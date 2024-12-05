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Развлечения эксклюзив «Чуть не словила психологическую травму». Как предприимчивая учительница поставила всех на уши на шоу «Богиня шопинга»

«Чуть не словила психологическую травму». Как предприимчивая учительница поставила всех на уши на шоу «Богиня шопинга»

Она сыграла плохую училку, победила и уехала с деньгами

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Ради шоу притворилась плохой учительницей

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В конце ноября в эфире телеканала «Суббота!» вышел выпуск шоу «Богиня шопинга» (18+). Главной героиней стала учительница из Бийска Екатерина Дехонт. Она показывала свою норковую шубу, хвасталась брендовой сумкой и язвительно общалась с другими участницами. NGS22.RU узнал, как проходили съемки и такая ли Екатерина, как в шоу.

Ведущие шоу — фешен-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова. В каждом выпуске участницам нужно удивить жюри и для этого собрать три образа на 15 000 рублей.

«Выводит на ЕГЭ лютых двоечников»

Екатерине 28 лет, она из Бийска и уже десятый год живет в Санкт-Петербурге. Работает частным репетитором по обществознанию, готовит школьников к поступлению в престижные вузы страны, а на ЕГЭ выводит даже лютых двоечников. Об этом рассказывает в соцсетях, потому ею и заинтересовались редакторы шоу.

— У меня 800 тысяч подписчиков в TikTok, я начала его вести, чтобы преодолеть боязнь камеры. Первое видео, которое длилось секунд 13, я снимала часов 5, настолько всё было неудачно. Начала снимать активнее, постепенно градус ответственности снизился, и уже не так сильно переживаю о хейте, наоборот, получила удовольствие от того, что вывела всех на эмоции образом училки.

Выиграла шоу в образе, как она сама говорит, мерзкой училки

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В программе Екатерина появилась в строгом классическом костюме: белый верх — черный низ, в руках была указка. Другие участницы, увидев Екатерину, сразу взбунтовались, к тому же та вела себя дерзко и всё время язвила:

— Вас что, не учили тому, что, когда учитель входит, вставать надо?

Оказалось, Екатерина играла роль строгой учительницы исключительно ради шоу. По словам участницы, редакторы вышли на нее в соцсетях, но она подумала, что это мошенники, и ответила не сразу. Причем сначала ее позвали на другой проект, Екатерина сняла для него визитку, но редакторы решили, что она слишком адекватная, и позвали в «Богиню шопинга». Второй раз Екатерина сняла визитку, чтобы пройти наверняка. Там она в роли богатой и неприятной учительницы:

— Я уверена, что они меня и пригласили только из-за этого образа. К учителям всегда предъявляют сумасшедшие требования. Они должны быть образцами для подражания: самыми добрыми, честными — и вот эти все типичные клише. Хотя не знаю, каким образом профессия влияет на человеческие качества. Я в жизни так себя не веду, конечно.

Екатерина намеренно старалась переигрывать и считала, что все поймут этот «жесткий прикол», но, увидев хейтерские комментарии, поняла, что люди ей поверили.

Сняла квартиру ради шоу

Съемки длились три дня, сценария и четких указаний, что делать, никто не давал, но Екатерина быстро сориентировалась. Много отснятого материала вырезали, в том числе и специфический танец одной из участниц в финале:

— Я на шоу чуть не словила психологическую травму, девочки были вроде адекватные, но при этом у меня был образ, а у них — нет. Одна из участниц в конце шоу решила очень откровенно станцевать, я сидела и думала: боже, можно я уйду? Эту передачу будут смотреть твои родители, почему ты так себя ведешь!

Образ, в котором Екатерина появилась на шоу

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Для «Богини шопинга» Екатерине пришлось привезти большую часть своего гардероба в Москву и снять там квартиру за свой счет. Тот образ, который зрители увидели в конце программы, участница тоже купила сама:

— В квартире снимали весь день. Я привезла для количества и раритетные сапоги. Я, когда только приехала в Питер, купила их в кредит и в первый же день носки бежала в метро и сломала каблук. Операторы увидели эти сапоги в массе одежды и засняли их. А с ними всё настолько плохо, что замок заклеен скотчем. Я до последнего надеялась, что эти драные сапоги не попадут в эфир. Не попали, и от сердца отлегло!

«Зарплата в школе не устроила»

А вот к норковой шубе внимание операторов и ведущих было довольно пристальным. Правда, они ее не оценили. Екатерина мечтала о ней, когда еще жила в Бийске. Затем переехала в Петербург и наконец купила шубу, но быстро поняла, что она совсем не для климата Северной столицы.

— Шуба хорошо пригождается дома. Но получился довольно знаковый образ — уверена, много кого задело, когда я показала шубу. Я горжусь тем, что она у меня есть. В этом сезоне еще тренд: все ходят в искусственных шубах, а у меня норковая.

В шоу учительница упомянула о том, что работала в школе, но зарплата не устроила — она получала в 10 раз меньше, чем сейчас, когда работает на себя. К тому же благодарные родители ученика как-то подарили ей брендовую сумку, которую она тоже показала в программе.

Екатерина сняла видео для своих соцсетей, в нем она говорит о том, что преподавание в России живо

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На шоу Екатерина даже представления не имела о том, что такое фрилуфтслив (скандинавская философия, согласно которой надо как можно больше времени проводить на свежем воздухе. — Прим. ред.) и какая одежда ей нужна, но жюри всё же оценило ее вкус.

— Я вообще не поняла, что это было за задание. Какой-то там фрилуфтслив, что это вообще? То ли в поход, то ли куда. Я совсем не понимала, что нужно собрать и как выглядеть, поэтому все, что нашла в магазинах, представила в своих образах. Но всё же победила и даже успела пообщаться с Даниилом Грачевым, удивилась, что он тоже учитель.

Единственное, за что Екатерине вернули деньги, — за образ. Ей, как победительнице шоу, дали 15 000 рублей, купленные вещи она могла бы вернуть в магазины и забрать деньги. Но решила, что оставит их себе на память о таком эксперименте.

ПО ТЕМЕ
Богиня шоппинга Учительница Школа Одежда Норковая шуба
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