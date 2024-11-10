«Даже секундомера не было»: ярославский кондитер раскрыла изнанку съемок в кулинарном шоу на ТВ

Ярославна снялась в шоу на «Пятнице» Источник: Екатерина Летова











32-летняя ярославна поделилась опытом съемок в популярном кулинарном шоу «Король десертов» (16+). Екатерина Летова из Переславля-Залесского около пяти лет занимается кондитерским делом: готовит торты и зефир на заказ.

Однако десерты — это больше хобби. Работает Катя кавистом — специалистом по алкоголю. А в свободное время печет сладости.

Но заказов от родных и знакомых нашей героине стало недостаточно, и она решила заявить о себе на всю страну.

Подавала заявку на другое шоу

В выпуске состязались шесть кондитеров, только одна из участниц прошла в следующий тур Источник: Екатерина Летова











Около года занял процесс от подачи заявки и участия в кастинге до выхода программы в эфир. В сентябре 2023 года Екатерина в интернете увидела объявление об участии в шоу для кондитеров и откликнулась. Но больше полугода ответа не было.

Когда казалось, что попытка провалена, раздался заветный звонок с приглашением от продюсеров «Пятницы».

— Изначально подавала заявку на участие в другом кулинарном шоу — «Кондитер» (16+), — рассказала 76.RU Екатерина. — Там надо было записать видеовизитку о себе, как давно в профессии. Я указала, что занимаюсь зефирной флористикой. Через восемь месяцев после этого, в мае 2024-го, мне перезвонили организаторы программы «Король десертов» и пригласили поучаствовать в их выпуске, где поединок будет связан как раз с зефиром. Я и согласилась.

«Повторяла рецепты»

После всё развивалось стремительно. Продюсеры быстро утвердили Екатерину, и уже через несколько недель кондитер была приглашена на съемки. Они проходили в мае.

— Всё снимали в один день. До мотора я повторяла рецепты, граммовки ингредиентов своих десертов, потому что записями и подсказками во время программы пользоваться нельзя. Даже секундомера не было, а я обычно зефир готовлю, ориентируясь на время. Но ничего, справилась.

На съемках самым тяжелым оказалось физически выстоять на ногах много часов. Выпуск мы снимали с 6 утра до 20 часов. Екатерина Летова Участница кулинарного шоу «Король десертов»

Изнанка съемок

Медовик, который Екатерина испекла на шоу Источник: Король Десертов. Кубок Агзамова: Зефир. Выпуск от 29.10.2024 / Rutube.ru











Участницам надо было приготовить два десерта. О специфике заданий всех оповестили заранее.

— Нам сказали, что на первом этапе тема поединка будет «Зима». А на втором — «Балет». Так у нас была возможность заранее продумать идею, чтобы на это не тратить время на съемках, — отметила Катя.

Также перед участницами стояла задача подробно описывать все свои действия.

Во время съемок постоянно надо было комментировать всё, что делаешь. Каждый шаг проговаривался. Екатерина Летова Участница кулинарного шоу «Король десертов»

Так выглядит фирменный зефир Екатерины Источник: Екатерина Летова











Наша героиня приготовила на шоу бенто-торт и сделала фирменный зефир. Десерты восхитили звездного ведущего Рената Агзамова.

— И мед чувствуется, и смородина. Но есть один минус, — кондитер сделал паузу. — Я не ем сладкое, иначе съел бы целиком. На данный момент это лучший медовик в этой студии.

Однако несмотря на похвалу Агзамова кондитер из Ярославской области не попала в следующий тур.

— В глубине души, может, чуть-чуть расстроилась. Но в целом я была рада, что прошла на съемки и что мой медовик очень понравился Ренату Агзамову, — поделилась Катя Летова.

Но в планах — вернуться и показать все свои способности в кулинарии.