НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 761мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Снесут дома ради высоток
Повысится плата за садик
Правительственный квартал
Почему в регионе убывают люди
Задержали полковника полиции
Увеличили выплату бойцам СВО
Задержали рейс в Ярославль
Крамской и Репин завели соцсети
Продают гостиницу за 813 млн
Судьба бывшего завода
Развлечения «Даже секундомера не было»: ярославский кондитер раскрыла изнанку съемок в кулинарном шоу на ТВ

«Даже секундомера не было»: ярославский кондитер раскрыла изнанку съемок в кулинарном шоу на ТВ

Екатерина Летова снялась в программе «Король десертов»

1 122
5 комментариев

Ярославна снялась в шоу на «Пятнице»

32-летняя ярославна поделилась опытом съемок в популярном кулинарном шоу «Король десертов» (16+). Екатерина Летова из Переславля-Залесского около пяти лет занимается кондитерским делом: готовит торты и зефир на заказ.

Однако десерты — это больше хобби. Работает Катя кавистом — специалистом по алкоголю. А в свободное время печет сладости.

Но заказов от родных и знакомых нашей героине стало недостаточно, и она решила заявить о себе на всю страну.

Подавала заявку на другое шоу

В выпуске состязались шесть кондитеров, только одна из участниц прошла в следующий тур

Около года занял процесс от подачи заявки и участия в кастинге до выхода программы в эфир. В сентябре 2023 года Екатерина в интернете увидела объявление об участии в шоу для кондитеров и откликнулась. Но больше полугода ответа не было.

Когда казалось, что попытка провалена, раздался заветный звонок с приглашением от продюсеров «Пятницы».

— Изначально подавала заявку на участие в другом кулинарном шоу — «Кондитер» (16+), — рассказала 76.RU Екатерина. — Там надо было записать видеовизитку о себе, как давно в профессии. Я указала, что занимаюсь зефирной флористикой. Через восемь месяцев после этого, в мае 2024-го, мне перезвонили организаторы программы «Король десертов» и пригласили поучаствовать в их выпуске, где поединок будет связан как раз с зефиром. Я и согласилась.

«Повторяла рецепты»

После всё развивалось стремительно. Продюсеры быстро утвердили Екатерину, и уже через несколько недель кондитер была приглашена на съемки. Они проходили в мае.

 — Всё снимали в один день. До мотора я повторяла рецепты, граммовки ингредиентов своих десертов, потому что записями и подсказками во время программы пользоваться нельзя. Даже секундомера не было, а я обычно зефир готовлю, ориентируясь на время. Но ничего, справилась.

<p>Екатерина Летова</p><p>Екатерина Летова</p>

На съемках самым тяжелым оказалось физически выстоять на ногах много часов. Выпуск мы снимали с 6 утра до 20 часов.

Изнанка съемок

Медовик, который Екатерина испекла на шоу

Участницам надо было приготовить два десерта. О специфике заданий всех оповестили заранее.

— Нам сказали, что на первом этапе тема поединка будет «Зима». А на втором — «Балет». Так у нас была возможность заранее продумать идею, чтобы на это не тратить время на съемках, — отметила Катя.

Также перед участницами стояла задача подробно описывать все свои действия.

<p>Екатерина Летова</p><p>Екатерина Летова</p>

Во время съемок постоянно надо было комментировать всё, что делаешь. Каждый шаг проговаривался.

Так выглядит фирменный зефир Екатерины

Наша героиня приготовила на шоу бенто-торт и сделала фирменный зефир. Десерты восхитили звездного ведущего Рената Агзамова.

— И мед чувствуется, и смородина. Но есть один минус, — кондитер сделал паузу. — Я не ем сладкое, иначе съел бы целиком. На данный момент это лучший медовик в этой студии.

Однако несмотря на похвалу Агзамова кондитер из Ярославской области не попала в следующий тур.

— В глубине души, может, чуть-чуть расстроилась. Но в целом я была рада, что прошла на съемки и что мой медовик очень понравился Ренату Агзамову, — поделилась Катя Летова.

Но в планах — вернуться и показать все свои способности в кулинарии.

<p>Екатерина Летова</p><p>Екатерина Летова</p>

Я бы еще раз попробовала поучаствовать в телешоу. Возможно, подам заявку туда же, на следующий сезон, чтобы показать уже наилучший результат.

ПО ТЕМЕ
Кулинарное шоу Шоу Программа Пятница Телепрограмма
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Sebastyan
1 час
молодец! а не вышла в следующий тур, так там победитель назначен за долго до начала! радуй своим умением родных и близких!!! удачи!!!🌹🌹🌹
Гость
2 часа
Молодец!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление