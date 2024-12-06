«И чтоб — береза после нас!..» О чем тоска и надежда Александра Бастрыкина как поэта-песенника

В середине ноября Александр Бастрыкин начал вести YouTube-канал под названием «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика». Кроме лекций и документальных зарисовок об истории уголовного розыска, здесь опубликованы песни, тексты которых написал глава Следственного комитета России. Для сервиса, пережившего в России нешуточное замедление, это, безусловно, добрый знак. То же можно сказать и о песнях на слова Бастрыкина: они о добром и вечном.
О том, что Александр Бастрыкин — автор не только стихов, но и песен, известно давно. Весной 2023 года четыре композиции на слова Бастрыкина пользователи обнаружили на стриминговых сервисах недружественных США — Amazon Music и Tidal. Зарубежные ценители музыки получили доступ к лирическим трекам «Куда же девается нежность?», «Белые ночи…», «Завихрения» и «Зачем приходит март на нашу землю». Соавторами главы СК стали бард Николай Шершень, кавер-группа «Жара» и композитор Игорь Дзреев.
В композиции, которую исполняет Николай Шершень, лирический герой ищет ответы на мучающий его вопрос:
Куда же девается нежность?
И светлые платья в цвету?
И в чувствах святая неспешность
И звездный полет в высоту.
Где Алого паруса отблеск?
Где Грей и свиданья с Ассоль?
Где в детских мечтаниях проблеск?
Где добрый и мудрый Король?
Ответ — в возвращении к истокам:
Пусть юным Венера подскажет,
Да здравствует в чувствах прогресс!
Но время скорей возвращает
Эпоху прекрасных принцесс!
И пусть возрождается нежность,
Приходит ее ренессанс.
И с ней возвращается верность
и нежный старинный романс!..
Вальс на музыку композитора Игоря Дзреева вполне можно исполнять в школах во время последнего звонка:
В марте рождаются первые звёзды,
Первые звуки весны…
В марте рождаются вешние грезы
Чувства безмерно нежны…
В марте уходят коварные зимы,
Сполохи дальних тревог…
В марте мы снова любовью хранимы,
Звонок любви родничок…
Песня «Завихрения» — это уже драма зрелого человека:
Я ищу тебя в образах многих,
Возрождаюсь, когда нахожу.
Если нет, — я в сражениях жестоких
В штыковые атаки хожу!..
Все движения, мысли, идеи
В завихрениях находят тебя!
Если нет, — мои мысли, как змеи,
Больно жалят, терзая меня!
От чего же находки зависят?..
Автор перебирает множество вариантов ответа, ни один из которых его не удовлетворяет:
От парадов планетной системы?
От парящих вдали журавлей?
От того, что замучили мемы?
От безумия белых ночей?..
Но лирический герой не теряется в тенетах своих сомнений и метаний. Напротив, выход есть, и он — в единении с любимой:
Это высший момент оптимизма!
Вера в счастье грядущих эпох!
Это миг понимания Смысла,
Что спасут не стенания и вздох!..
Это вера, что в цвет Мироздания
Попадёт и твой алый Цветок,
И в потоке Любви и Создания
Я увижу его Лепесток!..
Этот и следующий тексты можно найти в интернете под псевдонимом Витольд Вышнеградский. Песня предназначена для исполнения под семиструнную гитару.
Белые ночи проходят так быстро,
Сердце тревожит их бег.
Словно их гонит мечта роялиста
Таинства спрятать навек…
В этом тексте уже чувствуется переход от романтической лирики к теме патриотизма:
Чтобы в походах морские пучины
Не поглотили мечты,
Будем всесильны — ведь мы же мужчины!
Будем с штормами на «ты»!
8 мая 2023 года клип на песню «А зори здесь тихие были» опубликовал официальный телеграм-канал «Информационный центр СК России».
На сегодняшний день там можно найти в общей сложности десять оригинальных песен на слова Бастрыкина.
В их числе патриотические композиции «Морская, Балтийская!», «Ленинградские женщины», «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!», опубликованная 23 февраля 2024 года песня «Мы победим! Мы выстоим! Мы сможем!», «Ветераны! Не уходите!», «Открою окна Балтике навстречу!», городская лирика «Я скучаю по городу!» и лирика любовная — «Я пишу, а ты опять молчишь».
Песня «Я хотел бы сказать Ленинграду — спасибо!» — одна из двух, опубликованных на данный момент в YouTube-канале автора. Вначале автор благодарит город за его подвиг, а потом обращается к своим коллегам:
Поживем ещё, братцы! На Невском просторе!
И подарим мальчишкам УГРО наш совет:
Надо жить на включённом до боли моторе!
И готовым за дело держать свой ответ,
Что б прожили вы жизнь, как и все ленинградцы,
Жили честно, трудились во имя ДОБРА!
Пусть же те, кто теперь будет следом, как братцы!
Помнит наше всегда — ПОБЕДИМ, ОПЕРА!
Венчает коллекцию песен композиция «Ленинградский уголовный розыск», которую вполне можно отнести к жанру «гимн профессии».
Названия песен, в которых часто используется восклицательный знак, полностью отражают их настроение. Музыку на такие слова следует слушать стоя:
Опять Октябрь! Мы снова вместе!
Пришла желанная пора!
Пусть не цветут здесь эдельвейсы
Но нас — немало! Мы — гора!
Мы ленинградцы! Офицеры!
И черт нам здесь — не сват, не брат!
Ведь мы с тобой милиционеры
И если что — мы на захват!
Надо отметить, что в исходном тексте был еще один куплет — про ковид. Но его сократили, видимо, за потерей актуальности:
Нас пандемия не задушит,
Коронавирус — не убьёт!
Короны тень нас не заглушит
И флаг Победы не сорвёт!
Как и в других текстах автора, здесь есть оптимистическая — и не лишенная самоиронии — точка выхода:
И сколько даст нам всем судьбина —
Одна судьба у всех у нас:
Поставить дом, «построить» сына
И чтоб — береза после нас!..