственный комитет России Александр Бастрыкин
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Комментарии
1
Гость
1 час
и чтоб осина после всех вас
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